Der dynamische Rutsch – Kolumne von Clemens Meyer

Leipzig

Wenn ich, wie so oft, durch die verschiedenen Viertel der Stadt L. wandere, erinnere ich mich immer wieder an meine Jahre auf dem Bau. 1996, 1997, 1998. Als die Stadt ihren grauen, grauschwarzen Mantel abwarf. (Als ich vor einigen Jahren länger in Belgrad weilte, erkannte ich unsere alte verfallene Stadt wieder und vermisste ihre Geheimnisse.)

Der Ausruf „Wie viel hat sich verändert!“ begleitet uns ja durch die Jahrhunderte und ist schon zum Klischee geworden, aber doch bilden sich diese Worte häufig im Erstaunen über all die Wandlungen, auch mit einer gewissen Melancholie, doch ich werde erst 44 in diesem Sommer und sollte noch voll jugendlicher Dynamik sein...

Schon hier (im Text) auf das Phänomen des „dynamischen Rutsches“ einzugehen, wäre noch zu früh, obwohl dieser Rutsch ja dann tatsächlich, aber anders stattfand...

Die erste Baustelle, auf der ich als Hilfsarbeiter schuftete, war in der Kohlgartenstraße gewesen, direkt über der Kneipe „Inges Eck“ stand ich auf dem Gerüst. Existiert diese Taschentuchdiele denn noch? Im Vorrübergehen sehe ich Geister hinter den trüben Scheiben... Lasset uns beten, Freunde, Freundinnen, lasset uns beten für die Eckkneipen, die verschwinden (und verschwinden werden), die müssen ja nicht mal, wie die nahgelegene „Frankenstuben“ an einer Ecke sein, „Eckstein, Eckstein, jeder will versteckt sein...“

Das große Palaver in diesem Bierdunst war doch so häufig ein Ventil,

während heute die Leute im Netz eine Meute... In der Frankenstuben (mit Plexiglasscheibe vorm Tresen) unterschätzte man mich einmal, weil ich ein gutes Jackett trug, als ich, gar nicht lange her, in einen Disput verwickelt wurde. Ur-plötzlich (nicht zu verwechseln mit Ur-Krostitz) verpasste mir mein Gegenpart, ganz un-intellektuell, eine Kopfnuss (getreu dem alten Kneipenmotto: „noch so n Spruch, Kiefernbruch“, aber wir sind Pazifisten und Pazifistinnen und kennzeichnen folgende Passagen als Satire!), die ich aber mit einer Rechten zur Augenbraue konterte, die sogleich aufklaffte, ein Cut in bester Rocky-Tradition... Womit wir nun doch wieder beim dynamischen Rutsch wären.

Aber wir müssen uns üben im Retardieren, im Verlangsamen, deswegen nun der große Dichter Andreas Reimann, ohne den die Stadt L. umso vieles ärmer wäre:

„O stampe, kneipe, freisitz, schnellbuffet, / mitropa-scheune, gasthof, bierlokal, / o eissalon und bistro und café / und restaurant und bar: welch qual der wahl“.

Das ist aus dem „Lob der Schenke (1)“. Und wer eins sagt, der muss auch aus (2) zitieren: „O warn das zeiten, als im gasthaus-saale / der trunkne sänger noch die leier schlug! / Schnür die sandale und komm mit zum mahle!: / Die tänzer üben wieder ihren flug“. Wer hört noch die Sänger und Dichter? Lauscht den Zwischentönen? Auch hier befinden wir uns mitten im dynamischen Rutsch, doch liegt es an uns, ihn aufzuhalten.

Erfolglos wäre dieses Unterfangen im Jahr 1996 (oder 97?) gewesen, als ich in einem der ältesten Häuser der Stadt L. arbeitete. Hainstraße, eine einzige Baustelle. Unser Haus (gewaltige Findlinge waren das Fundament!) drohte zusammenzustürzen, lehnte sich heftig gegen andere älteste Häuser, als würde es ruhen wollen, hinter uns die große Baugrube. Der Versuch, mit Stahlträgern, die wir auf Holzrollen durch die Hainstraße schoben, die Bude zu stabilisieren, machte alles nur noch schlimmer! Das Haus ächzte, Stäube rieselten, wir rannten raus, horchten in die alten Mauern, schlichen wieder rein. Der Bauleiter der Nachbarbaustelle eilte todesmutig mit dem Ausruf „Habt ihr noch nie was vom dynamischen Rutsch gehört?“ zu uns. Nee, hatten wir nicht. Und ließen es uns erklären, während es wieder zu rieseln und zu ächzen begann, um uns, über uns. Ein dynamischer Rutsch ist im Prinzip eine Art Dominoprinzip auf einer Großbaustelle.

Aber alles hielt und rutschte doch und rutscht bis heute. Wo ist er, der Traum von einer „anderen Heldenstadt“? Die Helden ruhen auf den Halden, umgerissen vom dy—NU REICHT ES ABER, MACH DEN KOPP ZU!

Sie lasen: „Der dynamische Rutsch“, von Clemens Meyer. Mitwirkende: die Frankenstuben, Inges Eck, die Nachbarbaustelle, Belgrad, die Hainstraße, die Kopfnuss, Andreas Reimann, die Stadt L, die großen Fragen, keine Antworten.

Von Clemens Meyer