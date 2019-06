Leipzig

Petrus gönnt den Leipzigern nur eine kurze Atempause von der Hitze. Denn bevor der Sommer wieder voll zuschlägt, könne in der Messestadt zumindest mit ein wenig Abkühlung gerechnet werden, sagte Philip Hauf vom Deutschen Wetterdient (DWD) in Leipzig. Die Höchstwerte von 26 Grad am Donnerstag weichen in der Nacht Tiefstwerten von 14 bis 13 Grad.

Grund dafür sei eine sich nähernde Kaltfront, die im Laufe des Tages und Abends einzelnen Schauer und Gewitter mit sich bringe und auch die Wetterlage der nächsten Tage bestimme. Für Freitag stellt der Meteorologe deshalb weitere Schauer im Freistaat in Aussicht. Das Gewitterrisiko sei aber nur gering. Die Höchstwerte erreichen dann 25 Grad.

Das war es dann aber auch schon, denn am Wochenende kehrt der Sommer wieder zur alten Form zurück. Laut Hauf werde es sehr sonnig und weitestgehend trocken. „Am Samstag liegen die Maximalwerte bei 26 bis 27, am Sonntag bei 28 bis 29 Grad“, so der DWD-Mitarbeiter.

Ein Trend, der sich laut aktueller Modellen auch in der kommenden Woche fortsetze: Ein Hochdruckgebiet bringe einen deutlichen Anstieg der Temperaturen mit sich. Heißt: Ab Montag wird die 30-Grad-Marke überschritten, am Mittwoch seien gar bis zu 36 Grad in der Messestadt möglich.

von CN