Großpösna

Eine detailreiche, liebevoll zusammengestellte und sehr informative Ausstellung zum Thema „Der Kaffee und die DDR“ ist jetzt im Neuseenlandcenter Pösna Park zu sehen. Sammler Peter Krümmel zeigt über 200 Exponate, darunter einige ganz erstaunliche.

Den Titel der Ausstellung „Die habe ich noch nie gesehen ...“ werden jüngere Besuche sicher sofort unterschreiben, aber auch ältere dürfte manche Kaffeemühle und Kaffeemaschine aus den Jahren 1949 bis 1990 überraschen. Wer weiß wohl noch, dass der Ende der 1950er-Jahre beim VEB Elektrowärme Altenburg entworfene und produzierte Handstaubsauger HS 1060 auch über Zubehör für die Nutzung als Kaffeemühle verfügte? Oder dass die von der Regierung vorgegebene Konsumgüterproduktion manche Firma auf das branchenfremde Gebiet des Kaffees führte? So produzierte der VEB Dieselmotorenwerk in Rostock eine Kaffeemühle aus Bakelit – zwei dieser Exemplare sind ebenfalls zu sehen.

Erinnerungen werden wach

Insgesamt hat Krümmel über 200 Exponate, darunter auch viel Zubehör und Beispiele von Kaffee- oder Kaffeeersatz-Sorten in den 13 Vitrinen ausgestellt. Besucher kommen aus dem Staunen nicht heraus und schwelgen in Erinnerungen, die freilich nicht immer positiv waren, aber über die heute doch eher gelacht wird. So geht es Gisela Jahn. Zielgerichtet steuert die 77-Jährige die Vitrine mit einigen bunten, metallenen Kaffeemaschinen an. „Das ist meine“, sagt sie und zeigt ihrem Mann Reinhard (70) die mit Druck und Wasserdampf arbeitende „Zipresta Moketta“. Produziert worden war die Kaffeemaschine im Zieh-, Press- und Stanzwerk Zwintschöna bei Halle.

„Die ist mir mal beim Brühen aufgegangen, hatte ich eine Wut. Kaffeetrinken fiel aus, die Gäste habe ich weggeschickt. Ich musste erst mal die Küche und die Fenster putzen“, erzählt die Wechselburgerin lachend. Die ehemalige Leipzigerin kommt gern in das Center zum Einkaufen und ist nun von dieser Ausstellung begeistert. „Sehr gute Präsentation, da werden wieder Erinnerungen aus jüngeren Jahren wach“, sagt die Seniorin.

Alltagsdinge interessieren Sammler

Krümmel freut die Resonanz, er kommt gern mit Besuchern ins Gespräch, zeigt und erklärt ihnen auch einige hochwertige Designerstücke wie die „ISSI“ oder die „Mocca Dolly“. Zum Zubehör wie Thermoskannen, Wärmehauben und Filterhalter gehören auch einige wie Kaffeekannen gestaltete Aufbrühmaschinen aus Porzellan und vieles andere mehr. Einiges hat er auf dem Flohmarkt erstanden, manches online, anderes wurde ihm geschenkt oder verkauft, als man von seiner Sammlerleidenschaft erfuhr. „Mich interessieren einfach Alltagsdinge, Relikte, die flüchtig sind und kaum noch wahrgenommen werden. Als ich diese zum Thema DDR zu sammeln anfing, wurde es schnell zu viel und ich habe es auf das Thema Kaffee eingegrenzt“, erzählt der 60-jährige Historiker und Geograf. Kaffee deshalb, weil er als Kind mitbekam, wie seine Mutter an Verwandte und Freunde im Osten immer Kaffeepäckchen verschickte. Krümmel stammt ursprünglich aus Esslingen bei Stuttgart und ist seit 1994 Leipziger.

Vielfältige Produktpalette

„Es ist doch erstaunlich, wie vielfältig und auch bunt die Produktpalette in der DDR gewesen ist. An einige Exponate können sich Besucher gar nicht erinnern, vielleicht weil die Stückzahlen nicht so hoch waren oder sie nur für den Export produziert wurden“, erzählt Krümmel. Obwohl er viele Informationen zusammentrug, weiß er auch: „Es gibt noch einiges zu forschen, der Werdegang einiger Exponate ist unklar. Man sammelt nach vorn, ohne zu wissen, was kommt, denn es gibt keinen Katalog.“

Bereits 2008 hatte Krümmel viele seiner Sammlerstücke im Leipziger Garage-Bildungszentrum gezeigt. Nun sei er dankbar, das „Museum auf Zeit“ gleich am linken Eingang gegenüber Optiker Findeisen im Pösna Park nutzen zu können. Der Kuhstall-Verein plant bereits zwei weitere Ausstellungen. Doch zunächst dreht sich hier bis zum 26. Juli täglich von 9.30 bis 20 Uhr alles um das berühmte „Scheelchen Heeßen“.

Kontakt: Soziokulturelles Zentrum Kuhstall, Tel. 034297 14010 sowie info@kuhstall-ev.de oder zum Sammler direkt: Tel. 0171 2804614, peter.kruemmel@kuhstall-ev.de

Von Olaf Barth