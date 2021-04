Leipzig

Munitionsaffäre, Fahrradgate, umstrittene Demo-Einsätze: Sachsens Polizei trudelte zuletzt von einem Skandal zum nächsten. Umso mehr durfte man gespannt sein, als RTL nun für Donnerstagabend eine aufwendig produzierte Reportage über Leipzigs Ordnungshüter nicht weniger als die „nackte Wahrheit über die Polizei“ avisierte. Fünf Monate lang begleitete Schauspieler Henning Baum (48) dazu Beamte der Bereitschaftspolizei. Der stämmige TV-Kommissar („Der letzte Bulle“) absolvierte Ausbildungsprogramme mit Polizeischülern, tauchte im Karl-Heine-Kanal nach Beweismitteln und war auf Streife in der Messestadt.

„Ich möchte wissen: Was ist los bei der Polizei?“, erklärt er im Vorspann. „Warum steht sie ständig in der Kritik? Wieso verliert sie bei einem Teil der Bürger das Vertrauen? Wie gefährlich ist es, Polizist in Deutschland zu sein? Würden Sie Polizist sein wollen, wenn Ihnen blanker Hass entgegenschlägt?“ Viele Fragen für eine abendfüllende Doku in der Primetime – zu viele, wie sich an manchen Stellen zeigen sollte.

Opfer von Polizeigewalt

Kritische Stimmen sind durchaus zu hören, spielen in dem Film aber keine Hauptrolle. Julian Stähle kommt zu Wort, ein Kameramann, der 2019 bei einem Polizeieinsatz in Treuenbrietzen von Beamten angegriffen wurde. Er kam vor Gericht – wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Beamte hätten dort gelogen, um eine Verurteilung zu erzwingen, sagt Stähle. Auch aufgrund eines Videos von dem Zwischenfall wurde er freigesprochen. Erwähnt wird auch der Fall eines 15-Jährigen in Düsseldorf, auf dessen Kopf ein Polizeibeamter kniete – erinnerte er doch fatal an die Tötung von George Floyd, der bei einer Festnahme am 25. Mai 2020 in Minneapolis ums Leben kam. Fazit in der Doku: Der Einsatz in Düsseldorf sei verhältnismäßig gewesen, weil der Beamte bei dem polizeibekannten Täter auf Selbstschutz achten mussten.

Der Grünen-Politiker und Polizist Oliver von Dobrowolski moniert das Fehlen externer Beschwerdestellen in Deutschland. Was unerwähnt bleibt: Sachsen hat seit 2016 eine Unabhängige zentrale Vertrauens- und Beschwerdestelle für die Polizei. 2020 gingen hier 303 Beschwerden ein, 284 von Bürgern, 19 von Polizeibediensteten selbst. 129 wurden als „unbegründet“ eingeschätzt.

Zur Zielscheibe geworden

Und Leipzig? Hier geriet die Polizei etwa wegen der Querdenken-Demo am 4. November 2020 in die Schusslinie, weil Kritiker der Corona-Maßnahmen schließlich den Aufzug über den Innenstadtring erzwangen. Der Fernsehkommissar ist an diesem Tag mit seinem Kamerateam mittendrin. „Es war der Versuch, eine Eskalation zu vermeiden“, verteidigt Baum die Strategie der Einsatzkräfte. „Die Polizei hat eigentlich besonnen gehandelt.“ Aber sie scheine eben immer alles falsch zu machen. „Entweder wirft man ihr vor, dass sie zu hart vorgeht, dann ist es die Prügelpolizei“, so der Schauspieler. Und sein Kameramann ergänzt: „Wenn sie deeskalierend auf die Sache eingeht, ist sie zu lasch. Eigentlich kannste als Polizei nur verlieren.“

Henning Baum will die Menschen in Uniform kennenlernen, fragt sich. „Wie hält man das aus, wie halten die Familien das aus?“. Er trainiert mit ihnen und fährt zu gemeinsamen Einsätzen. Und er besucht einen von ihnen zu Hause: Philipp (30), seit neun Jahren Polizist und Gruppenführer bei der Bereitschaftspolizei. Das Drehteam muss jedweden Hinweis auf seine Adresse vermeiden – aus Angst vor Schikanen gegen die Familie. „Ich finde es erschreckend, dass nur weil ich eine Uniform anhabe und meine Arbeit mache, zur Zielscheibe werde“, berichtet er. „Dass geschaut wird: Wo wohnt der? Was fährt der für ein Auto? Kann ich dem die Radmuttern lockerdrehen? Alles leider schon in Leipzig passiert, vor den Revieren. Das ist gefährlich, dabei können Leute sterben.“

Frau will anderen Job

Seine Ehefrau Steffi findet, dass es gerade in Leipzig immer wieder gefährlich sei. „Wir haben Neujahr in der Notaufnahme verbracht, weil er am Connewitzer Kreuz auch dabei war und mit angegriffen wurde.“ Knall-Trauma durch einen Böller bei Silvesterausschreitungen. „Es war schon heftig, wie sie auf uns zugerannt kamen und auf einmal mit Steinen und Flaschen warfen, aus drei, vier Metern Entfernung“, erinnert sich der Beamte. „Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das ein anderer Job für ihn“, gesteht seine Frau.

Baum wirkt beeindruckt von Erlebnissen wie diesem. Es sei „eine Reise in eine Welt, die wir alle von außen kennen, die sich aber von innen gänzlich anders anfühlt“, sagt er. Auch wenn Polizisten nicht perfekt seien: „Meinen Respekt haben sie.“

Von Frank Döring