Die Digitalisierung läutet auch in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt/Main ein neues Kapitel ein: Nutzer können bereits jetzt weltweit auf einen Teil der Bestände zugreifen. In diesem Jahr gibt es für die Digitalisierung so viel Geld wie noch nie. Auch ein neues Angebot für Privatleute ist in Planung. Die Details.