Jeder schätzt sie im eigenen Kiez oder freut sich auf ihr unverhofftes Erscheinen, wenn man sich unter gnadenloser Sonne durch die Stadt bewegt – die Eisdiele taugt im Sommer als Sehnsuchtsort. Eine kulinarische Abkühlung, deren kreative Interpretationen kaum Wünsche offen lassen. Auch Leipzigs Eislandschaft muss sich nicht verstecken. Zeit also für eine kleine Stichprobe von Nord nach Süd und West nach Ost.

Für Vielfältige: W-EIS-S (Zentrum)

Eismeister Giovanni Manglaviti von der Eisdiele W-EIS-S Quelle: Kempner

Geschmackstest: Nur einige Meter Luftlinie von seiner Bronzestatue an der Thomaskirche entfernt, findet Leipzigs Vorzeige-Komponist Johann Sebastian Bach auch in der Kühlung des Eisladens seinen Platz. Ein Mix aus Haselnuss, Nutella und Nusskrokant – Milcheis-Bombe mit Biss. Sehr lecker, wenn auch sehr mächtig. Dazu gab es ein äußerst cremiges und nicht zu saures Zitroneneis.

Gut zu wissen: Das Team backt auch Eistorten und Kuchen selbst. Sie liegen in der Theke links neben der Auslage aus und sind teilweise richtige Kunstwerke.

Tipp: Der Eisladen im Herzen der Stadt produziert nach eigenen Angaben nach italienischer Rezeptur – unbedingt das Panna-Cotta-Eis probieren.

Infos: Thomaskirchhof 3, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, 26 bis 28 Sorten in der Auslage, 1,50 Euro pro Kugel.

Für Nostalgiker: Eisdiele Pfeifer (Süd)

Lisa Weck von der Eisdiele Eis Pfeiffer. Quelle: Kempner

Geschmackstest: In der Traditionsdiele kommen keinerlei Zusatzstoffe ins Eis und das schmeckt man. Das Heidelbeer-Eis ist nicht zu süß und hat eine schöne Farbe. Die Kugel Kokos schmeckt unaufgeregt und hat leckere Kokosraspeln mittenmang. In der Eisdiele Pfeifer werden einzelne Kugeln in einer Waffelschale mit altem DDR-Plastiklöffel serviert. Sieht super aus, knusprig ist jedoch anders.

Gut zu wissen: Die Eisdiele auf der Ecke liegt seit 13 Jahren nicht mehr in der Verantwortung der Familie Pfeifer. Das Interieur allerdings ist bis auf einige Instandsetzungen und Neukäufe geblieben. Die alte Bank in der rechten Ecke des Ladens zum Beispiel ist das alte umgebaute Bett des Gründers.

Tipp: Verweilen – drinnen wie draußen. Die Eisdiele Pfeifer ist vielleicht der charmanteste Eis-Spot in ganz Leipzig.

Infos: Kochstraße 20, Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, 8 Sorten Eis in der Auslage, 1,30 Euro pro Kugel

Für Verweiler: Eisträumerei (Ost)

Unsere Eistesterinnen Lisa Schliep (links) und NIcole Grziwa in der Eisträumerei. Quelle: Kempner

Geschmackstest: Himbeer-Lavendel und Stracciatella verflüchtigen sich bereits kurz nach dem Kauf entlang der Waffel. Nicht weiter störend für den Geschmack, nur für die Handhabe. Das Fruchteis hat eine ausgewogene Lavendelnote und riecht hervorragend. Stracciatella schmeckt wie es soll. Pluspunkt: Viele, viele Schokostückchen. Die Waffeln sind besonders knusprig.

Gut zu wissen: Das Gourmet-Magazin „Feinschmecker“ hat den Laden von Corinna Weißbach kürzlich zu den Top 15 Deutschlands erklärt.

Tipp: Die Eisträumerei hat zwei Geschäfte: ein gemütliches Café und einen Außer-Haus-Verkauf auf der anderen Straßenseite. Außerdem gibt es ein großes veganes und laktosefreies Angebot.

Infos: Riebeckstraße 23, Dienstag bis Sonntag von 13 bis 20 Uhr, 20 Sorten in der Auslage, Kugel ab 1,30 Euro

Für Experimentelle: Awa (Nordost)

Sayid Jami ivon der Eisdiele AWA. Quelle: Kempner

Geschmackstest: Wer im Awa ein Eis essen möchte, sollte nicht zu sehr der alten Schoko-Vanille-Erdbeer-Kiste nachhängen – bei Ladenbesitzer Sayid Jamid wird es exotisch. Das Eis dafür bekommt er von der Vanille & Zimt Eismanufaktur aus Connewitz. Die Kugel Sellerie-Apfel ist gewöhnungsbedürftig, aber intensiv im Geschmack. Sahnegrieß-Zimt lässt Erinnerungen an Milchreis hochsteigen und versprüht einen Hauch Weihnachtszeit.

Gut zu wissen: Das persische Wort „awa“ bedeutet Stimme. Jamids Bruder hat ebenfalls einen Eisladen im Iran, der denselben Namen trägt. Direkt nebenan verkauft er zudem noch Bier im Barbetrieb.

Tipp: Die Eissorten mit indischen Gewürzmischungen sind besonders beliebt. Es gibt zum Beispiel Eis mit Kurkuma.

Infos: Hedwigstraße 6, Dienstag bis Donnerstag 12 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 21 bis 0 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr (Barbetrieb), 12 Sorten in der Auslage, 1,20 Euro pro Kugel.

Für Softeis-Fans: Eisprinz (Zentrum-Süd)

Jens Torge vom Eisprinz. Quelle: Kempner

Geschmackstest: Der kleine Laden im Zentrum hat sich auf Softeis spezialisiert. Jeden Tag gibt es zwei frische Sorten. Schoko-Vanille und Kirsch-Joghurt sind am Tag des Tests wunderbar cremig und nicht zu süß. Das Eis bleibt lange fest und lässt sich so ohne große Hektik genießen.

Gut zu wissen: Als Besitzer Jens Torge vor fünf Jahren den Laden eröffnet hat, durften Kinder aus der Nachbarschaft den Namen des Ladens wählen – heraus kam der Eisprinz.

Tipp: Der Eisprinz ist ein echter Kiezladen. Torge kennt fast jeden seiner Gäste – dementsprechend familiär ist die Atmosphäre.

Infos: Sebastian-Bach-Straße 17, Montag bis Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag 12.30 bis 18 Uhr, Sonntag 12.30 bis 17.30 Uhr, zwei Sorten täglich, eine Portion ab 1,90 Euro.

Für Flanierer: Il Buon Gelato (Westen)

Massimo Sechi von der Eisdiele Il Buon Gelato. Quelle: Kempner

Geschmackstest: Im Il Buon Gelato gibt es die eine oder andere Eiskreation, die mit original italienischen Zutaten glänzt. Das Terra Nostra-Eis, eine Mixtur aus Ricotta und Orangenmarmelade, ist sicher nicht für jeden Geschmack, besticht aber mit einer ausgewogenen Bitternote. Die bestellte Kugel Yoghurette hält was sie verspricht – Vollmilchschokolade mit Erdbeeraroma.

Gut zu wissen: Lange wurde das Eis an einem anderen Standort produziert. Inzwischen wird es direkt im hauseigenen „Eislabor“, wie Eis-Chef Fernando Simoes es nennt, hergestellt.

Tipp: Das Pistazien-Eis ist der Publikumsliebling. An warmen Sommertagen verkauft Simoes täglich zwei Behälter. Die Pistazien kommen aus Sizilien.

Infos: Karl-Heine Straße 58, Montag, Freitag, Samstag 11 bis 22 Uhr, Dienstag bis Donnerstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr, 16 Sorten in der Auslage, Kugel 1,20 Euro bis 1,80 Euro pro Kugel

Für Waffel-Liebhaber: LuiLui (Westen)

Franziska Lehminger in der Eisdiele Lui Lui. Quelle: Kempner

Geschmackstest: Der winzige Laden auf der Georg-Schwarz-Straße punktet als einziger mit verschiedenfarbigen Waffeln – schwarze zum Beispiel mit Aktivkohle gefärbt, grüne mit Apfel. Die regenbogenfarbene schmeckt nach Puffreis. Das Zitrone-Ingwer-Eis hinterlässt ordentlich Feuer auf der Zunge. Schwarze Johannisbeere schmeckt intensiv und brilliert mit kleinen Fruchtstückchen.

Gut zu wissen: Wieder ein Testsieger! Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ hat deutschlandweit nach den beliebtesten Eisläden gefragt. In Sachsen hat sich das LuiLui von Franziska Lehninger an die Spitze gesetzt.

Tipp: Der Laden bietet zwar nicht viel Platz, ist aber dafür umso gemütlicher und bunter. Hier macht auch drinnen sitzen Spaß (auch wenn es aufgrund der aktuellen Schutzverordnung derzeit nicht möglich ist).

Infos: Georg-Schwarz-Straße 64, täglich von 11 bis 19 Uhr, 16 Sorten in der Auslage, 1,50 Euro pro Kugel

Für Hungrige: Eishaus (Norden)

Ronald Weise von der Eisdiele Eishaus. Quelle: Kempner

Geschmackstest: Das schwarze Schokoladeneis ist angenehm bitter und ein guter Kontrast zur süßen Waffel. Wer es besonders süß mag, sollte das Raffaello-Eis probieren, benannt nach der beliebten Kokos-Mandel-Süßware. Die Kugel strotzt nur so vor Kokosraspeln. Beide Eissorten zerfließen aber leider etwas zu rasch.

Gut zu wissen: Inhaberin Simone Welsch hat mit einem Außer-Haus-Verkauf angefangen. Inzwischen ist das gesamte Haus zum Eiscafé geworden. Das auffällige Graffiti an der Außenwand stammt von einem Leipziger Künstler.

Tipp: Die Kugeln im Eishaus sind besonders üppig. Wo sonst eine Kugel fasst schon in der Waffel versinkt, bekommt man hier eine ordentliche Portion für 1,50 Euro.

Infos: Schneiderstraße 16/Ecke Volbedingstraße, Montag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr, 24 Sorten in der Auslage, 1,50 Euro pro Kugel

Von Nicole Grziwa und Lisa Schliep