Die Deutsche Bank spendet dem Kinderhospiz Bärenherz 137 950 Euro – in Zeiten der Corona-Pandemie eine überaus willkommene Unterstützung. Die Belegschaft hat ihren Obolus beigesteuert, das Unternehmen die Summe verdoppelt.

Finanzieller Bedarf wächst in der Krise

„Unser Bedarf an finanzieller Unterstützung ist in der Corona-Krise noch größer geworden“, sagt Geschäftsführerin Ulrike Herkner. „Wir dürfen wegen der sächsischen Schutz-Verordnung weniger Kinder aufnehmen und bekommen entsprechend weniger Anteile von der Krankenkasse.“ Das Geld reicht schon in guten Zeiten kaum, 1,2 Millionen Euro müssen jährlich zusätzlich aufgebracht werden, um den Familien mit schwersterkrankten Kindern das Leben zu erleichtern. „In diesem Jahr brauchen wir wohl 1,5 bis 1,8 Millionen Euro, denn allein die Hygiene-Maßnahmen verursachen zusätzliche Kosten“, erklärt Herkner. „Und das in einer Zeit, in der jeder seine Probleme hat.“ Rund 80 bis 90 Prozent der Spendensumme kommen normalerweise von vielen privaten Spendern, von Familien oder kleineren Betrieben, die jetzt selbst in finanziellen Schwierigkeiten sind.

Benefizveranstaltung fällt aus

Die Möglichkeiten, in größerem Rahmen Geld zu sammeln, sind unter anderem mit dem Ausfall der Bärenherz-Sommernacht weggebrochen. Auch alle anderen Aktionen wie Rennen oder Radeln für den guten Zweck sowie Informationsstände bei den verschiedensten Stadtfesten sind auf Eis gelegt. Der Besucherstopp bei den Risikopatienten belastet zusätzlich. „Mut macht uns die große Solidarität, die das Kinderhospiz erfährt, von der Übergabe selbst genähter Mund-Nasen-Schutzmasken bis hin zu netten, aufmunternden Nachrichten“, erzählt Herkner.

Umso erfreulicher ist die Hilfsaktion der Deutschen Bank, die Bärenherz schon seit vielen Jahren zur Seite steht. Das Kinderhospiz profitiert davon als eine von zwölf Einrichtungen in Deutschland. „Natürlich freuen wir uns riesig über die enorme Summe“, so Herkner. „Denn gerade jetzt kommen auf unsere Familien durch die eingeschränkte Betreuung der gesunden Geschwister zusätzliche Belastungen zu. Und wir möchten den Kindern in der ihnen verbleibenden Zeit auch in der Corona-Krise eine liebevolle Heimat bieten. Das ist mit der großzügigen Spende der Deutschen Bank möglich.“

