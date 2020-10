Deutsch-Griechisches Jugendwerk nimmt in Leipzig die Arbeit auf

Leipzig

Die Plakette, um die es geht, klemmt unter dem Arm der Ministerin. Eine griechische und eine deutsche Fahne sind darauf graviert. Zu Fuß spaziert Franziska Giffey damit über den Leipziger Markt. Sie ist ein paar Minuten zu spät dran, deswegen ist ein Großteil des Empfangskomitees am Montagnachmittag schon mal schnell reingegangen, auch ohne die Hauptperson aus Berlin. Es ist kalt geworden in Leipzig.

„Jetzt lass ich dich auch noch warten“, ruft Oberbürgermeister Burkhard Jung seiner SPD-Parteikollegin entgegen, als er wehenden Jacketts auf sie zueilt. Aber auf die paar Minuten kommt es auch nicht mehr an. Vor mehr als sechs Jahren unterzeichneten die damaligen Präsidenten Joachim Gauck und Karolos Papoulias eine Absichtserklärung, dass sie ein Deutsch-Griechisches Jugendwerk gründen wollten. Von einem „sehr langen Weg mit vielen bürokratischen Hindernissen“, spricht daher Georgios Voutsinos vom griechischen Ministerium für berufliche Bildung und lebenslanges Lernen. Aber jetzt sind die Räume im zweiten Stock der noblen Leipziger Adresse Markt 10 renoviert und bereit.

Anzeige

„Eine tolle Entscheidung für die Stadt“

Die einstige gegenseitige Wertschätzung hatte in beiden Ländern unter der griechischen Staatsschuldenkrise und einem teilweise überheblichen Umgang damit in Deutschland gelitten. Das Jugendwerk soll die Beziehung aus dem Tief holen. „Noch besser machen“, wie es die Bundesfamilienministerin ausdrückt, nachdem sie zusammen mit OBM Jung die Plakette angebracht hat. Eine weitere Organisation des Bundes in Leipzig, „das ist eine tolle Entscheidung für die Stadt“, findet Giffey. Jeweils drei Millionen Euro wollen beide Staaten jährlich zuschießen. Bislang existierten lediglich zwei bilaterale Jugendwerke mit deutscher Beteiligung: ein deutsch-französisches mit Sitz in Berlin und Paris; und ein deutsch-polnisches, das in Potsdam und Warschau zu Hause ist.

Das griechische Pendant zum Leipziger Büro wird in Thessaloniki aufgebaut – einer Partnerstadt Leipzigs seit 1984. Bürgermeister Konstantinos Zervas sagt, dass er Giffey äußerst dankbar sei für die Wahl: „Wir sind glücklich, dass Sie ausgerechnet unsere beiden Städte ausgesucht haben. Wir werden Sie nicht enttäuschen.“

Bisher nur ein einziger Mitarbeiter

Wobei es zunächst an einem anderen Mann liegen wird, die Weichen zu stellen: Erst kürzlich hat das Bundesbildungsministerium den 33-jährigen Schriftsteller Gerasimos Bekas dafür eingestellt. Als Generalsekretär ist er aktuell auch der einzige Mitarbeiter des Jugendwerks. An ihm wird es nun liegen, eine Infrastruktur aufzubauen, Kontakte für ein späteres Austauschprogramm zu knüpfen und den Internet-Auftritt zu etablieren. „Damit es nächstes Jahr richtig losgeht“, hofft Giffey.

„Wir möchten alles dafür tun, das Jugendwerk mit Leben zu füllen“, verspricht Leipzigs Stadtoberhaupt. Und doch taucht sogleich ein erstes Problem auf: „Wo haben wir denn die Schräubchen?“, fragt Jung. Giffey hat keine mitgebracht. Macht nichts: Die deutsch-griechische Freundschaft ist offenbar jetzt schon so stark, dass die Plakette fürs Erste auch so hält.

Von Mathias Wöbking