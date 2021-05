Leipzig

Viktorianisches Picknick, kleine Konzerte, Open-Air-Lesung: Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) 2021 in Leipzig ist zwar abgesagt, dennoch wird es viele kleine Events über Pfingsten geben. Welche genau, das haben wir hier zusammengetragen.

Clara-Zetkin-Park

Im Clara-Zetkin-Park wird es am Freitag so einiges zu sehen geben. Dort wird voraussichtlich von 14 bis 17 Uhr wieder das Viktorianische Picknick stattfinden, wobei sich wie im Vorjahr einige Gothic- und WGT-Anhänger in prunkvollen bis schaurigen Kostümen zum losen Beisammensein bei Speis und Trank zusammenfinden – und mit Sicherheit auch wieder für Fotos bereitstehen.

Mobiler Absinth-Ausschank

Einen besonderen Service hat sich die Absintherie Sixtina aus der Sternwartenstraße ausgedacht: Am Freitag und Samstag ist das Team mit der Pferdekutsche in der Nähe der WGT-Hotspots unterwegs und kann per WhatsApp kontaktiert und zum Absinth-Ausschank angefragt werden. Die Nummer lautet 0176 2002 9758.

Moritzbastei

Unter dem Motto „Schwarzes Leipzig trifft“ öffnet die Moritzbastei im Stadtzentrum von Freitag bis Sonntag täglich um 14 Uhr ihre Terrasse. Ab 16 Uhr legen DJs auf, jeweils 19 Uhr gibt es spezielle Programmpunkte. Für Freitag ist eine Lesung von Ulf Torreck, Organisator des „Darkstream“-Festivals, angekündigt. Am Samstag gibt es Live-Musik von „Atlas Bird“, am Sonntag folgt „The Fair Ends“. Anschließend gibt es bis 22 Uhr erneut DJ-Sets zu hören. Für den Besuch ist ein tagesaktueller Negativtest Pflicht.

Agra-Gelände

Hier sollte das sogenannte „Pestfest“ ursprünglich unter anderem mit Live-Musik stattfinden, dies könne nun im zuvor geplanten Umfang jedoch nicht realisiert werden, teilten die Veranstalter via Facebook mit. Dennoch wird ab Freitag 15 Uhr sowie an allen weiteren Pfingsttagen ab 12 Uhr „zum schwarzromantischen Lustwandeln“ auf dem Gelände des Torhauses Dölnitz sowie des Agra-Parks eingeladen. Und das bei kulinarischen Köstlichkeiten vom Grill sowie bei Met, Kirschbier und anderen flüssigen Spezialitäten. Eine Anmeldung und ein Test sind nicht erforderlich, dennoch wird dringend darum gebeten, vor Ort Abstand zu wahren und an den Ständen den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Tankbar

Die Tankbar in der Jahnallee 52 öffnet von Freitag bis Montag seine Außenanlage für WGT-Anhänger und auch alle anderen Interessierten: Hier gibt es täglich zwei bis drei Live-Auftritte von Bands sowie DJ-Sets bei Speis und Trank zu hören. Der Einlass ist nur mit Reservierung bzw. Ticket für Preise zwischen 5 und 18 Euro möglich. Der Samstag und der Sonntag sind bereits ausgebucht, Stand Mittwoch sind noch Plätze für Freitag und Montag verfügbar. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Tankbar, Reservierungen sind per WhatsApp unter 0152 0850 9968 möglich.

Hellraiser

Im Hellraiser in der Werkstättenstraße 4 wird es am Wochenende ebenfalls Live-Musik zu hören geben. Freitag um 18.30 Uhr spielen zunächst die Leipziger Urgesteine „Flecke & Co.“ auf (Eintritt 5 Euro), am Samstag folgen um 17.45 Uhr Glassgod und Hel’s Throne und am Sonntag um 17 Uhr gleich drei Bands: Painbasterd, Unterschicht und Gimme Schelter. Tickets dafür kosten jeweils 15 Euro plus Vorverkaufsgebühren oder 19 Euro an der Abendkasse. Außerdem gibt es ein Kombiticket für beide Wochenendtage. Der Vorverkauf findet ausschließlich über office@hellraiser-leipzig.de statt.

Völkerschlachtdenkmal/Südfriedhof

Traditionell der Treffpunkt zahlreicher Leichwagen-Besitzer findet das diesjährige Treffen zumindest offiziell nicht statt. „Es kann natürlich sein, dass sich zufällig um 15:00 Uhr Leichenwagen am Südfriedhof treffen, mit Maske, Abstand und so“, wird im Leichenwagen-Forum dennoch mit dem Zaunpfahl gewunken.

Von Christian Neffe (mit dpa)