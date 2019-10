Leipzig

„Wir machen Graswurzelarbeit“, sagt Doreen Blasig-Vonderlin über den seit zwei Jahrzehnten bestehenden Verein „MachtLos“, dessen Name das ganze Gegenteil von Resignation meint. „Bewegt euch, macht los“ – diese Interpretation sei vielmehr gewollt, sagt die 46-Jährige. „Wir gehen raus auf die Straße mit Tee, wir gehen auf Jugendliche zu.“ Der Verein kümmere sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die existenzielle Probleme oder die kein Obdach haben. „Wir arbeiten mit Menschen, die keine Lobby haben, die weit unter dem Radar sind“, sagt sie. „Unser Erfolg ist allerdings wenig messbar.“ Manche würden es schaffen, manche tauchten immer wieder auf.

Drei Sozialarbeiter in Anlaufstelle

Die Betroffenen könnten einfachste Grundbedürfnisse wie duschen oder Sachen wechseln in der Anlaufstelle in der Simildenstraße befriedigen. Diese verfügt über drei Sozialarbeiter, zwei Männer und eine Frau. „Wir haben auch Arbeitsplätze, an denen junge Leute beispielsweise eine Bewerbung schreiben können“, berichtet die Mutter von zwei Söhnen, 12 und 22 Jahre alt. Der Ältere engagiere sich bereits auch in dem Verein, seit er 18 Jahre alt ist.

Gerade wieder habe sie auch in Frankfurt am Mai die pure Armut im Bahnhofsviertel gesehen, sagt Blasig-Vonderlin. „In einer reichen Gesellschaft wie Deutschland sollte es so etwas nicht geben. Das ist beschämend“, meint die Ehrenamtlerin. Im Verein arbeite sie nicht an der Basis, sondern sei im Vorstand für die Lohn- und Finanzbuchhaltung zuständig, auch für die Fördermittelbeantragung und -verwaltung.

2018 schon mal auf der Streichliste

„2018 standen wir auf einmal auf der Streichliste.“ Das habe zwar abgewendet werden können. „Wir wissen aber nicht, ob unser Projekt der mobilen Jugendarbeit weiterfinanziert wird. Bei uns als freiem Träger der Jugendhilfe wird alle zwei Jahre über die Bewilligung der beantragten Fördermittel entschieden.“ Anspruch auf Förderung gebe es keinen. Dabei sei jeder Euro in der Prävention viel besser aufgehoben als in der Repression. Davon ist die gefragte Strafverteidigerin überzeugt, die auch in spektakulären Wirtschaftsstrafverfahren beispielsweise um die Sachsen LB oder den Finanzdienstleister Infinus, bei dem es um Millionen-Betrug ging, tätig war.

1991 kam Doreen Blasig von Südbrandenburg nach Leipzig, um Jura zu studieren. Ihr damaliges Umfeld sei „bunt gemixt“ gewesen. Es gab viele engagierte Menschen in so ziemlich jedem Alter. „Ab Februar 1992 wohnte ich in einem besetzten Haus in Connewitz. Am Anfang hatten wir nicht mal überall Wasserleitungen, aber es war total schön, in einem großen Haus zusammenzuleben, das zwar kaputt war, das wir aber retten wollten“, so Blasig-Vonderlin. Mitte der 1990er-Jahre entstand die Alternative Wohngenossenschaft eG, wenig später der Verein Sambesi – das ist die Abkürzung für „Spontane Aktion Mitbürger Einrichtung für Soziointegration“. Der Verein für aktive Jugendhilfe benannte sich schließlich 1998 in „MachtLos“ um. Auch heute noch wohnt die 46-Jährige, die 2001 die Zulassung als Rechtsanwältin erhielt, mit ihrer Familie in Connewitz.

Birgit Höppner-Böhme (links) von der Freiwilligen-Agentur Leipzig überreicht Doreen Blasig-Vonderlin den 5000. Ehrenamtspass. Quelle: André Kempner

„5000er-Marke geknackt“

Der „MachtLos“-Verein hatte Blasig-Vonderlin schließlich 2019 für einen Ehrenamtspass nominiert, den die Freiwilligen-Agentur Leipzig (FwAL) als Wertschätzung für ehrenamtlich Tätige verleiht. Und die Juristin bekam den 5000. Pass aus den Händen von Birgit Höppner-Böhme, der Geschäftsführerin der Freiwilligen-Agentur, überreicht. „Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr die 5000er-Marke geknackt“, freut sich Eike Schumann, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der FwAL. Mit dem Pass könne man Vergünstigungen bei Kooperationspartnern wie beispielsweise der Oper und dem Gewandhaus erhalten. Die FwAL bringt Menschen, die ein Ehrenamt ausüben wollen, mit Vereinen, Institutionen und Organisationen zusammen, die wiederum Bedarf haben.

„Langeweile kenne ich nicht“

Blasig-Vonderlin stemmt in ihrer Freizeit noch etliche weitere Ehrenämter, so im Vorstand des Leipziger Strafverteidiger e.V. sowie auch in der Strafverteidigervereinigung Sachsen/ Sachsen-Anhalt e.V.. Zudem ist sie im Beirat des Landesarbeitskreises Mobile Jugendarbeit tätig, hält Vorträge. „Was ich noch nie kannte, das ist Langeweile“, meint die Powerfrau lachend.

Und was sagen ihr Mann, ihre Familie dazu? Sie würden Engagement als etwas „Normales“ empfinden. Ihr Mann habe eine Leitungsposition in einem ambulanten Pflegedienst inne und sei auch ehrenamtlich aktiv. „Wir haben schon immer Eigeninitiative an den Tag gelegt.“

