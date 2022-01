Leipzig

2021 ist in Deutschland kräftig in junge Unternehmen investiert worden: mehr als 17 Milliarden Euro. Dreimal so viel wie im Jahr davor. Wo ist dieses Geld jetzt? Mehr als die Hälfte bekamen Start-Ups in Berlin. Ein Viertelging nach Bayern. Nach Sachsen gingen 275 Millionen Euro. Sachsen bekam damit circa 1,6 Prozent vom ganzen Investment-Batzen, was im Bundesländervergleich immerhin für Position 6 reicht.

Nun ist das Investieren in kleine Unternehmen nicht unbedingt geübte deutsche oder gar ostdeutsche Kultur. In den USA, China, Israel, Großbritannien und auch einigen skandinavischen Ländern ist man da schon viel erprobter. Auf der ganzen Welt werden Start-Ups immer relevanter – je mehr Menschen auf der Welt Zugang zu Technologien und zu unternehmerischer Bildung verfügen.

Negativzinsen als extra Schub

In den vergangenen Jahren bekam das Ganze dann einen extra Schub: Die Entscheidung der Zentralbanken, Negativzinsen zu erheben, die die Geschäftsbanken auf ihrerseits auf Kunden abwälzen, treibt vermögende Leute und institutionelle Anleger dazu, ihr Geld anzulegen. Auf dem Konto wird es schließlich weniger. Also suchen sie Auswege, in Aktien, oder Immobilien. Und wem das zu öde ist, der investiert sein Geld eben in ein Start-Up.

Zu was das führen kann, sieht man an einem Begriff aus der Szene, er lautet: Einhörner. Gemeint sind Start-Ups mit einem Wert, oder besser: einer Firmenbewertung, von mehr als einer Milliarde Euro. Europaweit gibt es schon eine ganze Einhornherde, mit mehr als 100 Stück. In Leipzig grast aber leider kein einziges.

Täglich kommen wir mit Start-ups in Berührung

Auch hier, zwischen Cossi und Rosental, kommen wir täglich mit Start-Ups in Berührung. Vielleicht haben Sie, ihre Kinder oder Enkel, schon einmal bei einem Anbieter namens „Gorillas“ oder „Flink“ Essen bestellt? Die Idee der beiden Start-Ups: frische Einkäufe wie aus dem Supermarkt, geliefert in zehn Minuten bis an die Wohnungstür.

Die beiden Unternehmen gibt es erst seit zwei Jahren, dabei ist die Idee nicht ganz neu. Einer der Pioniere der Lebensmittellieferung stammt sogar zu einem Teil aus Leipzig. Mit „Food.de“ gründete sich hier 2011 ein kleines Unternehmen, das schon dieselbe, damals noch viel radikaler wirkende Idee hatte, Essen an die Tür zu liefern. Aber neben der Idee fehlte den Gründern etwas, das heute eben da ist: sehr viel Geld.

„Gorillas“ und „Flink“ haben verschiedene Investoren dazu gebracht, ihnen jeweils eine Milliarde Dollar für ihre Ideen zu geben. Investoren, deren Geld auf dem Konto nur weniger werden würde. Und damit stellen die Berliner Gründer so einiges an: Sie betreiben ihre Warenlager in zahlreichen deutschen Innenstädten. Sie stellen Mal eben Tausende Mitarbeiter ein. Sie kaufen kleinere Firmen auf, um Liefergebiete komplett zu besetzen. Dabei geben sie viel mehr Geld aus als sie vom Kunden einnehmen. Wie kann das sein?

Die Investitionen ruhen auf einer Hoffnung: Dass die Idee dahinter so gut ist, dass eines Tages fast jeder von uns sein Essen an die Haustür liefern lassen will. Und das kann passieren. Auch Tesla, Amazon oder – um beim Thema Essenslieferungen und in Deutschland zu bleiben – „Delivery Hero“ (Lieferheld) nutzten Anfangs Investorengelder um mit der Devise „Wachstum vor Profit“ global tätige Unternehmen zu schaffen und Marktführer in ihren Segmenten zu werden, die erst nach vielen Jahren Gewinne erzielen.

Zur Person Eric Weber, 1987 geboren in Riesa, verhilft Leipzig seit einigen Jahren zu einem Namen in der jungen Gründerszene: In seinem SpinLab, einer Art Labor auf dem Spinnereigelände, hilft er seit 2014 kleinen Unternehmen dabei, deren Ideen weiterzuentwickeln.

Manchmal geht so ein Plan auch schief. Das kann auf dem freien Markt passieren, aber genauso gut in der Kunst oder im Immobiliensektor. Was, wenn niemand mehr das Neo-Rauch-Bild „Der Anbräuner“ kaufen will, das einst 750 000 Euro erzielte? Was wenn Immobilien auf einen Schlag massiv an Wert verlieren – etwa nach dem Fall von Lehman-Brothers in den USA 2008?

Die Firma CleverShuttle wollte in Leipzig und anderen Städten Taxis Konkurrenz machen, vielleicht wäre aus ihnen mit entsprechenden Investoren sogar ein milliardenschweres Einhorn geworden. Stattdessen musste das Unternehmen sein Geschäftsmodell komplett umstellen und arbeitet nun in Kooperation mit lokalen Verkehrsbetrieben wie der LVB. Diese Anpassungsfähigkeit ist zwar auch eine Stärke von Start-Ups, zahlt sich für Investoren aber nicht immer aus.

Egal wie viel vorher investiert wurde, es gilt: Wert ist immer auch Ansichtssache des Käufers.

Keine umfallenden Einhörner

Im nationalen und internationalen Vergleich hantieren Leipziger Start-Ups aktuell mit kleineren Beträgen. „Lecturio“ will Lernen am Computer revolutionieren und bekam dafür zuletzt 40 Millionen Euro Kapital. „The Nu Company“ hat sich daran gemacht, den Schokoriegel zu revolutionieren und darf mit 14 Millionen Euro planen. „WechselGott“ möchte Menschen helfen, ihre Verträge wie Handy und Versicherungen zu managen (5,6 Millionen Euro Kapital) und „FlyNex“ hilft Unternehmen dabei Drohnenmissionen auszuführen (circa 5 Millionen Euro).

Die Beträge wirken fast bescheiden im Vergleich zu den Berliner Zahlen. Und auch in Chemnitz (Mitarbeiterkommunikationssoftware „Staffbase“, 122 Millionen Euro) oder Dresden (Wasserstofffirma „sunfire“, 109 Millionen Euro oder Roboter-Software „wandelbots“,75 Millionen Euro) wurden zuletzt deutlich größere Investitionssummen notiert als an der Pleiße.

Ist das schlimm? Nicht unbedingt. Ich sehe es so: In Leipzig wird solide Arbeit gemacht. Vor exzessiven Übertreibungen oder gar plötzlich umfallenden Einhörnern brauchen wir aktuell keine Angst zu haben. Wenn aber langfristig zu wenig am Standort investiert wird, ist es auch unwahrscheinlich, dass global erfolgreiche Marktführer in Leipzig entstehen.

