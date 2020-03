Der Leipziger Pflegenachwuchs ist jetzt flexibler und in ganz Europa einsetzbar

Leipzig

Eine kleine Ausstellung im Flur illustriert, was Schulleiterin Silke Opitz meint, wenn sie sagt: „In der Pflege sind wir europaweit ein Entwicklungsland.“ Auf einem Dutzend Plakaten haben Pflegeschüler des Klinikums St. Georg handschriftlich zusammengefasst, wie der Weg in ihren künftigen Beruf anderswo gepflastert ist.

Was in Deutschland die Ausnahme ist, stellt fast überall die Regel dar: die Pflege an einer Uni zu erlernen. In Schweden bildet ein „generalistischer Studiengang“ die Fachkräfte aus, „Grundkrankenpflege“ oder „allgemeine Krankenpflege“ nennt sich der Unterricht beispielsweise in der Schweiz und Tschechien. In Polen, Frankreich und den Niederlanden erfolgen Spezialisierungen auf Kinderkranken-, Altenpflege oder Aufgaben im OP erst im Anschluss an die eigentliche Ausbildung.

„Generalisten passen perfekt zu uns. Die Reform war überfällig.“ – Silke Opitz ist Leiterin der Medizinischen Berufsfachschule am Klinikum St. Georg. Quelle: Dirk Knofe

Um im Bild zu bleiben: Seit kurzem ist Deutschland immerhin auf dem Weg zum Schwellenland. Seit Anfang März wirkt sich das 2017 verabschiedete „Pflegeberufereformgesetz“ auf die Ausbildung aus. Krankenschwestern und Pfleger werden seither zu Generalisten geschult, erst am Ende setzen sie einen Schwerpunkt. „Die Reform war überfällig“, sagt Opitz.

In allen Bereichen der Pflege einsetzbar

In ihren fast zwei Jahrzehnten an der Medizinischen Berufsfachschule hat sie bisher Absolventen der Krankenpflege ins Berufsleben geschickt: Die Kinderkrankenpflege und Altenpflege hat das St. Georg bisher nicht ausgebildet. Die 23 neuen Azubis schließen hingegen – wenn sie durchhalten – 2023 als allgemeine Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ab und sind somit in allen drei Bereichen einsetzbar. 25 weitere Berufsanwärter bilden seit Monatsanfang den ersten Generalistik-Jahrgang der Medizinischen Berufsfachschule des Leipziger Universitätsklinikums. „Wir freuen uns, endlich aus der Vorbereitungsphase in die Umsetzung zu gehen“, sagt die kommissarische Schulleiterin Kristin Heistermann.

„Die Umstellung auf die Generalistik ist gut, weil die Pflege im Gesamten zusammenwächst und dann europaweit anerkannt ist.“ – Doreen Eichstädt, 31, Krankenschwester und zentrale Praxisanleiterin am Leipziger Uniklinikum. Quelle: André Kempner

Im Wettstreit um Pflegepersonal konkurrieren die Krankenhäuser, doch die Herausforderungen der Umstellung sind überall gleich. Daher stehen die St.-Georg-Verantwortlichen seit mehr als einem Jahr in einer unternehmensübergreifenden Arbeitsgruppe mit Bildungsträgern sowie Trägern von Altenheimen und mobilen Pflegediensten im Austausch, deren Nachwuchs sie ebenfalls unterrichten. Am Ende wurde die Zeit dennoch knapp: Erst im Januar war die sächsische Staatsregierung mit dem Landeslehrplan fertig, den es jeweils in ein schuleigenes Curriculum zu überführen galt.

„Die Reform hat mich zusätzlich motiviert, den Quereinstieg zu wagen. Der Beruf wird dadurch aufgewertet. Ich möchte eigentlich vor allem mit Kindern arbeiten. Aber ich finde es toll, dass ich jetzt auch die anderen Bereiche kennenlerne. Vielleicht entscheide ich mich dann ja um.“ – Christin Pupke, 33, war im Marketing tätig und schult seit diesem Monat im Uniklinikum zur Pflegefachfrau um. Quelle: André Kempner

„Generalisten passen perfekt zu uns“, findet Opitz. In einem Krankenhaus haben Pflegekräfte ohnehin auch mit Kindern und alten Menschen zu tun. Für die Beschäftigten selbst erkennt sie ebenfalls Vorteile: „Sie können leichter das Berufsfeld wechseln. Lebenspläne ändern sich. Zum Beispiel, wenn Kinder da sind.“ So gibt es in der mobilen Pflege anders als im Krankenhaus kaum Nachtdienste. Auch geografisch erweitern sich mit der europaweiten Anerkennung des Abschlusses die Möglichkeiten der Pflegekräfte. Überdies schreibt die Gesetzesänderung eine generelle Vergütung während der Ausbildung fest. Bislang hatten einige private Anbieter sogar Schulgeld verlangt.

„Ich finde toll, dass die Ausbildung jetzt EU-weit anerkannt ist und dass wir so ein breites Spektrum lernen. Dann kann ich mich in drei Jahren für Kinderkranken- oder auch Altenpflege bewerben. Und das überall in Europa.“ – Pauline Fiegert (18) hat Anfang des Monats im Klinikum St. Georg ihre Ausbildung begonnen. Quelle: André Kempner

Freilich verschärft sich der Wettbewerb ums Fachpersonal, wenn Schwestern und Pfleger in der Wahl ihrer Arbeitgeber flexibler werden. Schon jetzt lockt der Helios-Konzern mit Antrittsprämien, das Uniklinikum etwa mit Weiterbildungsprogrammen. Das St. Georg probiert momentan aus, ob Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen sind. Mit Hilfe von Dienstleitungen, die die Mitarbeiter auch privat nutzen können: Zum Angebot gehören ein Einkaufs- und Wäscheservice sowie Mietfahrräder.

„Die neuen Jahrgänge werden später nicht nur breiter einsetzbar sein. Sie lernen auch, den Fokus noch stärker auf die Bedürfnisse der Menschen zu richten, die sie pflegen. Die Ausbildung gewinnt zudem an Wissenschaftlichkeit, das finde ich richtig.“ Josephine Hermanns (34) ist examinierte Altenpflegerin und hat einen Master-Abschluss in Medizinpädagogik. Sie unterrichtet die Pflege-Azubis am St. Georg. Quelle: André Kempner

„In der Ausbildung haben wir an Interessierten keinen Mangel“, stellt Opitz fest. Auch die Herbstklassen werden sich füllen, ist sie sicher. „Wir führen wöchentlich Bewerbungsgespräche.“ Vor allem mit jungen Frauen: „Der Anteil unserer männlichen Bewerber liegt konstant bei zehn bis 15 Prozent. Wir würden uns mehr wünschen.“ Engstellen weise auch der neue Lehrplan noch auf, sagt die Schulleiterin. In den ersten beiden Jahren sollen alle Azubis in die Pädiatrie; im dritten Jahr sind 120 Stunden auf einer psychiatrischen Station vorgesehen. „Es wird schwierig, da für jeden einen Platz zu finden.“

Dafür werden sie sich wohl nicht mehr wie in einem Entwicklungsland fühlen, wenn sie für die nächste Schulflur-Ausstellung über den europäischen Tellerrand blicken.

Von Mathias Wöbking