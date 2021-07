Leipzig

Leipzig bewirbt sich um ein „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“, das der Bund bis zum Jahr 2027 einrichten will. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) teilte am Freitag mit, dass sich die größte Stadt Sachsens gemeinsam mit der Leipziger Universität um den Zuschlag beworben habe. Als Standort sei der Matthäikirchhof ideal.

„Wir als Stadt und die Universität Leipzig würden uns sehr freuen, wenn Leipzig als Standort für das Zukunftszentrum ausgewählt wird. Ich kann mir keinen geeigneteren Standort vorstellen und in der Stadt keinen besseren als den Matthäikirchhof“, ließ sich Jung in einer Pressemitteilung zitieren. „Das Zukunftszentrum wäre die ideale Ergänzung zu unserem geplanten Forum für Freiheit und Bürgerrechte und würde die Nutzung dieses geschichtsträchtigen Areals um gleich mehrere Ebenen erweitern.“

Vorschlag einer Kommission zum Revolutionsjubiläum

Die Idee zu der neuen Einrichtung stammte von einer Kommission unter Leitung des früheren Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) sowie des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz (CDU). Diese war im März 2019 einberufen worden, um Probleme in Hinblick auf die Jubiläen 30 Jahre Friedliche Revolution sowie 30 Jahre Deutsche Einheit zu analysieren. Im Ergebnis schlug die Kommission als zentralen Punkt den Aufbau des Zukunftszentrums vor, das auf drei Säulen beruhen soll.

Säule eins wird ein wissenschaftliches Institut mit Fokus auf Forschung („anwendungsorientierte Transformationsforschung“). Säule zwei wird ein Dialog- und Begegnungszentrum, in dem neue Formate des Austauschs entwickelt werden können. Drittens soll dazu auch ein Kulturzentrum mit interdisziplinären Verknüpfungen zum Thema „Dauerausstellung und temporäre Werke“ gehören. Dabei gehe es auch um die Verknüpfung ländlicher Regionen und eine internationale Ausrichtung, erläuterte die Stadt Leipzig.

Finanzielle und personelle Ausstattung noch offen

Zur Frage des finanziellen Volumens oder der Größenordnung der damit verbundenen Arbeitsplätze gab es bislang weder vom Bund noch von der Kommune eine Angabe. Aktuell läuft eine Frist, innerhalb derer sich Kommunen in ganz Ostdeutschland für das Zentrum bewerben können, hieß es nur. Vom jeweiligen Konzept würde dann auch die Ausstattung des Zentrums abhängen.

Nicht zu verwechseln sei dieses Projekt zu den Umbrüchen in Deutschland und Europa seit 1989 mit einem Großforschungszentrum, welches der Bund und der Freistaat Sachsen im mitteldeutschen Revier als Kompensation für den Ausstieg aus der Braunkohle vorsehen. Das Großforschungszentrum soll (genau wie ein weiteres im Lausitzer Revier) mit jährlich 170 Millionen Euro ausgestattet werden. Auch bei diesem Vorhaben ist der Standort noch offen, beispielsweise die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See im Gespräch.

Von Jens Rometsch