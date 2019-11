„Die Art“ – Genuss auf marmoriertem Vinyl

Leipzig

Diese lang erwartete Veröffentlichung ist ein Fest für viele Sinne – längst vergessen fast, dass es so etwas noch gibt, wenn es um Tonträger geht: Die Arts „Seven Inch Club“-Single Nr. IV mit dem Titel „Enter The Sun“ liegt vor. Das tut sie in des Wortes eigentlicher Bedeutung, nämlich physisch real und haptisch aufregend greifbar. Am Dienstag stellte die Band den Song in der Moritzbastei vor, neben natürlich längst bekannten Hymnen.

Erinnerungen ans Dschungelbuch

Zeit für die Wiederentdeckung der Langsamkeit: Zuerst wird der Umschlag aus derb strukturiertem, einzeln in Rot bedrucktem Packpapier eingehend betrachtet, dann sehr sorgfältig aufgeschnitten. Nun darf das eigentliche Produkt entnommen werden. Das Cover zeigt zwei Malereien in zarten Pastelltönen, die an das Dschungelbuch denken lassen.

„Die Art“ – Bandfoto aus dem Jahr 2015. Quelle: privat

Verborgenes im Cover

Allerdings hat der Künstler Thomas Geyer auf der Rückseite auch ein Mädchen im dichten Unterholz versteckt. Daneben steht die sorgfältig handgeschriebene Nummer jedes Exemplars. 200 gibt es für die Clubmitglieder, 50 weitere als Reserve für künftige. Im Cover verborgen ist auch ein Blatt mit einem weiteren wunderschönem Wald-Motiv. Umseitig die Song-Texte und Credits. Erstere sind wie üblich von Makarios, sie kommen alle in Deutsch, der Produkt-Titel ist da irreführend – Die Art lieben sowas.

Halbtransparentes, grün marmoriertes Vinyl

Der dunkelsanfte Barde wird poetisch immer sensibler: „Sie trug einen Pelz / Und war politisch interessiert / Genau genommen / Lag in ihren Augen / Dieser Hauch von Herbst…“ Überraschung bei den Songschreibern: Zwei Stücke stammen aus der Feder von Makarios’ Russian-Doctors-Duopartner Frank Bröker, das dritte ist ein Cover, im Original von „The Psychedelic Furs“ aus London. In einer weiteren, nun sehr sparsam gestalteten Hülle schließlich die mechanisch abzutastende Schallplatte in traditionellem Schwarz. Aber nur auf einen flüchtigen ersten Blick. Im Gegenlicht schimmert sie in halbtransparentem, grün marmoriertem Vinyl.

Postpunk in bester Tradition von Joy Division

Trotz der ungewohnten Autorenschaft ist das unverkennbar Die Art. Postpunk also in bester Tradition von Joy Division, reduziert auf das nötigste Maximum, nämlich druckvolles Schlagwerk (hier ist seit noch nicht so langer Zeit Jens Halbauer von den „Fliehenden Stürmen“ am Start) nebst pumpendem, melodieaffinem Bass (bewährt: Conrad „Conne“ Hoffmann), darauf liegt wie immer Thomas „Gumpi“ Gumprechts nach wie vor unwiderstehliches Riffing und der weiche, charismatische Gesang von Makarios.

Ein Kleinod für die treue Gemeinde

Das Ganze verdichtet sich bei ihnen immer wieder zu Stücken von zwingender Hit-Qualität. In diesem Fall exemplarisch in der dritten Nummer namens „Neue Eisbox“. Dieser Song wird bleiben. Das Titelstück „Enter The Sun“ ist ein schöner motorischer Opener, die Psychelic-Furs-Nummer scheint eine sphärische Reminiszenz an alte Zeiten. Insgesamt ein weiteres spannendes Produkt aus einer beglückenden Serie, ein Kleinod für die treue Gemeinde, die aber kein geschlossener Kreis, sondern nach wie vor offen ist.

Innige Liebeserklärung an alles Analoge

Am Schluss doch noch mal ein Blick auf das Textblatt: Hier dürfen wir als kleinen Augenzwinker-I-Punkt auf diese innige Liebeserklärung an alles Analoge noch ein kleines Kästchen ankreuzen und damit erklären: „Wir haben die Datenschutzerklärung gelesen und nicht verstanden“. Natürlich, ha ha, gibt es keine Datenschutzerklärung. Wozu auch...

Von Lars Schmidt