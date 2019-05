Leipzig

Die Ursache für den Zusammenstoß zweier Straßenbahnen am Leipziger Hauptbahnhof am Donnerstag vergangener Woche ist geklärt. „Inzwischen steht fest: Eine Weiche hat sich nicht automatisch gestellt und diese Weichenstellung wurde nicht beachtet“, sagte Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), auf Nachfrage zu LVZ.de. Das habe die ausführliche Untersuchung des Unfallhergangs vor Ort ergeben.

Das bedeutet im Klartext: Der Fahrer der Linie 15, die vom Gleis 4 aus in die Goehtestraße einfahren sollte, übersah, dass die Weiche in Richtung Wintergartenhochhaus gestellt war. Daraufhin fuhr er einer Bahn der Linie 4, die von der Goethestraße aus kam, in die Seite. Die getroffene Bahn entgleiste – verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand.

Zur Galerie Am späten Donnerstagnachmittag ist auf der Zentralhaltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof eine Tram entgleist. Verletzt wurde niemand. (Bilder: Dirk Knofe)

Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden – der Fahrer hätte die falsche Weichenstellung sehen können und müssen. Die LVB wollen ihre rund 1000 Fahrer nun für derartige Situationen sensibilisieren, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole.

Auch die Höhe des Schadens an beiden Bahnen steht mittlerweile fest. Laut Backhaus betrage er 50.000 Euro. Die Reparaturen an dem Leoliner und der XXL-Bahn würden mehrere Monate in Anspruch nehmen. Das Geländer zwischen den Gleisen, das infolge des Zusammenstoßes massiv beschädigt wurde, werde wohl nicht ersetzt, da in naher Zukunft umfangreiche Umbauarbeiten am Bahnhofsvorplatz geplant sind.

Von Christian Neffe