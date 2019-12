Der Eismann von Leipzig – eine Legende wird 80

Leipzig

Am Anfang stand die E-Mail von Leser Klaus Adam. In ihr erinnerte der 71-Jährige die LVZ-Lokalredaktion daran, dass eine Leipziger Legende, eines der bekanntesten Gesichter der Stadt, am 22. Dezember seinen 80. Geburtstag feiert. Dieser Mann habe es überaus verdient, gewürdigt zu werden. Mit seinem „witzigen und freundlichen Wesen“ bereite er, der Hans Höher, vielen, vielen Menschen immer wieder Freude. Ja, er sei eine „Integrationspersönlichkeit“. Aus dem Regina-Palast sei er jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Daher möge er noch viele, viele Jahre mit Herz und Seele, mit Humor und Charme vors Kino-Publikum treten und Konfekt, Magnum, Solero & Co. anpreisen. „Herzlichen Glückwunsch, lieber Eismann, bleib gesund und munter!“, wünschen Klaus Adam und Freunde dem Freunde.

Zur Galerie Achtmal Hans Höher, der ewige Eismann von Leipzig. Am 22. Dezember 2019 wird der gebürtige Messestädter, aufgewachsen in der Südvorstadt, 80 Jahre alt.

Einlass- und Saaldienst mit Mutterwitz

Hans Höher, für alle Welt nur „der Eismann“ - weil er seit einer gefühlten Ewigkeit erst im Casino (bis zu dessen Schließung am 28. März 1993), dann im Capitol(bis zu dessen Schließung am 4. Oktober 2003) und nunmehr im Reginaals Einlass- und Saaldienst seinen Mutterwitz spielen lässt, wann immer es darum geht, halbgefrorene Produkte an die Frau oder den Mann zu bringen - Hans Höher jedenfalls will keine Ehrung. Er, der einstige Filmvorführer bei der Bezirksfilmdirektion Leipzig, der seit 1962 in etlichen Kinos der Messestadt (in den Sechzigerjahren waren es mal mehr als 30) zu Hause war und von Hause aus eigentlich Flügel- und Piano-Mechaniker ist, hätte seinen 80. am liebsten dort verbracht, wo er sich unvermindert heimisch fühlt: in der Welt der Leinwände. Doch der Dienstplan seines Chefs Sven Erfurt sieht anderes vor.

Kleines Zubrot zur Rente

„Ich kann nicht anders, das Kino ist mein Leben, mit ihm bin ich verheiratet. Für mich gibt’s nach wie vor nichts Schöneres, als im Regina zu sein, diesem letzten Leipziger Lichtspielhaus mit Atmosphäre“, sagt Hans Höher, der nicht von Job, sondern von Berufung spricht. Quasi mit der Wiedervereinigung wurde aus dem Vorführer Höher der Eismann von Leipzig. Dieser befindet sich offiziell seit 2002 im (Vor-)Ruhestand. Doch die Rente ist nicht üppig. Ein paar Euro zusätzlich helfen hier und da. Also ist Hans Höher unter der Woche und gern auch an den Wochenenden stundenweise weiter in seinem Element. Die überwiegend jungen Mitarbeiter im Regina kommen klar mit dem flinken Mundwerk und den flotten Sprüchen des deutlich älteren Kollegen. „Kopieren verboten. Der Typ ist einzigartig!“, heißt es respektvoll in der Dresdner Straße.

„Hamlet“-Anleihe als Evergreen

Hans Höhers Verkaufsentertainment brachte jedenfalls schon so manche sprachliche Blüte zur Entfaltung. Und ließ dann etliche nur so dahinschmelzen wie einen Eis-Bissen im Mund. Als jüngst der Streifen „Die Eiskönigin 2“ anlief, betrat der Cineast aus Leidenschaft mit Verve den Raum und skandierte: „Einen wunderschönen guten Tag, meine Herrschaften, ich bin heute sozusagen Ihr Eiskönig. Und empfehle ganz besonders Bottermelk Fresh Zitrone mit frisch gepressten Zitrusfrüchten aus unserem neuen Anbaugebiet bei Miltitz.“

Schauspielerisches Talent, Lust an der Show

Für nahezu jeden Artikel in seinem Bauchladen hat der Eismann den passenden Slogan parat. „Das sprudelt alles irgendwie so aus mir heraus. Das war schon immer so, da muss ich nichts proben“, sagt Hans Höher. Ist er einmal so richtig in Fahrt, sind Bezüge zum bevorstehenden Film sehr wahrscheinlich. Vor einer Vorführung von „Hamlet“ (Regie: Laurence Olivier; 1948) schmetterte er einst ein „Eis oder nicht Eis, das ist hier die Frage“ durch den Saal. Das kam so gut an, dass die Ansage zum Evergreen wurde.

Hin und wieder obsiegt die Schlüpfrigkeit: „Meine Dame, nehmen Sie ruhig das Eis am Stiel. Sie ziehen sich auch bestimmt keinen Splitter ein“, lautet eine viel zitierte Höhersche Kreation. Zwei Spezialitäten aus seinem Sortiment preist er gern mit den folgenden Worten an: „Gnädige Frau, probieren Sie doch mal meinen Flutschfinger. Oder Mister Long, den Eis-Vibrator.“

Natürlich hat diese Rampensau, dessen schauspielerisches Talent, dessen Lust an der kleinen Show offensichtlich ist, ein ausgemachtes Lieblingseis. Für ein Päckchen Konfekt kann sich Hans Höher schon immer erwärmen. Warum? „Wegen der zartbesaiteten Schokolade und dem sahnig schmelzenden Vanille-Eis.“

Plädoyer für einen anderen Klimawandel

Doch der Jubilar, der mit Jane Fonda schon eine Zigarette rauchte und noch viele andere Filmstars bei deren Leipzig-Besuchen live und in Farbe erlebte, ist nicht nur lustig. Der aktuelle gesellschaftliche Umgangston zum Beispiel lässt ihn innehalten, schmerzt Herrn Höher. Deshalb wünscht er sich zum runden Geburtstag vor allem eins: „Einen Klimawandel hin zu mehr Mitmenschlichkeit.“ Eisige soziale Kälte, die würde der Eismann nie verbreiten. Vielmehr hat er an seinem nächsten Dienst-Tag, dem Heiligen Abend, ganz fest vor, von morgens bis nachmittags nicht nur süße Flutschfinger zu verkaufen, sondern auch gute Laune zu verschenken.

Von Dominic Welters