Leipzig

Nach außen versucht Michael Kretschmer so etwas wie Routine auszustrahlen. Er kommt am Mittwoch nach Leipzig. Ein Arbeitsbesuch des sächsischen Ministerpräsidenten. Einer von vielen, diesmal in Sachsens größter Stadt, die als zentraler Aufnahmeort für ukrainische Kriegsflüchtlinge in diesen Tagen ganz besonders im Fokus steht. Der 46-Jährige will aber auch zeigen, dass Politik selbst in diesen Tagen, in denen Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem furchtbaren Krieg gegen die Ukraine nicht nur Millionen von Menschen ins Unglück stürzt, sondern auch die größte Flüchtlingskatastrophe in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgelöst hat, mehr als Krisenbewältigung ist. Die LVZ hat den Christdemokraten begleitet.

In der Notunterkunft für Vertriebene aus der Ukraine

13 Uhr, Neue Messe: Kretschmer startet in der vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) als Notunterkunft eingerichteten Halle 4. Feldbetten, Duschen, Kinderspielecken. Weil die unweit gelegene Erstaufnahme in Mockau bereits voll ist, bietet die Messehalle seit Samstag 1000 Menschen Platz, erweiterbar auf 1700. Das DRK hatte noch genug Feldbetten auf Lager. Zum Glück. „Normalerweise kosten die Liegen zehn Euro, jetzt zahlt man das Sechs- bis Achtfache“, erzählt Sachsens DRK-Chef Rüdiger Unger.

Anett Pantel (vorn) vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erklärt Michael Kretschmer und Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, den Ablauf der Registrierung der Kriegsflüchtlinge. Quelle: André Kempner

Neben dem Eingang: die Registrierung der Ankommenden. Ausweise werden eingelesen, Fingerabdrücke genommen und in zentralen Datenbanken gespeichert. „So sind Mehrfachregistrierungen ausgeschlossen“, sagt Anett Pantel vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Drei Personen pro Stunde schafft jede der zehn Mitarbeiterinnen. „Können wir noch effizienter werden?“, will der Regierungschef wissen. Pantel macht ihm Hoffnung, sagt aber auch, dass der Gesprächsbedarf bei jedem Ankommenden anders ist, dazu noch die Sprachbarrieren. Auf einem DIN-A4-Blatt haben sich die Frauen ein paar Standardsätze auf Ukrainisch ausdrucken lassen. Noch ist das alles kein Problem. Doch seit Montag kommen die Vertriebenen in Sonderzügen. Bis zu 80 000 Kriegsflüchtlinge erwartet allein der Freistaat Sachsen. Ab kommender Woche, kündigt Kretschmer an, würden sie auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt, wo sie dann Wohnraum erhalten sollen. Ob das nicht ein frommer Wunsch ist angesichts der Wohnungsknappheit in der Messestadt? „Gerade in Leipzig mache ich mir da keine Sorgen“, gibt Kretschmer sich zuversichtlich. „Und ich bin überzeugt, dass das auch in den kleineren Städten funktionieren wird.“ Länger als fünf Tage jedenfalls, verspricht er, solle niemand in der Notunterkunft bleiben müssen.

Inna (l.), eine 49-jährige Frau aus der nordukrainischen Stadt Tschernihiw, berichtet Ministerpräsident Michael Kretschmer über ihre dreitätige Flucht nach Deutschland und zeigt ihm Bilder von Zerstörungen in ihrer Heimatstadt durch russische Invasoren.. Quelle: André Kempner

„Was können wir für Sie tun?“, fragt der Ministerpräsident schließlich die 49-jährige Inna aus derbelagerten nordukrainischen Stadt Tschernihiw, die mit ihrer Schwägerin und deren Sohn am Dienstag nach drei Tagen Flucht mit dem ersten Sonderzug eingetroffen ist. „Ich würde gerne arbeiten und Deutsch lernen“, sagt sie. Sie wolle sich nützlich machen. Ja, und das Geld, das sie hier verdient, das könne sie später gebrauchen, wenn sie zurück in die Heimat geht – um sich ihr Leben wieder aufzubauen.

Im neuen Zentrallabor des Blutspendedienstes

Fünf Millionen Euro hat Heama in ein neues Zentrallabor in Leipzig investiert. Dort können jährlich zwei Millionen Blutspenden untersucht und verarbeitet werden. Quelle: André Kempner

14.45 Uhr, Heama AG: Die Blutspende-Tochter des spanischen Medizinkonzerns Grifols (4,9 Milliarden Euro Umsatz; 23 234 Beschäftige, 550 davon in Sachsen) hat gerade fünf Millionen Euro in ein modernes Zentrallabor am Leipziger Standort in der Landsteinerstraße investiert. Jährlich zwei Millionen Blutspenden – doppelt so viele wie bisher – können dadurch nun untersucht und in ihre Bestandteile zerlegt werden. Aus dem in Leipzig gewonnenen Plasma werden Medikamente zur Behandlung von Patienten mit schwerwiegenden, chronischen und lebensbedrohlichen Krankheiten hergestellt. Für den Landeschef ein Beispiel dafür, dass die gezielte Förderung der Biotechnologie und Medizin in Sachsen Früchte trägt.

Haema-Chef Rudolf Meixner (l.) und Michael Kretschmer mit dem Maskottchen des Blutspendedienstes.. Quelle: André Kempner

Eine Bitte gibt Haema-Chef Rudolf Meixner ihm allerdings mit auf den Weg: „Die Zahl der Menschen, die Blut spenden, ist leider rückläufig. Wir sind hier auch auf die öffentliche Hand angewiesen, dass sie das Thema bekannter macht.“

Im Archiv des DDR-Widerstandes

16 Uhr, Archiv Bürgerbewegung im Haus der Demokratie: Acht Vereinsmitglieder erwarten Kretschmer in den Räumen, in denen einst das Neue Forum saß. Der Ministerpräsident lobt die Arbeit des Vereins, der seit Anfang der 1990er-Jahre Dokumente über die Opposition und den Widerstand in der DDR, vor allem aus privaten Beständen, sammelt, auswertet und unter anderem für Ausstellungen und Projekte nutzt. Ob der CDU-Politiker dem Verein jedoch helfen kann, eine dauerhafte, sogenannte institutionelle öffentliche Finanzierung zu bekommen, bleibt offen. „Unser Grundproblem ist, dass wir seit 30 Jahren nur projektbezogene Förderungen erhalten, mit einer Perspektive selten länger als ein Jahr“, schildert Vereinsvorsitzende Saskia Paul.

Saskia Paul und Uwe Schwabe (r.) zeigen Michael Kretschmer Originaldokumente der Oppositions- und Umweltbewegung in der DDR. Quelle: André Kempner

Startschuss für Breitensport-Wettbewerb bei den LVB-Kanuten

17 Uhr, Kanu-Abteilung der Sportgemeinschaft LVB: Die Sonne steht schon tief über dem Wasser. Inmitten von einem Dutzend junger Kanuten gibt der Ministerpräsident am Schleußiger Weg den Startschuss zum großen Fotowettbewerb „Wir sind noch da!“. Mit ihm wollen Freistaat und Landesportbund Werbung für den sächsischen Breitensport machen. Denn zwei Jahre Pandemie, sagt Uwe Bartlitz, Präsident der 2000 Mitglieder zählenden SG LVB, hätten dem Breitensport stark zugesetzt. Vom 18. März bis 30. April können beim Landessportbund kreative Fotoideen einreicht werden. Egal ob beim aktiven Sporttreiben oder beim Ausüben eines Ehrenamtes: Gesucht wird ein generationenübergreifendes Bild der jüngsten und ältesten Vereinsmitglieder. Prämiert werden 333 Sportvereine und Abteilungen. Als Preis winken Werbepartnerschaften im Wert von 2500 Euro. Für Kretschmer schließt sich hier bei den Kindern und Jugendlichen der Kreis seines Leipziger Arbeitsbesuches. „Wir wollen denen, die jetzt aus der Ukraine kommen, nicht nur eine Wohnung, Essen und Arbeit geben, sondern sie auch in einem sozialen Umfeld auffangen“, sagt er. Und wo könnte das besser geschehen als in den sächsischen Vereinen.

Auf Augenhöhe: der Landesvater und die jüngsten LVB-Kanuten. Quelle: André Kempner

Von Klaus Staeubert