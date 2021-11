Die 2G-Regel in der Gastronomie: Eine Impfpflicht, die nicht so heißen soll

Leipzig

Die Impfpflicht durch die Hintertür kommt als Impfpflicht an der Kneipentür. Wer gegenüber sächsischen Wirten keine Impfung nachweisen kann (und auch keine Genesung), muss draußen bleiben.

Eine Regelung, die virologisch fragwürdig ist. Schließlich können auch Geimpfte infiziert sein. Erst recht, wenn die Spritze schon einige Monate her ist, und der Schutz allmählich nachlässt. Tausende ungetestete Geimpfte auf Leipzigs Barmeilen, bei derzeitigen Inzidenzen. Und frisch getestete, gesunde Ungeimpfte dürfen nicht mitmachen? Das ergibt keinen Sinn.

Manch Skeptiker verliert die Lust am gefährlichen Dagegen-Sein

Der Grund ist klar: Die 2G-Regel soll gar nicht in erster Linie Infektionen verhindern. Vielmehr soll sie Druck auf bislang Impf-Unwillige ausüben. Kein 2G? Kein Bier! Und auch kein Restaurant, Kino, Ballett, und so weiter.

Auf den ersten Blick leuchtet das auch ein. Schließlich sind Impfungen der einzige Weg raus aus der Pandemie. Und manch ein Skeptiker verliert jetzt die Lust am gefährlichen Dagegen-Sein.

Ein Tiefpunkt sächsischer Corona-Politik

Und dennoch ist da ein bitterer Beigeschmack. Schließlich heißt es, dass es keine Impfpflicht gibt. Dass die Anti-Corona-Spritze freiwillig bleibt. Aber jetzt sollen die Ungeimpften zu Hause bleiben, während ihre geimpften Freunde gemeinsam ausgehen? Nein, eine Freiwilligkeit, die an Kneipen- und Theatertüren endet und in die Isolation führt, ist nicht wirklich eine. Das ist eine De-facto-Impfpflicht für alle, die am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen. So sollte es auch genannt werden.

Noch bitterer ist es für die Wirte. Sie stehen plötzlich an vorderster Front der Impfkampagne, müssen erklären, diskutieren, rausschmeißen. Sie sollen eine Regelung vertreten, die keiner mehr versteht, auch sie selbst nicht. Ein Tiefpunkt sächsischer Corona-Politik.

Von Josa Mania-Schlegel