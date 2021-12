Leipzig

LVZ-Leser erfuhren es schon vor zehn Monaten exklusiv, dass die Stadt Leipzig den Pleißemühlgraben im Nordwesten der City wieder öffnen will. Nun hat die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Planungsbeschluss für das 60-Millionen-Euro-Projekt gefasst, wie das Rathaus am Montag mitteilte. Wenn noch der Stadtrat zustimmt, sollen die äußerst anspruchsvollen Detailplanungen für die 600 Meter lange Trasse im Jahr 2022 beginnen.

Besonders anspruchsvoll sind die Planungen unter anderem deshalb, weil die Freilegung des Flusses – der oft als Synonym für Leipzig verwendet wird – zugleich dem Hochwasserschutz im Zoo dienen muss. 1951 wurde der Pleißemühlgraben unweit vom Naturkundemuseum gekappt und in den Elstermühlgraben umgeleitet. Hauptgrund dafür war schon damals der Zoo. Die dortigen Besucher und Tiere sollten nicht länger durch Gifte und Gestank aus dem Pleißewasser beeinträchtigt werden, das unter anderem von den Chemischen Werken Böhlen und der Braunkohlenindustrie verpestet wurde.

Eine Hochwasser-Umleitung für den Zoo

Statt die Industrie zum Umweltschutz zu zwingen, kamen in das trocken gefallene Flussbett im Leipziger Waldstraßenviertel nun Kriegsschutt und Erde. Ursprünglich floss die Parthe im Zoo (hinter dem Aquarium) in den Pleißemühlgraben und dann weiter nach Norden Richtung Weiße Elster (die Mündung liegt am Heuweg). 1951 bekam sie dieses Flussbett ab der Gewässerkreuzung im Zoo für sich allein.

So wird die neue Trasse des Pleißemühlgrabens (dunkelblau) aussehen. Im Zoo hatte die Stadt Leipzig jüngst extra ein Teilgrundstück getauscht, um alle Flächen für den künftigen Flusslauf in kommunalen Besitz zu bekommen. Quelle: LVZ/Patrick Moye

Nach den Erfahrungen mit den letzten Parthe-Hochwässern begann der Freistaat Sachsen im Jahr 2010, verschiedene Schutzvarianten für das Zoo-Gelände zu prüfen. Die Entscheidung hierzu steht noch aus. Doch die Stadt Leipzig und ihr Eigenbetrieb bevorzugen einen Ansatz, bei dem ein Teil des Parthe-Hochwassers über den bald zurückkehrenden Pleißemühlgraben in den Elstermühlgraben umgeleitet werden könnte, heißt es in der Vorlage. Vorteil: Die vorhandenen Brücken und Uferbereiche der Flussläufe im Zoo müssten auf diese Weise nur geringfügig angepasst werden, um Gefahren durch Hochwasser zu entgehen.

Besonders spannend für die Planung des neuen Pleißemühlgrabens dürfte freilich noch ein andere Aspekt sein – die fünf notwendigen Brückenbauwerke. Sie befinden sich an der Ecke Käthe-Kollwitz-/Lessingstraße, am Ranstädter Steinweg, im Zuge der Humboldtstraße, der Emil-Fuchs-Straße und im Zoo.

Frankfurter Brücke war nur 14 Meter breit

Klar ist bereits, dass der Pleißemühlgraben zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Ranstädter Steinweg einen neuen Verlauf erhält. 2019 hatte der Stadtrat beschlossen, dass der Fluss in Zukunft oberirdisch direkt neben dem Goerdelerring fließen soll, obwohl sein historischer Verlauf eigentlich hinter der Hauptfeuerwache und dem IHK-Gebäude liegt. Den Ranstädter Steinweg querte der Pleißemühlgraben ursprünglich an der früheren Frankfurter Brücke, die nur 14 Meter breit war. Diese Brücke steckt heute immer noch im Erdreich. Die Straßenbreite des Ranstädter Steinwegs beträgt mittlerweile aber 48 Meter.

Die Planer sollen nun untersuchen, ob einer der beiden Sandsteinbögen der alten Frankfurter Brücke (sie wurden 2020 zur Sicherheit noch zusätzlich mit fließfähigem Beton verfüllt) für den Pleißemühlgraben genutzt und daneben noch eine weitere, etwa 32 Meter lange Brücke errichtet werden kann. Oder ob es effektiver ist, die Unterquerung des Ranstädter Steinwegs gleich komplett neu zu bauen, was ein Stück weiter östlich (Richtung City) einfacher wäre.

Neben der Hauptfeuerwache und dem Leipziger IHK-Gebäude (links) soll der Pleißemühlgraben bei der Freilegung einen a-historischen Verlauf erhalten. Künftig fließt er nicht mehr hinter diesen Gebäuden, sondern besser sichtbar gleich neben dem Goerdelerring. Quelle: Stadt Leipzig

Darüber hinaus werden die Planer ein Freiraumkonzept für die Flächen des ehemaligen Fleischerplatzes (vor der heutigen Hauptfeuerwache und IHK) sowie für den Vorplatz des Naturkundemuseums erstellen. Die historischen Ufermauern des Pleißemühlgrabens sind im gesamten Trassenverlauf – der im Waldstraßenviertel gut als Grünstreifen zu erkennen ist – zum größten Teil noch beidseitig erhalten. Sie sollen so weit wie möglich ertüchtiget werden. Dadurch würde die Breite des Grabens künftig wieder zwischen acht und zehn Meter betragen.

Für die Gesamtkosten von etwa 60 Millionen Euro hofft das Rathaus auf eine Förderquote von 75 Prozent. Die Arbeiten sollen voraussichtlich 2026 beginnen – also bald nach Fertigstellung des Stadthafens sowie der Freilegung des Elstermühlgrabens in den Jahren 2024/25. Bis das 600 Meter lange Stück des Pleißemühlgrabens komplett ans Licht zurückgeholt ist, dürfte Leipzig aber bereits das Jahr 2032 schreiben, ist der Vorlage zu entnehmen.

Von Jens Rometsch