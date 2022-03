Leipzig

Vom Leipziger Bevölkerungswachstum der vergangenen zwei Jahrzehnte hat Probstheida ziemlich genau seinen proportionalen Anteil abgekriegt. 2001 waren 5050 Menschen in dem Ortsteil gemeldet, 2021 sollten es 6740 sein. Den größten Sprung machte die Altersgruppe der Ab-65-Jährigen. Sprich: Offenbar sind dort seit 2001 viele einfach wohnen geblieben und älter geworden. Damals waren 25,5 Prozent der Einwohner 65 und älter, 20 Jahre später 32 Prozent. Dagegen verringerte sich der Anteil der Menschen zwischen 15 und 64 von 64,5 auf 55 Prozent.

Das Durchschnittsalter stieg zwischen 2001 und 2011 von 47,7 auf 51,2 Jahre, sank dann aber bis 2021 wieder auf 50,1. Zum Vergleich: Im gesamten Leipziger Stadtgebiet ging das Durchschnittsalter zwischen 2001 und 2021 von 43,6 auf 42,4 zurück. Leicht gewachsen ist in Probstheida gleichwohl der Anteil der Kinder bis 14 Jahre – und zwar allein von 2011 bis 2021 von 9,7 auf fast 13 Prozent; von 502 auf 867 Kinder. Das erklärt, warum das Durchschnittsalter im vergangenen Jahrzehnt leicht gesunken ist.

Ein Faktor der Entwicklung ist die steigende Eigenheim-Quote im Ortsteil: Familien ziehen hierher, um im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung zu leben. Der „Sonnenpark“, Leipzigs größtes Baugebiet der Nachwendezeit, wächst immer weiter. Allein von 2017 bis 2019 hat sich die Eigenheim-Quote im Ortsteil laut Leipziger Amt für Statistik und Wahlen von 23 auf 42 Prozent erhöht. Das wirkt sich offenbar auch auf das Probstheidaer Mietniveau aus: 2015 lag der Durchschnitt der Kaltmieten bei 5,98 Euro pro Quadratmeter und damit im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet (5,29 Euro) auf einem hohen Niveau. Mittlerweile ist der Unterschied aber kleiner geworden. 2019 verzeichnete Probstheida im Mittel 6,21 Euro kalt pro Quadratmeter und ganz Leipzig 6,03 Euro.

Mit dem großen Anteil an Eigenheim-Bewohnern dürfte auch zusammenhängen, dass das durchschnittliche Nettoeinkommen im jüngsten Jahrzehnt von 1107 Euro pro Person im Jahr 2011 auf 1711 Euro im Jahr 2019 gestiegen ist. Auf ganz Leipzig bezogen lag das Durchschnittseinkommen 2019 bei 1438 Euro pro Person. Die Probstheidaer verdienen also überdurchschnittlich.

55 Prozent der Menschen in Probstheida lebten 2019 von einem Erwerbseinkommen – ein Wert leicht unter dem Leipziger Mittel, das im selben Jahr bei 61 Prozent lag. Dafür liegt der Anteil von Rentnern und Pensionären im Vergleich zum Stadtgebiet über dem Durchschnitt: in Probstheida 2019 bei 36 Prozent, in ganz Leipzig bei 28 Prozent. Im Jahr 2021 waren laut Amt für Statistik und Wahlen 120 Probstheidaer arbeitslos gemeldet – ein Anteil von 3,2 Prozent aller Erwerbsfähigen.

Im Mittel setzt sich ein Haushalt in Probstheida aus 1,9 Personen zusammen. 1637 Menschen wohnten in dem Ortsteil 2021 alleine: 46,3 Prozent aller Haushalte. 2314 Probstheidaerinnen und Probstheidaer teilen sich zu zweit einen Haushalt: Die 1157 Wohnungen entsprechen 32,7 Prozent der Haushalte. Nur 84 Probstheidaer Haushalte – 2,4 Prozent – setzen sich aus fünf oder mehr Menschen zusammen.

Der Trend der Bundestagswahl 2021 spiegelte sich auch im Probstheidaer Ergebnis wider: Mit 26,5 Prozent der Stimmen wurde die SPD die stärkste Kraft. Bei den Wahlen zum Landtag, Stadtrat und Europaparlament hatte 2019 noch jeweils die CDU vorne gelegen – ebenso bei der Bundestagswahl 2017 mit damals 28,2 Prozent. Doch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet erreichte nur 19,3 Prozent der Probstheidaer.

Wie die SPD war auch die FDP 2021 in Probstheida stärker als in den vorangegangenen Wahlen. Dagegen verloren AfD, Linke und Grüne 2021 gegenüber den Urnengängen von 2019 an Zustimmung. Während die Grünen zwar schlechter abschnitten als bei den Stadtrats-, Europa- und Landtagswahlen, verdoppelte sie immerhin ihr Ergebnis der Bundestagswahl 2017 vier Jahre später von 4,9 auf 9,9 Prozent. Die Linke halbierte ihr Resultat hingegen. 2017 war die Partei mit 18,8 Prozent in Probstheida hinter CDU und AfD (20,1 Prozent) noch auf dem dritten Platz. 2021 reichte es mit 9,3 Prozent nur noch für Platz sechs.

Von Mathias Wöbking