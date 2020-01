Der Kern des Connewitzer Problems

Leipzig

So beschreibt das Landeskriminalamt die Ausgangslage am frühen Neujahrsmorgen: Ein brennender Einkaufswagen wird am Connewitzer Kreuz in die Richtung von Polizisten geschoben. Beim Versuch, einen Täter festzunehmen, greift eine Gruppe von 20 bis 30 Menschen drei Beamte an. Laut Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar wird mindestens einem Polizisten der Helm vom Kopf gerissen; die drei am Boden liegenden Beamten werden massiv angegangen. Ein 38-jähriger Polizist wird bewusstlos. Er muss noch in der Nacht operiert werden. Die schwere Verletzung am Ohr entstand wohl beim Abreißen des Helmes durch die Angreifer. Auch unter den zivilen Beteiligten am Connewitzer Kreuz gibt es Verletzte. Horst Kretzschmar sagt, die Polizei habe deeskaliert – bis sie immer wieder angegriffen wurde. Linken-Politikerin Juliane Nagel sagt, die Polizei habe eskaliert.

Das ist der aktuelle Sachstand zur Connewitzer Silvesternacht. Neben einer umfassenden Analyse der Nacht muss jetzt diskutiert werden, wie die immer weiter rollende Welle der Gewalt in Connewitz gestoppt werden kann. Wie linksautonome Gewalttäter wirksam bekämpft werden können.

Jede Menge unnütze Schnellschüsse

Das muss gründlich passieren. Stattdessen gibt es jede Menge unnütze Schnellschüsse: Aus Berlin meldet die SPD-Vorsitzende Saskia Esken Zweifel an der Einsatztaktik der Polizei an – nichts qualifiziert sie dazu. Tino Chrupalla, Vize der AfD-Bundestagsfraktion, will die Leipziger Gewalt zum Thema im Bundestag machen – dort kann das Problem nicht gelöst werden. Überregionale Medien ereifern sich über den Begriff der „Not-Operation“ des schwer verletzten Polizisten – als wenn das wirklich das Thema wäre.

Als Sachlage bleibt: Polizisten werden – nach Lage der Dinge planmäßig – angegriffen und schwer verletzt. Ein Beamter verliert das Bewusstsein – eine objektiv lebensgefährliche Situation. Die sichtbare Präsenz der Polizei werde als Provokation aufgenommen, sagt Linken-Politikerin Juliane Nagel. Gewaltbereite Linksextreme sowie linke Politiker (auch in der SPD), die mehr oder weniger subtil das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellen: Das ist der Kern des Connewitzer Problems – und nicht die Polizei.

Von Björn Meine