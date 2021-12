Leipzig

Er ist ein Frühaufsteher. Seine Bilder sind menschenleer, aber sehr stimmungsvoll. Der Fotograf Jörn Daberkow hält Momente fest, die Stimmungen zeigen, ob nun im Sonnenlicht oder Nebel. „Leipzig außergewöhnlich“ ist daraus entstanden. Ein fotografisches Buch-Projekt, das Leipzig von einer Seite jenseits der bekannten Sehenswürdigkeiten zeigt, die er allerdings nicht ganz vergisst. Denn schon längst ist die Weiße Elster mit den Buntgarnwerken, die das Titelcover ziert, kein Geheimtipp mehr. Es gibt auch Bilder aus der Innenstadt, bei denen Daberkow mit Licht und Architektur spielt. Und der Betrachter sieht altbekannte Bauten, an denen er oft vorbeiläuft, in einer anderen Perspektive.

Der Palmengarten ist ein außergewöhnlicher Ort in Leipzig. Quelle: Jörn Daberkow

Die Wasserstadt Leipzig: ein Blick auf die Weiße Elster. Quelle: Jörn Daberkow

Daberkow setzt Projekt in Haftanstalt fort

Daberkow ist gebürtiger Hamburger, arbeitete dort als Fotograf für einen großen Konzern. Im August 2018 verschlägt es ihn nach Leipzig, nach Schleußig. Um die Stadt zu erkunden, zieht er mit der Kamera los. In einer Art Tagebuch erzählt er davon, was er erlebt und wie er sich auch an der „Fremdsprache“ Sächsisch erfreut und daran manchmal scheitert. Etwa an der Uhrzeit zwischen Dreiviertel oder Viertel vor.

Der Leser erfährt, dass die „Lange Lene“, der Plattenbau in Meusdorf, einfach nicht aufs Bild passte. In der Justizvollzugsanstalt in Meusdorf setzt er ein Projekt fort, das ihm sehr am Herzen liegt: das Fotografieren in Haftanstalten. Er zeigt aber auch den Tagebau und die Kraftwerke, die Leipzig mit Energie versorgen. Und entführt Interessierte in die Hallen bei Kirow, in denen die Eisenbahnkrane entstehen. Oder in die Heiterblick GmbH, in der Straßenbahnen für Leipzig und andere Städte gebaut und repariert werden.

Der gebürtige Hamburger Jörn Daberkow lebt in Leipzig und Markkleeberg. Für das Buch „Leipzig außergewöhnlich“ aus dem Sax-Verlag hat er viele Impressionen seiner neuen Heimat fotografiert. Quelle: Sax-Verlag

Für sprachliche Wirrnisse sorgt die Kleinmesse, auf der der zugereiste Hamburger keine ausgestellten Produkte findet. Dafür Jahrmarkt-Stimmung wie daheim auf dem Dom. Die zeigt er lautlos und einsam in den frühen Morgenstunden. Ebenso wie den Bürgerbahnhof Plagwitz. Bilder vom Auwald und entlang der Pleiße im Licht sich wandelnder Jahreszeiten beweisen eindrucksvoll, was da eigentlich für ein Kleinod an unserer Haustür liegt und hoffentlich noch lange wächst.

Stimmung am Cospudener See. Quelle: Jörn Daberkow

Daberkow legt ein sehr persönliches Buch vor

Es ist ein sehr persönliches Buch geworden, das auch Alteingesessenen, wie es Daberkow einmal werden will, interessante neue Einblicke von Leipzig bietet. Der Fotograf (Familienstand: Opa-Kalypse!) wohnt inzwischen in Markkleeberg, was dem Betrachter auch ruhige Bilder vom Cospudener See beschert. Und es hilft – auch mit den beiden Go-Sächsisch-Spalten – den Blick auf die sächsische Metropole und deren Eigenheiten zu schärfen. Machenses hibsch!

Das Cover des "Leipzig außergewöhnlich. Impressionen". Quelle: Jörn Daberkow

Das Buch: „Leipzig außergewöhnlich – Impressionen“ mit knapp 300 vorwiegend farbigen Fotografien ist im Sax-Verlag Beucha – Markkleeberg erschienen und kostet 26,90 Euro.

Von Mathias Orbeck