Für das drohende schwere Unwetterszenario, wie es der Deutsche Wetterdienst noch am Sonnabendmorgen vorhersagte, konnte mittlerweile Entwarnung gegeben werden. Mit stärkeren Gewittern, die auch erhebliche Niederschlagsmengen bringen können, sei weiterhin in folgenden Regionen zu rechnen:

Kreis Leipzig,

Kreis Nordsachsen

Kreis Mittelsachsen - Tiefland,

Erzgebirgskreis,

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Tiefland und westelbisches Bergland,

Kreis Zwickau – Berg- und Tiefland,

Stadt Chemnitz,

Vogtlandkreis – Berg- und Tiefland.

Bis 16 Uhr hatte noch eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern für weite Teile des westlichen Sachsens gegolten. Die wurde am Nachmittag aktualisiert – den Angaben des Wetterdienstes zufolge, sei nunmehr mit starken Gewittern zu rechnen. Die nähere Umgebung von Leipzig bleibt wohl von Starkniederschlägen verschont. Regnen wird es am Abend aber auch in der Messestadt.

Ab dem späten Vormittag entwickelten sich lokal einzelne Gewitter, so der DWD-Sprecher. Lokal waren Mengen um 30 Liter auf den Quadratmeter möglich, punktuell auch bis zu 50 Liter in kurzer Zeit.

Kaum Bewegung in der Luft

Diese Unwetter werden sich kaum bewegen: Während also in einem Ort die Wolken aufbrechen, kann es schon im Nachbarort vergleichsweise ruhig bleiben. In den östlichen Landesteilen schließlich soll es überwiegend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 24 bis 27 Grad, in der Nacht kann es auf bis zu 12 Grad abkühlen.

Am Sonntag soll es dagegen überwiegend trocken und locker bewölkt bleiben. Die Temperaturen steigen wieder bis auf 27 Grad, im Vogtland bleibt es etwas kühler bei maximal 24 Grad.

