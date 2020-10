Zschortau/Leipzig

Im Rahmen des Familienkompass 2020sprechen Familie Weißenberg aus Zschortau und Familie Fricke-Carl aus Leipzig-Plagwitz über die Vor- und Nachteile ihres Wohnorts. Wer kann überzeugen im Familien-Battle?

Bei der Ankunft der LVZ schlägt die neunjährige Ida zur Begrüßung auf der Straße ein Rad. Vater Steffen ist gerade von der Arbeit zurückgekehrt. Als auch Mutter Pia kurz darauf mit dem Auto vorfährt, strömen noch die beiden ältesten Töchter Ellen und Anuk und der jüngst Spross, der dreijährige Tilman, aus dem Haus in Zschortau. Dies sind Alltagsszenen, die für eine Großstadtfamilie meist undenkbar sind.

Familie Weißenberg zog von Leipzig aufs Land

Vor 10 Jahren lebten die Weißenbergs selbst noch in Leipzig, zogen dann aber in das Dorf bei Rackwitz, der alten Heimat von Mutter Pia. „In Leipzig konnten wird die Kinder nicht unbeobachtet draußen spielen lassen“, erklärt Steffen später am riesigen Küchentisch, wo die sechsköpfige Fami­lie für das Interview zusammengekommen ist. In Zschortau dagegen können sich die Kinder frei bewegen, dadurch bleibe mehr gemeinsame Zeit übrig.

Bei Wind und Wetter zieht es die Kinder der Weißenbergs, Ida, Anuk, Ellen und Tilman nach draußen zum spielen. In ihrem ruhigen Dorf Zschortau geht das auch mal ohne die Eltern Pia und Steffen. Quelle: Wolfgang Sens

Zieht man sich die Ergebnisse vom Familienkompass heran, bestätigt sich der Eindruck: In Familie Weißenbergs ehemaligen Wohnort, genauer Leipzig Zentrum Nordwest, wird die Möglichkeit dafür, dass sich Kinder frei bewegen können, mit der Note Vier bewertet. In der Gemeinde Rackwitz, zu der Zschortau gehört, wurde dagegen eine Drei vergeben, auf einer Skala von Eins (sehr gut) bis Fünf (sehr schlecht).

Die Kita Situation in Leipzig gab den Ausschlag

Ausschlaggebend war für die Familie jedoch auch die Kita-Situation in Leipzig. Die Wunschkita am Rosenthal nahm Tochter Ellen nicht auf. Darum entschieden sich Pia und Steffen zu pendeln und sie sowie auch später die zwei Jahre jüngere Anuk in einer Kita in Zschortau unterzubringen. Als ein geeignetes Haus gefunden war, folgte dann der Umzug ins Dorf.

Doch welche Sorgen hat die Familie jetzt, da sie auf dem Land lebt? Im Familienkompass wird die Familienpolitik, die Internetverbindung, die Auswahl der Schulen, die Anbindung an den ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehr), die Auswahl an Ärzten sowie das Angebot an Vereinen und Freizeitmöglichkeiten für Kinder ne­gativer bewertet, als in Leipzig.

Zschortau ist gut angebunden an Leipzig und Delitzsch

Beim Thema Internet lachen Vater Steffen und die älteste Tochter. „Es ist akzeptabel, nächstes Jahr sollen wir Glasfaser bekommen“, sagt der 47-Jährige, Ellen fügt grinsend hinzu: „Sie sind auf dem Weg zu uns“. Die 15-Jährige kann auch die negative Bewertung des ÖPNV nicht verstehen, mit der S-Bahn könne man schnell nach Delitzsch und Leipzig fahren. Der Bus, der die benachbarten Ortschaften verbindet, sei zwar etwas langsamer, aber man komme überall an.

Die weiterführenden Schulen dagegen seien tatsächlich ein Problem. Ellen und Anuk besuchen das einzige Gymnasium um Umland - in Delitzsch. Es sind so viele Schüler, dass der Lehrbetrieb auf drei Gebäuden verteilt werden muss. Ellen sagt: „Dort gibt 1.000 Schüler und gefühlt 100 Lehrer“.

Mutter Pia hat auch mit dem Mangel an Kinderärzten ihre Sorgen. Der einzige Kinderarzt in der Nähe, ebenfalls in Delitzsch, habe eine volle Pati­entenkartei und „das ist mit langen Wartezeiten verbunden“. Dagegen hat das 1500-Seelen-Dorf Zschortau selbst immerhin „eine Apotheke, eine Physiotherapie, einen Zahnarzt und zwei Hausärzte“, wirft Anuk ein.

Auf dem Land müssen die Bewohner selber anpacken

Bei den Themen Familienpolitik erzählen die Weißenbergs vom Spielplatz im Dorf. Dieser wurde nur auf Druck des Sportvereins und der Eltern von der Gemeinde gebaut. Und nur Aufgrund des Protests der Eltern sei auch die Grundschule nicht geschlossen, sondern saniert worden. „Das zeichnet den ländlichen Raum und diese kleine Gemeinschaft aus, dass man sich engagiert, Probleme sieht und anpackt“ sagt Steffen.

Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Familienkompass. Quelle: LVZ

Zu den schlechten Noten für die Freizeitgestaltung erklärt er: „Angebot kann man verschieden in­terpretieren. Die einen wollen es wirklich auf dem Silbertablett haben“. Die eigentliche Herausforderung bestehe eher darin die Aktivitäten zeitlich zu organisieren. Denn um Zschortau gebe es genug Auswahl. Die Kinder der Weißenbergs zumindest nehmen Musikunterricht, gehen Reiten, in den Theaterverein oder betreiben Akrobatik. Gemeinsam rufen die drei Mädchen „Ja“ auf die Frage, ob Sie gerne auf dem Land leben. Ihre Eltern scheinen wohl sie richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Familie Fricke-Carl liebt das Stadtleben

Elena Fricke und Michael Carl finden es dagegen richtig, ihre Tochter Isabella in der Stadt, aktuell in Leipzig Plagwitz, großzuziehen. Sie tun sich schwer, Nachteile zu finden. „Naja, die Luft ist auf dem Land besser“, ist das einzige was Michael nach langen Grübeln in den Sinn kommt. Er und Elena sind Städter aus Überzeugung.

„Das Angebot ist größer“ bringt es die 37-jährige Mutter auf den Punkt. Michael ergänzt: „Auf allen Ebenen!“ Das gelte für den Supermarkt, Geschäfte, Cafés, Restaurant, Kinderbetreuung, Schulen und Spielplätze und vieles mehr. Er hätte auch die Befürchtung, dass Begabungen und Interessen ihrer Tochter auf dem Land nicht mit passenden Angeboten gefördert werden könnten: „Was auch immer sie mal macht, in der Stadt scheitert es nicht an der Auswahl.“

In Plagwitz leben viele Familien

In Plagwitz werden laut der Statistik der Stadt viele Kinder geboren. Das präge auch das Wohnumfeld, so Michael. In ihrem großen Hof stehen zwei Mehrfamilienhäuser und das Mietshaus von Familie Fricke-Carl. Allein dort wimmle es von Kinder. Wie bestellt erscheint genau in dem Moment ein Nachbarsjunge auf dem Hof, was die zweijährige Isabella mit sehnsüchtigem Blick vom Küchenfenster aus registriert.

Elena Fricke und Michael Carl sind Städter aus Überzeugung. Ihrer Tochter stehen in Leipzig alle Möglichkeiten offen. Doch Landfeeling gibt es auch auf ihren Hof in Plagwitz, der Nachbar hält zwei Stadt-Hühner: Quelle: Christian Modla

Laut Familienkompass gilt Plagwitz als familienfreundlich und wurde im Südwesten Leipzigs am besten benotet. Es gebe viele Freizeitmöglichkeiten, eine kinderfreundliche Nachbarschaft und gute Zukunftschancen für den Nachwuchs. Im krassen Gegensatz dazu bewerten Eltern die Verkehrssituation und die Wohnsituation leipzigweit mit am schlechtesten und vergeben jeweils die Note Vier. Auch den Wunschkinderarzt zu bekommen ist laut Umfrage in dem Stadtteil sehr schwer, ebenso wie die Wunsch-Kita.

Der Straßenverkehr in Plagwitz ist eine Herausforderung

„Selbst in den Nebenstraßen ist der Verkehr hier nicht zu unterschätzen, mal ganz abgesehen von der Gießerstraße. Da kommt man kaum rüber“, ist Elenas Einschätzung. Wenn ihre Tochter dabei ist, gebe es schon Situationen, in denen sie Angst hat. Was die Wohnsituation betreffe, wisse die Familie zwar von der schwierigen Lage im Viertel. Doch sie hätten die Suche trotzdem als entspannt empfunden, als sie vor zwei Jahren wegen des Familienzuwachses umziehen wollten. Michael ist anderes gewohnt: „In Berlin oder Frankfurt“ wo er bereits gelebt hat, „sind Wohnungen rarer und teuerer als in Leipzig“, sagt er.

Ihren Wunschkinderarzt haben die Eltern übrigens nach vielem herumtelefonieren gefunden - im 15 Autominuten entfernten Stadtteil Connewitz. Für einen guten Arzt würde sie den Weg auf sich nehmen. Aber anders als auf dem Land ist bei Notfällen „das nächste Krankenhaus potenziell näher“, so Elena.

Beim Thema Kitas bestätigt Michael: „Es ist für alle ein großes Thema, einen Platz zu finden, das ging uns auch so. Die Familie habe mit einer Tagesmutter überbrückt, bis ein Platz in der Wunschkita frei wurde. Elena wisse, dass sich viele Eltern aus ihrem Umfeld „entscheiden, ein paar Monate Betreuung selber zu übernehmen“, während sie die geeignete Kita suchen.

In Leipzig hat die nächste Generation viele Möglichkeiten

Doch diese Komplikationen würde die Familie nicht dazu bewegen wegzuziehen. „ Leipzig ist jung, hat den Charme der Dynamik und des Entwickelns, das erlebt man besonders in Plagwitz. Die Stadt ist ein Sprungbrett für Isabella, um sich das Leben nach eigenem Gusto zu gestalten“, sagt Michael, der aus beruflichen Gründen bereits in vielen Großstädten gelebt hat. Auch Elena ist Wahlleipzigerin und hat zuvor in Bonn gelebt. Sie hält Leipzig für eine sehr offene Stadt, in der verschiedene Lebensentwürfe wertgeschätzt würden. „Und gerade in dieser Freiheit aufwachsen zu können, hat einen riesigen Wert“ sagt sie.

Das sei wohl auch typisch Stadt, philosophiert Michael, dass es Sonderformen des Familienlebens gibt. Patchworkfamilien und alleinerziehende Eltern etwa trifft man öfter an, als auf dem Land. „Unser Patchworkanteil zieht jetzt am Wochenende bei uns ein“, erzählt Elena freudig. Michaels ältere Tochter aus einer früheren Beziehung verschlägt es fürs Studium von Berlin nach Leipzig.

Von Pauline Szyltowski