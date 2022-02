Deutlich mehr Geld für Umbau der Leipziger Heilandskirche

Leipzig

Es ist ein Wunder, dass die Plagwitzer Heilandskirche überhaupt noch steht. Zu DDR-Zeiten waren die Schäden an dem 1888 geweihten Backsteingebäude so massiv, dass nur ein Trick die weitere Nutzung sichern konnte. In mehreren Metern Höhe wurde eine stabilisierende Zwischendecke in den Kirchensaal eingezogen. Im ersten Stock mit den großen, neogotischen Fenstern traf sich fortan die Gemeinde. Ins eher finstere Erdgeschoss zog 1982 ein Archiv ein, das Hinterlassenschaften von Kirchgemeinden aus vielen Orten Sachsens aufbewahrte, die der Braunkohle weichen mussten.

Verwandlung des Erdgeschosses läuft seit Januar

Pfarrer Martin Staemmler-Michael erinnerte am Dienstag an diese Historie, um klarzumachen, worum es bei den aktuellen Arbeiten geht. Seit neun Jahren laufe die etappenweise Sanierung des Baudenkmals. Inzwischen sei die Fassade geschafft, wobei das Erdgeschoss 2017 sehr gut passende Bleiglasfenster in das alte Mauerwerk bekam. Das Archiv der Landeskirche sei etwa zeitgleich nach Annaberg umgezogen, schilderte er. Mit einigen Monaten Verspätung konnte nun im Januar die Verwandlung des Erdgeschosses in ein Stadtteilzentrum beginnen.

Seitdem wurden schon etliche Zwischenwände von 1982 entfernt, auch der Fußboden wurde aufgebrochen. In einer Kapelle an der Rudolph-Sack-Straße lagern jetzt geschnitzte Holzbalken. Ebenfalls im vergangenen Monat hatte der Leipziger Stadtrat beschlossen, das Projekt mit rund 500.000 Euro aus Ausgleichsbeiträgen von Sanierungsgebieten zu unterstützen. Diese Summe fließt zusätzlich zu bereits bewilligten Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Ost, für das die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Lindenau-Plagwitz die Eigenmittel aufbringt.

1,5 Millionen Euro fürs künftige Westkreuz sind gesichert

Insgesamt 1,5 Millionen Euro sind damit für das künftige Stadtteilzentrum Westkreuz gesichert. Wo aktuell Kleinbagger durch das Erdgeschoss rumoren, sollen am 1. Januar 2023 zwei Veranstaltungssäle, eine Küche, Beratungsräume und eine behindertengerechte Toilette in der früheren Sakristei zur Verfügung stehen. Theater, Konzerte, Foren, Ausstellungen, private Familienfeste – unter dem Kirchendach sei vieles möglich, betonte der Pfarrer. „Es geht hier nicht um Angebote der Gemeinde für die Menschen im Stadtteil, sondern um einen offenen Ort, von dem unsere sehr junge Gemeinde lernen will.“

Auch die Architekturentwürfe des Büros Irlenbusch von Hantelmann sind viel versprechend. So führt künftig gleich hinter dem Eingang an der Weißenfelser Straße eine zweigeteilte „Himmelstreppe“ hinauf ins Obergeschoss, wo ab 2023 wieder Gottesdienste stattfinden. Aktuell nutzt die Gemeinde dafür die Philippuskirche.

Landesregierung unterstützt Vorhaben

Die jüngste Preisexplosion bei den Bau- und Materialkosten hätte beinahe zu erheblichen Abstrichen bei der Ausstattung des Westkreuzes führen müssen. Doch die Landtagsabgeordnete Claudia Maicher (Grüne) konnte am Dienstag berichten, dass die sächsische Landesregierung soeben eine Unterstützung aus dem sogenannten SED-Vermögen beschlossen hat. „Für den Umbau der Heilandskirche stehen dadurch bis zu 724.000 Euro bereit, worüber ich mich natürlich für den Stadtteil und dieses Nachbarschaftsprojekt sehr freue“, sagte sie.

Von Jens Rometsch