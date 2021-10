Der Vulkanausbruch: Wie Gil Ofarims Antisemitismus-Vorwurf Leipzig erschütterte

Leipzig

Die roten Leuchtbuchstaben am Hotel Westin sind weithin zu sehen in der Skyline der Stadt Leipzig. Seit dieser Woche wirken sie auch wie ein Mahnmal, wenn man hochschaut: Als eine Erinnerung an den noch immer präsenten Antisemitismus im Alltag. Als ein Mahnmal dafür, dass selbst in der sonst so weltoffenen Stadt Leipzig Hass auf Juden möglich ist. Zugleich sind die Leuchtbuchstaben nun aber auch Teil einer weltweiten Empörungs- und Solidaritätswelle geworden, wie sie Leipzig noch nicht erlebt hat. Und sie stehen für das Ringen zwischen Emotionen und Beweisen, in dem es um den sensibelsten Punkt der deutschen Geschichte geht.

Was ist passiert, an diesem Montagabend im Westin? Noch ist nicht alles geklärt – und dennoch gibt es viel zu sagen über diese Woche in Leipzig. Eine Rekonstruktion.

1. Der Vorfall

Was war passiert, an diesem Tag nach dem großen Social-Media-Blackout am Montagabend, als Facebook, Instagram und Whatsapp für Stunden unerreichbar waren? Kurz vor 6 Uhr am Dienstagmorgen ging auf dem Instagram-Kanal von Gil Ofarim ein zweiminütiges Videostatement online. Es zeigt ihn sichtlich betroffen und mit den Worten ringend vor dem Eingang des Hotels Westin. Ofarim war am Montag für eine TV-Show in Leipzig, der Clip entstand am Abend. Der Künstler erzählt, wie er versuchte, im Hotel einzuchecken, wegen Computerproblemen aber warten musste und dann Personen hinter ihm in der Schlange vorgezogen wurden. Als er fragte, warum gerade er länger warten müsse, soll irgendwann eine Person gerufen haben: „Pack deinen Stern ein!“. Dann soll auch der Mitarbeiter am Check-in („Herr W.“) zu ihm gesagt haben: „Packen Sie Ihren Stern ein.“ Der Musiker, dessen Vater einst aus Tel Aviv nach Deutschland kam, ist sich sicher: Gemeint war der gut sichtbare Davidstern, den Ofarim an einer Kette um den Hals trägt.

Der beschuldigte Hotelangestellte bestreitet diesen Vorwurf vehement, hat inzwischen Anzeige wegen Verleumdung gestellt. Ofarim will am Dienstag in München selbst bei der Polizei Anzeige erstatten. Es steht Aussage gegen Aussage, die Polizei sucht Beweismittel – gefunden wurde bisher nichts. Weder Entlastendes noch Belastendes. Auch Videoaufnahmen aus der Hotellobby können den Vorwurf antisemitischer Beleidigungen kaum beweisen, weil sie keinen Ton haben.

Es ist wie so oft, wenn Menschen in der Öffentlichkeit schwere Vorwürfe gegen andere erheben. Parallelen zu diesem Fall lassen sich wohl nicht nur bei Attacken auf Juden, bei rassistischen und homophoben Beleidigungen im Alltag, sondern auch bei sexuellen Übergriffen finden. Schnell wird dann öffentlich nicht nur über die Verbrechen und Täter, sondern auch über Opfer und ihre Glaubwürdigkeit diskutiert.

Das Hotel Westin liegt nördlich des Innenstadtrings. Quelle: Andre Kempner

2. Die große Welle

Die Empörung, die Ofarims Video und seine Anschuldigungen auslösten, ist zumindest gigantisch und lässt sich kaum mit Berichten über andere antisemitische Angriffe und Beleidigungen in Leipzig vergleichen. Dabei gab es erst im Mai einen ähnlichen Fall in Gohlis: Dort wurde eine junge Israelin auch körperlich attackiert. Wieso ging die Empörung in diesem Fall in kürzester Zeit buchstäblich um die Welt – bei der Personen aus allen demokratischen Lagern, von links bis konservativ, ihre Solidarität bekundeten?

In einem verglasten Bau am Leipziger Poetenweg wird seit 2008 gelehrt, wie sich Informationen im Netz unkontrolliert verbreiten – und wie man sie möglicherweise in Schach halten kann. „Wir bilden auch Krisenmanager aus“, sagt Rita Löschke, Geschäftsführerin und Dozentin der Leipzig School of Media. Natürlich habe sie auch die Kommunikation des Hotels Westin in Folge der erhobenen Anschuldigungen von Gil Ofarim verfolgt. „Der Fall zeigt, dass praktisch jedes Unternehmen und jede Branche unerwartet in eine kritische Situation geraten kann“, sagt sie. Und meistens vergehe nur wenig Zeit, bis sich entscheide, „ob aus einer Krise eine handfeste Katastrophe wird – oder nicht“.

Für das Westin dürfte die vergangenen Woche eine Katastrophe gewesen sein. Löschke sagt: „Inhalte verbreiten sich immer dann viral, wenn sie Emotionen wecken.“ Viral, das bedeute, dass die Zahl der Menschen, die eine Information erreicht, exponentiell ansteigt. „Oft auch außerhalb des eigentlichen Wirkungskreises des Verfassers oder der Verfasserin.“ Im Fall der Beschuldigungen von Gil Ofarim sei aber noch ein anderes Element hinzugekommen: Eine politische Komponente, der Antisemitismus. Politik und Emotionen, zwei Hebel in einem Video. Das habe dem Thema einen solchen Schwung verpasst. Die Folge: Menschen fühlen sich betroffen, wollen helfen. Und das ist heute recht unkompliziert möglich, indem man die eigene Rolle im öffentlichen Diskurs für das Thema freiräumt – die eigenen Social-Media-Profile.

Glaubt man Löschke, dann hat das Westin aber auch einen eigenen gewichtigen Anteil daran, dass der Fall so berühmt wurde. Denn die Krisenkommunikation des Hotels steckte voller Missgeschicke: Erstens meldete es sich selbst zu spät zu Wort. Dann wurde in einem später gelöschten Facebook-Post geschrieben, man wolle seine Gäste integrieren – dabei ist Ofarim deutscher Staatsbürger und lebt in München. Später wurde ein Banner mit missverständlicher Botschaft vor dem Haus präsentiert. Wichtiger wäre es laut Löschke gewesen, „der Öffentlichkeit zügig zu signalisieren, dass das Problem wirklich verstanden wurde.“ Auch die Frage, ob der Fall sich so zugetragen hat oder nicht, muss den Ermittlungen und Nachforschungen erst einmal hintenan gestellt werden.

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen das Hotel „The Westin Leipzig“ hat die übergeordnete Marriott-Gruppe nach eigenen Angaben den betroffen Musiker inzwischen kontaktiert. „Wir haben Kontakt zu Herrn Ofarim aufgenommen, um ihm unser tiefes Bedauern über seine Erfahrungen auszudrücken“, teilte Marriott International am Freitagabend mit.

3. Antisemitismus: Ja, aber

Kann sich der Vorfall so zugetragen haben? Vor allem in Leipzig zeigten sich zuletzt neben viel Unterstützung für Gil Ofarim auch kritische Stimmen – und so manches betonte Schweigen. Während sich der Zentralrat der Juden, unzählige Privatpersonen, aber auch hochrangige Politiker, wie die Vize-Ministerpräsidenten Martin Dulig (SPD) und Wolfram Günther (Grüne) schnell mit Ofarim solidarisierten, ist etwa aus dem Leipziger Rathaus bis heute kein Ton zu hören gewesen. Keine Solidarität, keine Forderung nach Aufklärung.

Der Antisemitismus-Experte Benjamin Winkler (Amadeu-Antonio-Stiftung) hält die Schilderungen des Opfers für sehr authentisch. „In den Beleidigungen gegen Gil Ofarim zeigen sich typische Muster, die viele Betroffene schon erleben mussten. Angesichts einer Kette mit Davidstern – häufig aber auch bei der Kopfbedeckung Kippa oder wie zuletzt im Fall der attackierten Israelin in Leipzig-Gohlis die hebräische Sprache – empfinden Menschen, die etwas gegen Juden haben, solchen Hass, dass sie die Personen verbal oder physisch angreifen“, sagt er. In den vergangenen fünf Jahren hätten die Anfeindungen noch einmal enorm zugenommen. „Meist bleiben die Diskriminierungen kaum beachtet. Durch das Video von Gil Ofarim und seine Prominenz wird diese alltägliche antisemitische Gewalt und Diskriminierung nun aber eben auch wieder einmal für alle sichtbar.“

Dass der beschuldigte Angestellte selbst die Vorwürfe verneint und auch das Hotel bisher wenig verständig agiert, findet Winkler nicht ungewöhnlich. „Aufgrund der deutschen Vergangenheit will in Deutschland niemand Antisemit sein. Das zeigt sich unter anderem sogar bis in die extreme Rechte hinein, wo auch mitunter geleugnet wird, antisemitisch zu sein. Jeder weiß natürlich, was es bedeutet, wenn man als Antisemit identifiziert wird. In diesem Sinne ist das Abwehrmuster des Hotels und der Mitarbeiter natürlich auch typisch“, sagt Winkler. In der Forschung werde dabei auch zwischen zwei Typen unterschieden: dem manifesten und latenten Antisemitismus. „Gerade letzterer ist den Menschen häufig gar nicht selbst bewusst. Sie fühlen antisemitisch, ohne dass sie offen Hass gegen Juden denken. Dieses Unbewusste kann im Kontakt mit jüdischer Symbolik oder Jüdinnen und Juden aber plötzlich ausbrechen – und man wundert sich selbst erst darüber, empfindet eine gewisse Scham.“ In der Folge gelten sich die Täter ein und leugneten jeglichen Vorwurf.

4. Der zivile Protest

Bilder von der Demo am Dienstagabend vor dem Hotel Westin flackerten weltweit über die Nachrichtenschirme. Angemeldet hatte den Protest Irena Rudolph-Kokot für das Bündnis Leipzig nimmt Platz. „Das Bedürfnis, hier etwas entgegen zu setzten, war extrem hoch“, sagt sie mit ein paar Tagen Abstand.

Irena Rudolph-Kokot meldet die Demonstration vor dem Westin an. (Archivfoto) Quelle: Andre Kempner

Dass in Leipzig ziviles Aufbegehren gegen Rechtsextremismus, Rassismus und auch Antisemitismus enormes Anschlusspotenzial hat, ist hinlänglich bekannt. Dass in so kurzer Zeit Hunderte Menschen nicht nur im Internet und in politischen Statements, sondern auch in der Realität ihre Solidarität mit dem Künstler bekunden, überraschte aber auch die Organisatoren. „Wir hatten mit 100 bis 200 Personen gerechnet. Als sich am Nachmittag immer mehr Menschen meldeten, die eilig in Mittagspausen erstellten Demo-Aufrufe und Postings so viel Aufmerksamkeit erzeugten, sei auch beim Kundgebungsplatz noch einmal aufgestockt worden. „Es war klar, dass ein Fußweg nicht reichen wird. Dass es letztlich dann so viele Menschen und auch so unterschiedliche geworden sind, freut uns natürlich sehr. Da stand ein Querschnitt der Stadtgesellschaft vor dem Hotel – von links bis konservativ – und hatte ein Bedürfnis, klare Kante gegen Antisemitismus zu zeigen. Das zeigt, dass die Zivilgesellschaft in Leipzig funktioniert“, sagt Irena Rudolph-Kokot.

5. Die jüdischen Nachbarn

Im Stadtteil, in dem heute das Hotel Westin beheimatet ist, lebten vor dem Zweiten Weltkrieg Hunderte jüdische Familien – die später deportiert und ermordet wurden. Heute gibt es nebenan im Quartier wieder jüdisches Leben, die Synagoge ist nur ein paar Straßen entfernt. Küf Kaufmann wurde vor 74 Jahren in Russland geboren, trägt seine Lesebrille immer auf der Glatze, ist Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde. Vor einigen Tagen hatte er noch in einem anderen Leipziger Hotel zu tun, am Mittwoch stand er dann plötzlich in der Lobby des Westin neben Hotelchef Andreas Hachmeister. Kaufmann leistete ihm Beistand. Hachmeister sei „ein guter Nachbar“, betont er. Die jüdische Gemeinde mit mehr als Tausend Mitgliedern liege ja auch nur wenige Hundert Meter entfernt.

Küf Kaufmann, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde. (Archivfoto) Quelle: Andre Kempner

Küf Kaufmann findet in dieser Woche vor allem versöhnliche Worte. Auch für die, die am Dienstagabend lautstark und zu Hunderten vor dem Westin demonstrierten. „Die Demonstration kam spontan und von Herzen“, sagt er, „die Menschen waren betroffen und empört.“ Und die Westin-Mitarbeiter, die dabei auf bizarre Weise ihre Solidarität ausdrücken wollten, indem sie ein altes Banner hervorholten – mit Israel-Stern und Halbmond-Sichel, als ginge es hier nicht um Alltags-Antisemitismus, sondern den Nahost-Konflikt? Sie hätten es „mit guten Gedanken gemacht“, sagt Kaufmann. In seinen Augen seien die meisten Deutschen ohnehin „sehr bemüht, Antisemitismus zu bekämpfen“. Er betont auch: „Ich kenne kein einziges Land, in dem Antisemitismus nicht existiert. Ich kenne aber Länder, in denen dürfen Juden überhaupt nicht existieren.“ Und dennoch: „Was Herr Ofarim schildert, ist mir selbst noch nicht in Deutschland passiert“, sagt er. „Aber leider einigen anderen.“

6. Ein Hotel in der Defensive

Während vor der Tür Menschen gegen Antisemitismus demonstrierten, jagte im Hotel eine Krisensitzung die nächste. Nach Außen drang davon vorerst nichts, auch bei einer ersten Erklärung musste das Mutterunternehmen Marriot Hotels noch aushelfen. Geschäftsführer Andreas Hachmeister versammelte die Belegschaft und fragte: Kann das stimmen, was Ofarim behauptet? Ein einhelliges Nein soll ihm geantwortet worden sein.

Am Tag danach wurde die Offensive geplant, ein namhafter Rechtsanwalt engagiert, der die Vorwürfe aufklären soll – bevor Schlüsse gezogen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gil Ofarim schon Interviewanfragen aus aller Welt – die auch wissen wollten: Hat sich das Hotel bei Ihnen entschuldigt? Bis heute gab es allerdings keinen direkten Austausch. Stattdessen sucht das Westin fieberhaft nach Entlastungszeugen. Am Donnerstag stand dann Günther Rothe, 74 Jahre alt, in der Lobby und erklärte: Er sei am Montag ebenfalls in der Lobby gewesen und habe die Szene mitbekommen. Es habe viel Aufregung gegeben, weil die Computer ja streikten, sagt er. Ob dabei jemand zu Gil Ofarim „Pack deinen Stern ein“ gesagt hat? Daran kann sich der Rentner nicht erinnern.

Hotelmanager Hachmeister will nun demnächst weitere Zeugen präsentieren. Die dem Hotel übergeordnete Konzerngesellschaft hat indes unmittelbar eine Rechtsanwaltskanzlei, die auf Compliance-Untersuchungen spezialisiert ist, mit der Ermittlung des Sachverhalts beauftragt, teilte das „Westin“ am Freitagabend mit. Die Rechtsanwaltskanzlei ist hierbei nicht weisungsgebunden und wird ihre Erkenntnisse mit Staatsanwaltschaft und Polizei teilen.

Bei der Polizei ist man „nicht glücklich“ über diese eigenmächtige Suche nach Personen. „Aus strafrechtlicher Sicht können diese dann von den Ermittlungsbehörden nicht mehr unvoreingenommen befragt werden“, sagt Behördensprecher Olaf Hoppe. Allerdings könne er natürlich auch nachvollziehen, dass das Unternehmen aufgrund von zivilrechtlichen Interessen selbst aktiv werde.

7. Das Fazit

Wie wird es weitergehen beim Ringen um Tatsachen, Beweise und um Deutungshoheit? Klar ist, auch wenn vielleicht keine Zeugen den mutmaßlichen Vorfall im Westin belegen können: Antisemitismus ist für viele Jüdinnen und Juden weiterhin Alltag in Deutschland. Doch bei den wenigsten gibt es danach einen Aufschrei, wie nun bei Gil Ofarim.

Von Matthias Puppe und Josa Mania-Schlegel