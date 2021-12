Leipzig

In den Leipziger Restaurants sind zurzeit gespenstische Szenen zu beobachten: Fast überall bleiben wegen Corona die Gäste aus. Um 20 Uhr muss ohnehin schon wegen der Corona-Notfallverordnung geschlossen werden. Doch auch in der Zeit davor kehren nur wenige ein. Wer das sieht, fragt sich meist, warum die Wirte überhaupt noch öffnen. Denn Gewinne lassen sich mit solchen Besucherzahlen nicht mehr erwirtschaften.

Sonntagmittag, 12.15 Uhr im „Felix“ am Augustusplatz: Im Restaurant in der sechsten Etage ist nur ein einziger Tisch besetzt – eine kleine Familienfeier mit knapp einem Dutzend Personen. Auch eine Stunde später sieht es nicht viel anders aus; nur ein einziges Pärchen hat sich an einem Nachbartisch niedergelassen. Die Gerichte sind trotzdem auf Top-Niveau, der Service auch. Aber rechnet sich das für die Gastronomen?

„Das macht keinen Sinn mehr“

In anderen Restaurants der Stadt sieht es nicht anders aus. „Man kann es den Leuten nicht verdenken, dass sie zu Hause bleiben“, meint Denis Eydner, Leiter der Agentur Exclusiv-Events-Leipzig, die für den Gastronomiebetrieb Dantz zum Beispiel das Haus Leipzig, das Mückenschlösschen, das Barfusz oder das Spizz betreuen. „Kontaktbeschränkungen sind ja offenbar das Einzige, was gegen Corona hilft.“

Trotzdem ist das für Leipzigs Gastronomie wirtschaftlich desaströs. Bereits das Wegbrechen das Abendgeschäfts ab 20 Uhr habe die Branche extrem hart getroffen, erzählt Eydner. Das jetzt auch die meisten Gäste am Tag wegbleiben – obwohl in allen Restaurants 2G-Kontrollen stattfinden und die Ansteckungsgefahren minimieren – sei noch einmal ein schwerer Schlag. Aktuell werde praktisch nur noch für die Personalkosten gearbeitet. „Das macht keinen Sinn mehr“, so der Agenturchef.

Gastronom Lutz Albrecht, der in Leipzig das Restaurant im Panorama-Tower betreibt, sieht das ähnlich. „Wir haben einen Umsatzrückgang von 85 bis 90 Prozent“, berichtet er. Die Gäste seien seit Montag vergangener Woche fast ausgeblieben. Es seien auch kaum noch Besucher in der Innenstadt. Und nicht wenige blieben sicher auch deshalb zu Hause, weil sie „Frust“ über die allgemeine Entwicklung hätten. „Es ist nicht wirtschaftlich zu öffnen“, sagt auch er.

Mitarbeiter sollen gehalten werden

Doch warum schließen die Gastronomen ihre Häuser dann nicht? „Viele haben Bedenken, dass ihnen damit die staatlichen Überbrückungshilfen entgehen könnten“, beschreibt Eydner die Lage. „Die Behörden könnten den Betreibern ja irgendwann vorhalten: ,Du hättest ja öffnen und Umsatz machen können – und deshalb hast Du keinen Anspruch auf Unterstützung oder Hilfe.’“ Denn wer Hilfe erhalten will, habe eine Schadensminimierungspflicht. Auch Albrecht spricht davon, Wirte, die schließen, würden von den Behörden keine Überbrückungshilfe erhalten.

Eydner fordert deshalb von der Politik, nicht weiter „halbe Sachen“ zu machen und schon jetzt die Weichen so zu stellen, dass die Hilfen schnell kommen, wenn die Lage sich nicht bessert. „Das Tempo der Antragsbearbeitung wird darüber entscheiden, wie viele Gastronomiemitarbeiter sich in der Georg-Schumann-Straße anstellen müssen“, glaubt auch der Agenturchef. Die staatlichen Hilfen würden kein „Himmelhoch jauchzend“-Gefühl auslösen, aber „man kommt mit ihrer Hilfe klar“. Und die Mitarbeiter der Gastronomiebetriebe stünden dann bereit, um im nächsten Frühjahr wieder in den Restaurants Gäste zu bewirten.

„Nötig ist ein harter, kurzer Lockdown“

In Leipzig wurden deshalb am Dienstag die neuesten Entwicklungen in Berlin aufmerksam verfolgt. „Es sind leider für uns keine Entscheidungen gefallen“, kommentierte Detlef Knaack, Landesvorstandsmitglied Dehoga Sachsen, die Lage. Er gehört einer zehnköpfigen Runde aus Experten der Leipziger Gastronomie an, die Konsequenzen aus der aktuellen Entwicklung ziehen möchte.

„Wir würden unseren Geschäften gern weiter nachgehen“, erläuterte Knaack die Meinung dieser Runde, die einen Querschnitt der Leipziger Gastronomie abbildet. „Aber wir verstehen die absolute Notlage. Wir wünschen uns deshalb einen bundesweiten harten Lockdown für zwei bis drei Wochen. Dann hätte auch das Ausweichen von Gästen in andere Bundesländer ein Ende und wir könnten leichter ins neue Jahr starten.“

