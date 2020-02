Der „Herr der Bilder“ stöbert auch im Internet nach Leipzig-Schätzen

Leipzig

Die Zeiten, in denen Museumsleute im „stillen Kämmerlein“ auf Kundschaft und interessante Objekte aus der Historie warteten, sind längst vorbei: Christoph Kaufmann guckt regelmäßig im Internet, etwa bei Ebay, ob neue Leipzig-Bilder auftauchen. Zum Beispiel zum berühmten Stadtfotografen Hermann Walter (1838-1909), dessen Atelier das Stadtgeschichtliche Museum gerade eine große Fotoschau „Silber auf Glas“ widmet. „Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass wir noch große Konvolute neu entdecken“, sagt Kaufmann, der die Fotothek des Stadtgeschichtlichen Museums leitet. „Aber das ein oder andere Porträt, das wir noch nicht kennen, taucht schon hin und wieder auf.“

Die Verlockung mit dem Mausklick

Dabei ist die Verlockung groß, per Mausklick ein neues, altes Foto – vorausgesetzt der Preis stimmt mit den finanziellen Möglichkeiten des Museums überein – der Sammlung hinzuzufügen. Doch auch auf klassischen Auktionen wird geschaut. Wobei: „Was nicht zu unserer Sammlung passt, erwerben wir nicht“, so Kaufmann. Bei einer Stereo-Ansicht der alten Peterskirche aus den 1860er-Jahren für 3,20 Pfund konnte er aber nicht Nein sagen. Für 21,50 Euro erstand er ein großformatiges Walter-Foto, das dem 100. Geburtstag der Firma Wilhelm Felsche im August 1921 gewidmet ist. Bei preisintensiven Neuerwerbungen wird hingegen mit Stiftungen verhandelt.

Blick in die Ausstellung „Silber auf Glas“ im Stadtgeschichtlichen Museum mit Fotos aus dem Atelier Hermann Walter Quelle: André Kempner

Was das Atelier Walter betrifft, da besitzt das Stadtgeschichtliche Museum bereits einen wahren Schatz: Karl Walter, der Sohn und Nachfolger des 1909 verstorbenen Fotografen, musste im Juli 1935 das Atelier nach einer schweren Erkrankung dicht machen. Und übergab vollständig und ungeordnet das Plattenarchiv der Firma mit rund 4000 Aufnahmen an das Museum. Ohne jedwede Beschreibungen. „Diesen Schatz zu erschließen, hat nahezu 70 Jahre gedauert“, konstatiert Kaufmann. Im Alten Rathaus gelagert, haben die Platten wie durch ein Wunder den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet überstanden. Viele Jahre blieben die nur der Fachwelt bekannten Aufnahmen verborgen, bevor sie Wolfgang G. Schröter neu entdeckte und es 1988 zu einer ersten Ausstellung kam.

Fotos werden in der Datenbank erfasst

Die Fotothek wurde seit 1990 systematisch aufgebaut, vorher betreuten die Wissenschaftler Fotos eher nebenbei und recht stiefmütterlich. Kaufmann kam im Mai 1987 ins Museum, baute zuerst mit Kollegen die Sonderschau im Pavillon am Völkerschlachtdenkmal auf, die es heute nicht mehr gibt. Obwohl er keine fotografische Ausbildung hat, entdeckte er rasch seine Liebe zu historischen Bildern. „Die Aufgabe ist mir zugewachsen“, bekennt der 64-jährige Miltitzer. Mittlerweile kommt am „Herr der Bilder“ keiner vorbei, der für eine Publikation oder eine Ausstellung über das alte Leipzig ein Bild braucht. Fotos wurde in den 1990er-Jahren auch in den Fenstern der Rathausarkaden gezeigt, wo sich heute eine Gaststätte und Geschäfte befinden.

In einer Schatzkammer in der Ausstellung „SILBER AUF GLAS“ sind Glasplatten zu sehen, auf denen das Atelier Walter ihre Fotos angefertigt hat. Quelle: André Kempner

Die Glasplatten sind seit dem Umzug ins ehemalige Interim Große Fleischergasse fachgerecht gelagert, befinden sich heute im Neubau am Böttchergäßchen. In einer Schatzkammer zeigt die Sonderschau „Silber auf Glas“ gerade einige Originale. Eine digitale Datenbank wurde seit Mitte der 1990er-Jahre systematisch aufgebaut, zunächst gemeinsam mit dem Verein Pro Leipzig sowie ABM-Kräften. 2010 waren die letzten Platten erfasst, da es vorher weder eine Datierung noch Beschriftung gab. Und es war eine aufwändige Recherchearbeit notwendig. „Das ist beim Augustusplatz einfach, bei vielen Seitenstraßen aber nicht. Mittlerweile sind 84 324 Fotos in der Datenbank. Das sind bei Weitem nicht alle. „Wir bekommen ja ständig Neuzugänge und versuchen auch, welche zu erwerben. Auch mit Hilfe von Stiftungen, die uns das finanziell ermöglichen“, so Kaufmann.

Ein Glasnegativ aus dem Atelier Walter: Zu sehen ist die Kunstdruck – und Verlagsanstalt Wezel & Naumann aus dem Täubchenweg, etwa um 1925. Quelle: Andrè Kempner

Dabei arbeitet das Museum auch mit Partner wie dem Stadtarchiv oder dem Sächsischen Staatsarchiv zusammen. Kürzlich kam das Archiv der Leipziger Stahlbetonfirma Max Gotthilf Richter in Museumsbesitz. Das Atelier Walter hatte für Werbezwecke in den Jahren 1912 bis 1934 Industriebauten fotografiert.

Kaufmann hat mehre Bücher verfasst, darunter gemeinsam mit Wolfgang G. Schröter „Der gläserne Schatz“. Im Fotoband „Der gefrorene Augenblick“ erzählt er die Geschichte der Daguerreotypie in Sachsen 1839-1860, also der Urform der Fotografie. In der Publikation sind etwa 300 Reproduktionen veröffentlicht, darunter auch das älteste Foto Leipzigs.

Christoph Kaufmann in der von ihm kuratierten Ausstellung. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck