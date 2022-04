Der Traum vom „Vanlife“: Immer mehr Sachsen schaffen sich Wohnmobile an

Leipzig

Freiheit, Unabhängigkeit und unendlich viele Möglichkeiten: Für viele ist das Reisen mit einem Wohnmobil ein echter Lebensstil. In den letzten zwei Jahren haben sich Tausende Menschen den Traum vom „Vanlife“ erfüllt – so auch eine junge Leipziger Familie. Nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamts hat sich die Anzahl der zugelassenen Wohnmobile in den 50 einwohnerreichsten Städten Deutschlands seit 2020 durchschnittlich um 31 Prozent erhöht.

Deutlicher Trend in Sachsen

Im Vergleich gibt es in den drei sächsischen Städten verhältnismäßig wenige Wohnmobile. Unter den 50 einwohnerstärksten Städten Deutschlands landet Leipzig lediglich auf Rang 31. Etwa 12,5 Wohnmobile gibt es pro 1000 Pkw-Zulassungen. Das entspricht 2939 zugelassenen Wohnmobilen – dem gegenüber stehen 234.324 Pkw. Noch geringer ist die Dichte in Chemnitz. Das Wohnmobil-Pkw-Verhältnis liegt dort lediglich bei 10 zu 1000. Mit 1251 Wohnmobilen bei 126.328 Pkw liegt die Industriestadt lediglich auf Rang 44. Hingegen haben vergleichsweise viele Dresdner ein Zuhause auf Rädern. Die Stadt liegt auf immerhin auf Platz 19. 3362 Mobile gibt es pro 232.009 Pkw, ein Verhältnis von 14,5 zu 1000.

Trotz der vergleichsweise kleinen Wohnmobil-Dichte gab es nirgendwo ein größeres Wachstum an zugelassenen Wohnmobilen als in Leipzig. Seit 2020 ist deren Anzahl um 52 Prozent gestiegen. Innerhalb von zwei Jahren gibt es fast 1000 solcher Fahrzeuge mehr. Auch Chemnitz und Dresden liegen in den Top 10. Dort gab es etwa 350 beziehungsweise 930 Zulassungen mehr. Mit einem Anstieg von 39 beziehungsweise 38 Prozent belegen sie die Ränge fünf und acht.

Andere mitteldeutsche Städte schneiden eher unterdurchschnittlich ab. Erfurt kommt auf einen Wert von 11,4 (Platz 34), Magdeburg auf 8,2 (45) und Halle lediglich auf 7,5 (48). Deutscher Spitzenreiter ist übrigens Kiel mit 32,5 Wohnmobilen auf 1000 Pkw.

Der Traum vom eigenen Zuhause auf Rädern

Auch Max Dorge und Lysann Neubert lernten das Reisen im Wohnmobil, genauer genommen einem Van, lieben. Nach einem Roadtrip in Norwegen 2015, und einem weiteren in Portugal 2018, wünschten sich die Leipziger etwas Eigenes. Dann, 2019, kam ihre Tochter auf die Welt. Doch das sollte sie nicht aufhalten: Noch im gleichen Jahr erfüllte sich die junge Familie ihren Traum und kaufte sich einen VW-Crafter. Nur vier Wochen lang mussten sie nach einem passenden Fahrzeug suchen.

Große Nachfrage, kleines Angebot

Die Suche nach einem Wohnmobil, Van oder Caravan gestaltet sich heute längst nicht mehr so unkompliziert. Das Interesse an diesen Fahrzeugen sei in den letzten Jahren besonders gestiegen, bestätigt auch Jörg Duschanek, Geschäftsführer des Leipziger Caravan-Handels „Caravan Liebe“. Deswegen empfiehlt er jedem, der auf der Suche ist: „Wer ein passendes Fahrzeug findet, sollte es nehmen. Die Zahlen sind explodiert. Es gibt eine unglaubliche Nachfrage – und ein verhältnismäßig kleines Angebot.“ Das hänge unter anderem mit der Corona-Pandemie und damit verbunden Lieferengpässen, zum Beispiel von Halbleitern, zusammen. Aber auch der Krieg in der Ukraine habe Auswirkungen auf den Wohnmobil-Markt.

Max Dorge und Lysann Neubert haben ihren Van vor zweieinhalb Jahren gebraucht für 9000 Euro gekauft. Für diesen Preis wird man heutzutage wohl nicht mehr fündig. „Teilweise sind die Preise für Neuwagen zwischen 15 und 20 Prozent teurer geworden“, erklärt Caravan-Händler Duschanek. Auch dieses Jahr werden die Preise etwa fünf bis zehn Prozent steigen, ergänzt auch Thomas Kubin, Techniker beim ADAC. Man müsse mitunter bis zu eineinhalb Jahre auf ein Wohnmobil warten. Gebrauchtwagen scheinen deswegen eine gute Alternative zu sein – aber sie kosten aufgrund des großen Interesses ebenfalls deutlich mehr.

Ein kostspieliges Projekt

Wer sich kein fertiges Wohnmobil kauft, für den reihen sich zusätzlich zum Anschaffungspreis noch die Kosten für den Ausbau des Fahrzeugs. Für 15.000 Euro hat das Leipziger Paar ihren Van ausgebaut und ausgestattet. Nun ist er wie ein kleines Zuhause auf Rädern, komplett mit Küche, Stauraum und großer Liegefläche. Nach anfänglichen Bedenken haben sich die beiden ihren Traum schließlich über Ersparnisse finanziert. „Ich arbeite, seit ich 16 bin, habe stets sparsam gelebt und nie große Ausgaben gehabt“, erklärt Max Dorge.

Im VW Crafter gibt es Platz für eine Küche, viel Stauraum und eine Liegefläche. Quelle: privat

Der Traum von freien, unabhängigen Reisen

Im August 2020 gingen die drei mit Van „Uwe Manikowski“ erstmals auf Reisen. Die Max Dorge und Lysann Neubert nutzten ihre Elternzeit, um mit ihrer Tochter drei Monate durch Frankreich, Spanien und Portugal zu reisen – das Lieblingsland der Familie. Auch Sardinien haben sie einen Monat lang mit Van erkundet. Zwischendrin unternehmen sie viele Wochenendausflüge. „Wir versuchen immer, länger unterwegs zu sein und nehmen dafür unseren ganzen Jahresurlaub. Da lohnt sich das Reisen mit Van erst richtig – denn man hat Zeit, um viel zu entdecken“, erklärt der junge Vater.

Am liebsten reist die junge Familie nach Portugal. Quelle: privat

Es sind vor allem die Freiheit und Unabhängigkeit, die die beiden 32-Jährigen vom Vanlife begeistert. „Man hat ganz andere Möglichkeiten als im klassischen Hotelurlaub. Man kann an ganz außergewöhnlichen Orten schlafen und interessante Menschen kennenlernen“, schwärmt Lysann Neubert. Besonders während der Corona-Pandemie überzeugten Wohnmobile mit ihrer Flexibilität und „haben der Entwicklung nochmals einen Schub gegeben“, bestätigt auch ADAC-Techniker Kubin.

Auch Herausforderungen müssen bedacht werden

So schön, wie man sich das „Vanlife“ auch vorstellt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. „Die Stellplatzsuche gestaltet sich zunehmend schwieriger“, so Lysann Neubert. „Plätze, die es vor zwei Jahren noch gab, sind nun teilweise gar nicht mehr verfügbar.“ Neben den Anschaffungskosten sind außerdem die Preise für Ersatzteile und den Kraftstoff gestiegen, hebt Thomas Kubin hervor. Deswegen bleibe es abzuwarten, ob der Wohnmobil-Boom anhält.

Für die junge Leipziger Familie geht es dennoch weiter auf Reise mit ihrem Van. In den nächsten zwei Jahren möchten sie noch mal für eine längere Zeit mit „Uwe Manikowski“ verreisen. Sechs bis sieben Monate soll es weggehen – wohin, das steht noch offen. „Dafür legen wir uns jetzt schon eine bestimmte Summe monatlich weg.“

Von Fabienne Küchler