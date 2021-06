Deutschland erreicht das Achtelfinale – EM-Euphorie beim Public Viewing in Leipzig

Leipzig

Deutschland zitterte sich mit einem 2:2 gegen Ungarn ins Achtelfinale – und die schon verloren geglaubte Fußball-Euphorie ist klammheimlich zurückgekehrt. Auch in Leipziger Kneipen, Biergärten und Freisitzen verfolgten am Mittwochabend Hunderte Menschen das Spiel – viele Lokale sind restlos ausgebucht. Hat Leipzig also doch endlich das EM-Fieber gepackt?

Reservierungen und Euphorie

„Man kann anhand der Reservierungen bei uns ganz gut verfolgen, wie die Euphorie doch langsam größer wird“, sagt Florian Knaut vom Leipziger Stadthafen, der alle deutschen EM-Spiele überträgt. „Beim ersten Spiel war der Andrang noch mäßig, gegen Portugal war dann aber alles voll – auch wenn da sicher das Wetter eine Rolle gespielt hat.“ Vor dem letzten Gruppenspiel am Mittwochabend wurden noch einmal Tische und Sitzgelegenheiten umgestellt, um ein paar mehr Gästen das Corona-konforme Zuschauen zu ermöglichen – am Ende kamen etwa 140.

Im kleineren Rahmen sendete das Glashaus im Clara-Zetkin-Park das Spiel; hier hatten sich etwa 40 Gäste angemeldet. „Viele Leute verbinden das Spiel direkt mit einem Abendessen, worüber wir uns natürlich freuen“, sagt die stellvertretende Restaurantleiterin Christiane Baldeweg. Auch wenn Deutschland ausgeschieden wäre, würde das Lokal gut besucht sein – trotzdem wünschte sich Baldeweg um der Atmosphäre willen, dass die Nationalelf es so weit wie möglich schafft. „Es wäre schon schade, wenn Deutschland rausfliegt“, findet auch Heike Groer vom Lokal Schrebers, „das Jubeln der Leute, wenn ein Tor fällt, oder das Stöhnen, wenn ein Ball knapp daneben geht – das macht uns ja auch Spaß!“

Bislang hatte sich die Euphorie in Grenzen gehalten

„Beim Spiel gegen Frankreich hatten wir knapp 200 Gäste“, sagt Thorsten Reitler von der Leipziger Moritzbastei, „am Wochenende gegen Portugal waren dann ja gefühlt 75 Grad, da waren es natürlich weniger.“ Am Mittwoch rechnete Reitel wieder mit einem vollen Haus, bis zu 220 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten auf dem Freisitz Platz.

Zumindest bei den vergangenen Spielen habe sich die Euphorie bei den Gästen noch in Grenzen gehalten. „Es gibt schon einige, die im Deutschland-Trikot und Schwarz-Rot-Gold angemalt kommen, aber es ist nicht so, dass der ganze Saal wie 2014 die Mannschaft zum Sieg brüllt.“ Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer würden mit vorsichtigem Optimismus an die Sache herangehen. „Ich denke, nach 2018 warten die meisten erst mal ab, ob es sich überhaupt lohnt, wieder Emotionen zu investieren.“

Hoffnung für den Sommer

Für die Moritzbastei war die Übertragung des letzten deutschen Gruppenspiels eine Art Generalprobe für den regulären Betrieb: Ab dem Donnerstag öffnet der Gastronomiebereich des Lokals wieder täglich außer Sonntag ab 11 Uhr. „Wir sind in erster Linie ein Veranstaltungsbetrieb, und die aktuellen Einschränkungen sind für uns immer noch existenziell“, sagt Reitler. „Wir glauben, dass wir den Freisitz aber zumindest über den Sommer öffnen können – was danach kommt, ist ein riesiges Fragezeichen.“

Betriebswirtschaftlich sei es natürlich immer gut, wenn die deutsche Mannschaft im Turnier möglichst weit komme, am Mittwoch wünschte sich Reitler aber auch privat den Sieg: „Es kommt selten vor, aber heute wünsche ich mir wirklich, dass Deutschland 3:0 gewinnt und Ungarn sang- und klanglos ausscheidet.“

Zitterpartie mit glücklichem Ende

Sein Wunsch sollte nicht ganz in Erfüllung gehen: Kurz vor Anpfiff herrscht noch ausgelassene Stimmung im Außenbereich der Moritzbastei; Massen an Bier und Currywurst wanderten über den Tresen. Guido Waber und Benny Schubert waren optimistisch, tippten je 3:0 und 2:0 für Deutschland. „Normalerweise wären wir am Musikpavillon im Clara-Park, aber die machen ja dieses Jahr nichts“, sagt Waber. „Auf dem Fernseher gucken ist zwar auch okay, aber hier mit Hunderten Leuten ist das einfach was anderes.“

Nach dem Anpfiff geht bei den ersten verpassten Chancen ein Raunen durch die Zuschauerschaft, dann das Gegentor in der 11. Minute: Beim Treffer von Ádám Szalai schlagen viele die Hände über dem Kopf zusammen, doch noch bleibt der Optimismus: „Kopf hoch Jungs, weiter geht’s!“, ruft ein Zuschauer im Goretzka-Trikot. Bis zur Halbzeitpause gelingt der Nationalelf jedoch kein Treffer mehr.

Am Stadthafen war die Stimmung zu Beginn der zweiten Hälfte trotz des Rückstands ausgelassen. „Wir sind eigentlich eher zum Quatschen hier“, sagt eine Zuschauerin, „aber ich habe auf 2:1 getippt, da muss jetzt also noch was kommen.“ Als der Ball dann in der 66. Minute tatsächlich im ungarischen Netz landete, war die Freude groß und die Trikotträger liegen sich in den Armen. Danach folgte ein Wechselbad der Gefühle: Ungläubigkeit, teils sogar Gelächter nach dem fast sofortigen Gegenschlag der Ungarn, Erlösung nach Goretzkas Befreiungsschlag zum Endstand von 2:2 in der 84. Minute. Was bleibt, ist ein Gefühl der Erleichterung – und Vorfreude auf das Achtelfinale gegen England.

Von Robin Knies