Der Senat hat entschieden: Das Paulinum bleibt ohne Kanzel

Der Akademische Senat der Universität hat sich am Dienstag gegen die Aufstellung der historischen Kanzel im „Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli“ ausgesprochen. Elf Senatsmitglieder stimmten gegen die Installation (keine Gegenstimmen, eine Enthaltung).

Die Kanzel aus der alten Paulinerkirche Quelle: Archiv

Monitoring: Klima ist zu trocken und zu schwankend

Ein Klima-Monitoring während der letzten drei Semester hat nach Angaben der Uni zu eindeutigen Ergebnissen geführt. So sei das Raumklima deutlich zu trocken und unterliege zudem teils großen Schwankungen. „Massive Schäden am Holz und an den Farbschichten der Kanzel wären demnach unausweichlich und nicht zu verantworten“, so Uni-Sprecher Carsten Heckmann. Hinzu kämen Einschränkungen für Veranstaltungen, da mit der Kanzel viele Sitzplätze nur noch eine eingeschränkte Sicht nach vorne böten. Eine Aufstellung wäre – wenn überhaupt – nur im hinteren, nicht klimatisierten Bereich des Paulinums möglich gewesen, der vor allem als Aula genutzt wird. „Die Universität strebt weiterhin an, die Kanzel fertig zu restaurieren und einen würdigen, gut zugänglichen Ort für sie zu finden“, betonte Heckmann.

Dem Beschluss ging eine Begehung des Paulinums voraus, in dem für die Senatssitzung nochmals das maßstabsgetreue Kanzel-Modell aufgestellt worden war. Die Kanzel gehörte zur 1968 durch das DDR-Regime gesprengten Paulinerkirche. Konservatorische Zweifel an der Neuinstallation hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben – unter anderem seitens des Uni-Kustos Rudolf Hiller von Gaertringen.

