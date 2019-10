Leipzig

Im Depot des Blutspendedienstes Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) ist die Versorgungslage derzeit angespannt. „Aufgrund der Ferienzeit sind viele Stammspender verhindert. Die Versorgung der Patienten ist damit deutlich erschwert“, sagt Annett Smolka vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. „ Blutspenden werden dringend benötigt, um die Depots wieder aufzufüllen. Wer jetzt spendet, kann sicher sein, dass sein Blutspende schnell zum Einsatz kommt.“

In den Ferien spenden weniger Menschen Blut

An jedem Werktag würden allein in Sachsen 650 Blutspenden benötigt. In der vergangenen Woche fehlten täglich in einzelnen Regionen des Versorgungsgebietes des DRK-Blutspendedienstes allerdings zwischen 10 und 15 Prozent an Blutspendeaufkommen. Die regulären Blutspendetermine würden in der Ferienzeit nicht voll umfänglich wahrgenommen. Daher seien momentan Spender mit allen Blutgruppen willkommen, Spenden der Blutgruppe Null negativ und A negativ würden zurzeit besonders dringend gesucht.

Termine und Informationen zur Blutspende finden freiwillige Spender unter www.blutspende.de oder über das Servicetelefon 0800 11 94 91 1.

Von ps