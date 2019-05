Leipzig

Der erste Sprung ist etwas für Mutige: Wassertemperatur 13 Grad Celsius, Luft 8 Grad. „Als die Anfrage vor ein paar Wochen kam, war’s noch warm“, scherzt der 21-jährige Max, der am Mittwoch mit fünf weiteren Leipziger Studenten das Außenbecken im Schreberbad testete. „Noch ist es relativ frisch“, räumte auch Joachim Helwing, der Technische Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder GmbH, ein. „Zum Wochenende soll’s aber wieder wärmer werden.“ Das wäre eine Punktlandung, denn am Sonnabend, 18. Mai, öffnen die fünf Leipziger Freibäder ihre Tore. Dann kann im Schreberbad, in den Sommerbädern Kleinzschocher, Schönefeld und Südost sowie im Ökobad Lindenthal geplanscht werden. Das Kinderfreibecken Robbe an der Schwimmhalle Nord öffnet am 1. Juni.

Hitzesommer 2018 verursacht Kosten

In den vergangenen Monaten wurden die Anlagen fleißig saniert: Rund 285 000 Euro steckte die Sportbäder GmbH in Reparaturen und Neuanschaffungen. Das Planschbecken im Schreberbad erhielt eine neue Wasserrutsche und das alte Hauptgebäude eine Generalüberholung. In Kleinzschocher wurde ein neues Sonnensegel installiert. Und in Schönefeld lief für etliche alte Fliesen die Zeit ab. „Im vergangenen Jahr haben wir aufgrund der Hitze und des Besucherrekords die Grenze der Belastbarkeit erreicht“, sagte Geschäftsführer Helwing. Folge: In den Freibädern musste Totholz von den Bäumen geschnitten sowie Rasen ausgetauscht werden. Kosten, die schmerzen.

Mitarbeiterzahl verdoppelt sich

Personell sind die Bäder gut aufgestellt: Für den Sommer wurden 59 Saisonkräfte eingestellt und damit die übliche Mitarbeiterzahl verdoppelt. Die Freibadsaison läuft bis Anfang September – vorausgesetzt, es gibt keinen völlig verregneten Sommer.

Geöffnet ab Sonnabend, 18. Mai: Schreberbad (montags bis sonntags 9 bis 21 Uhr), Sommerbäder Kleinzschocher, Schönefeld und Südost sowie Ökobad Lindenthal (alle montags bis sonntags 10 bis 20 Uhr).

