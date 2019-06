Leipzig

Sie ist mit mehr als 4200 Mitgliedern einer der größten und ältesten Vereine der Stadt: Die Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat am Freitagabend im Gondwanaland des Zoos ihren 150. Gründungstag gefeiert. Neu-Vorsitzender Steffen Klempt, Mitte April frisch gekürt, hieß 130 Fest-Gäste willkommen; darunter Bergsteiger-Ikone Olaf Rieck, Kletterer-Urgestein Erhard Klingner, Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes und Josef Klenner, den Präsidenten des DAV. Der Deutsche Alpenverein ist die größte nationale Bergsteigervereinigung der Welt, der fünftgrößte Sportfachverband Deutschlands und besteht aus rund 360 rechtlich selbstständigen Sektionen mit insgesamt knapp 1,3 Millionen Mitgliedern und etwas mehr als 320 Berg- und Schutzhütten.

Elf Leipziger stehen am Anfang

Elf Leipziger Bergfreunde waren am 31. Mai 1869 die ersten „Flachlandtiroler“, die sich dem gerade mal drei Wochen alten Alpenverein, von deutschen und österreichischen Bergsteigern am 9. Mai 1869 in München aus der Taufe gehoben, mit Begeisterung anschlossen. Begeistert von der Idee, „die Kenntnisse von den deutschen Alpen zu erweitern und deren Bereisung zu erleichtern“, wie DAV-Präsident Klenner in seinem Grußwort die Motivation der Gründerväter beschrieb. Eine Initiative, die auch dazu führen sollte, die Armut der Menschen in den Tälern zu mindern und die Wertschätzung für die Bergwelt und ihre Fauna und Flora zu befördern. „Auch heute noch steht der Deutsche Alpenverein für Respekt vor den Menschen, Respekt vor deren Weltanschauungen und natürlich für den Respekt vor der Natur“, betonte Klenner.

Gastgeber Klempt war es vorbehalten, mit Ansgar Müller und dessen Ehefrau Monika zwei Mitglieder zu begrüßen, die während der Friedlichen Revolution, noch vor Ablauf des Jahres 1989, die Sektion Leipzig reaktiviert. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Alpenverein in Deutschland zunächst tabu – was er in der DDR bleiben sollte. „Mit weiteren neun Personen aus dem erweiterten Freundes- und Kollegenkreis haben meine Frau und ich dann am 29. Dezember 1989 die Chance beim Schopfe gepackt und den ,Deutschen Alpenverein in Sachsen – Sektion Leipzig‘ gegründet. Damals wussten wir noch nicht, dass es bereits eine Exil-Sektion Leipzig in München gab“, erzählte der 82-jährige Müller, wie viele der Neugründer von Hause aus Geologe. „Wir sind die einzigen, die von damals übrig geblieben sind.“

Der Mitgliederzuwachs ist enorm

20 Jahre später zählten die Leipziger Alpenfreunde statt elf bereits 1800 Mitglieder. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Sympathisanten also mehr als verdoppelt. Was an der allgemein wachsenden Freude vieler Freizeitsportler am alpinen Klettern und Bouldern liegt. Die messestädtische Sektion bietet Jung und Alt vielfältige Möglichkeiten, sich auszutoben respektive beweglich zu halten – sei es am künstlichen Kletterfelsen K 4 in Grünau, am Kohlenberg bei Brandis mit zwei ausgedienten Steinbrüchen (Leipziger Kletterschule) oder in der Hohburger Schweiz zwischen Eilenburg und Dahlen mit den Steinbrüchen Holzberg und Gaudlitzberg; nichts zu vergessen das Heimatgebirge der Leipziger, die Sächsische Schweiz, wo die Sektion mit der Karl-Stein-Hütte einen Selbstversorger-Unterschlupf bietet.

Auch das Bergwandern lässt viele zu Mitgliedern werden, denn wer dem DAV angehört, erhält in den Gebirgshütten einen ordentlichen Nachlass beim Übernachtungspreis und steht außerdem unter besonderem Versicherungsschutz. Wer dann auf seiner Tour über den Stubaier Höhenweg die Sulzenauhütte erreicht, ist dort als Leipziger genau richtig. Die recht komfortabel ausgestattete Unterkunft in 2191 Metern Höhe – oberhalb von Neustift und zu Füßen des Sulzenauferners gelegen – befindet sich seit 2008 wieder im Besitz der hiesigen Sektion. In wenigen Tagen wird ein gutes halbes Dutzend Mitglieder um Ex-Hüttenwart Sieghard Wetzel von Sachsen nach Tirol aufbrechen, um zusammen mit dem Pächter-Ehepaar Susanne und Sigmar Gleirscher die „Sulzenau“ fit für die Saison 2019 zu machen. Die Hütte soll am 14. Juni öffnen.

