Er stand selten im Mittelpunkt der hiesigen Kunstszene und war nach 1990 fast vergessen. Seine künstlerischen Spuren aber hat Harry Müller, geboren am 25. September 1930 in Leipzig, in seiner Heimatstadt sichtbar hinterlassen. Der Vater der Blechbüchse und Schöpfer der Pusteblumen-Brunnen ist am 19. April gestorben.