Deutscher Fahrradclub: Leipzig braucht durchgehend sichere Radwege

Leipzig

Alarmierende Ergebnisse hat der neue Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) an den Tag gebracht: 69 Prozent der Leipziger fühlen sich gefährdet, wenn sie mit dem Rad unterwegs sind, hieß es bei der Auswertung am Dienstag. 82 Prozent würden sich mit dem Rad an Baustellen nur unzureichend geschützt sehen und 85 Prozent wünschen sich ein konsequenteres Vorgehen der Stadt gegen Falschparker auf Radwegen. An dem Test hatten 2163 Leipziger teilgenommen. Die Fahrradsituation wird mit einer Schulnote von 3,85 bewertet; Leipzig liegt im bundesweiten Mittelfeld: Platz 427 von 1024.

„Leipzigs Kommunalpolitik muss reagieren“

Neben dem Sicherheitsgefühl beim Radfahren weisen die Ergebnisse der ADFC-Studie auf weitere Probleme hin. 73 Prozent finden, dass die Ampelschaltungen in der Stadt Radfahrende benachteiligen. Vier von fünf Befragten kritisieren die zu geringe Breite der Radwege und rund zwei Drittel wünschen sich eine bessere Oberflächenqualität der Wege. 77 Prozent beklagen, dass sie regelmäßig zu knapp und gefährlich von Autos überholt werden.

Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen, sieht deshalb einen dringenden Handlungsbedarf in Leipzig. „Gerade im letzten Jahr konnte man sehen, wie viele Leute bereit sind, mehr Wege mit dem Rad zurückzulegen“, erklärte er. „Die Leipziger Kommunalpolitik muss angemessen auf diese Entwicklung reagieren und den Radverkehr mit mehr Engagement sicher machen. Die Leipziger wollen mehr Wege mit dem Rad zurücklegen. Doch damit sie das tun können, braucht die Stadt ein durchgehend sicheres Radnetz und angstfreie Wege.“ In der Umfrage erklärten 53 Prozent der Teilnehmer aus Leipzig, dass sie sich mehr Engagement der Stadt für den Radverkehr wünschen.

„Mehr gegen Falschparker auf Radwegen vorgehen“

Außerdem nehmen 94 Prozent den Fahrraddiebstahl in der Messestadt als großes Problem wahr. In keiner anderen deutschen Stadt sei dieses Thema so dringlich, hieß es. Die Polizei müsse daher zu einer „modernen Präventionsarbeit“ übergehen. „Das Fahrradgate ist nur die Spitze des Eisbergs“, so Krause. „Die Leipziger Polizei muss dem Fahrraddiebstahl endlich mit tauglichen Mitteln begegnen. Die Fahrradregistrierung gehört nicht dazu.“

Auch der ADFC Leipzig ist unzufrieden mit den Umfrage-Ergebnissen. Sie würden aber auch zeigen, dass Verbesserungen anerkannt werden. So hätten sich 76 Prozent der teilnehmenden Leipziger zufrieden mit dem Angebot an öffentlichen Nextbike-Leihrädern gezeigt. Auch sagten 77 Prozent, dass man in Leipzig Wege mit dem Rad grundsätzlich zügig zurücklegen kann. Deutlich besser als im sächsischen Durchschnitt bewerteten die Leipziger auch die Anzahl geöffneter Einbahnstraßen für Radfahrende und die Anzahl an verfügbaren Abstellanlagen.

Linke: Sofortprogramm unverzüglich starten

In der Leipziger Politik löste die Befragung unterschiedliche Reaktionen aus. Stadträtin Franziska Riekewald, Sprecherin für Mobilität der linken Ratsfraktion, erinnerte daran, dass ihre Partei mit einem Haushaltsantrag eine Million Euro mehr für die Aufstockung des Radverkehrs-Sofortprogramms beantragt hat. Wie berichtet will der Stadtrat Ende März gemeinsam den Etat 2021/22 für ein „Aktionsprogramm Rad“ beschließen und so kurzfristig 8,7 Millionen Euro investieren, um den Radverkehr sicherer zu machen. „Das Sofortprogramm könnte schon in der Umsetzung sein, wenn der Oberbürgermeister seine Vorlage dazu nicht im Februar zurückgezogen hätte“, so die Stadträtin am Dienstag. „Die Linke fordert den Oberbürgermeister auf, endlich zu handeln und nicht nur anzukündigen. Es gilt, die nächsten toten Radfahrenden zu verhindern.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Leipzigs ADFC-Vorsitzender Robert Strehler sieht dringenden Handlungsbedarf. „Das Thema Fahrraddiebstahl wurde in Leipzig komplett unterschätzt“, erklärte er auf LVZ-Anfrage. „Benötigt werden unter anderem mehr abschließbare Fahrradabstellanlagen, die auch überwacht werden müssen.“ Seine Mitstreiter und er würden sich auch weiterhin für das Abmarkieren von Pop-Up-Radwegen einsetzen, um die Radfahrer im Straßenverkehr sichtbarer zu machen.

In der AfD heißt es, dass vor allem radfahrende Eltern mit Kindern ins Nebenstraßennetz ausweichen sollten, weil das Fahrradfahren dort sicherer sei. „Leipzig muss auch das Nebenstraßennetz ertüchtigen, um dort bessere Angebote für Radfahrer zu machen“, erklärte Stadtrat Udo Bütow. So könne auch die Gefahr von Radler-Unfällen im Hauptstraßennetz reduziert werden.

Von Andreas Tappert