Beim Thema Plastik-Vermeidung winken viele ab: „Ein Einzelner kann eh nichts bewirken“, heißt es pauschal. Doch die aktuelle Entwicklung zeigt: Gibt es immer mehr Einzelne, die Produkte mit Verpackung meiden, muss die Industrie reagieren. Wie leicht oder schwer das Eindämmen von Kunststoff im Alltag ist, testet LVZ-Redakteur Mark Daniel im eigenen Zwei-Personen-Haushalt. Teil 3 der Serie offenbart erstaunliches Einspar-Potenzial für Material im Bad.

Shampoo hier, Duschbad da, außerdem Deo, Seifenspender, Haargel, Zahnpasta, Rasierer, Rasierschaum – Großeinsatzgebiet für die Plastik-Polizei. Und ein Unterfangen mit unterschiedlicher Erfolgsbilanz. Fangen wir mal mit dem Erfreulichsten an. Die Silberrücken unter uns erinnern sich, in grauer Vorzeit die Hände nicht mit Flüssigem aus dem Spender, sondern schlicht mit einem Stück Seife gewaschen zu haben, die es nach wie vor verpackungsarm gibt, oft in Papier oder Pappe. In einer Schale schmiert und suppt das Zeug allerdings erheblich. Außerdem klebt an der festen Seife das Urteil, eine Bakterien-Schleuder zu sein.

Kultig: Magnetseifenhalter

Auf beides gibt es gute Antworten: Das mit den Bakterien ist Mumpitz, wie Wissenschaftler belegt haben. Massenweise siedeln sie sich nur an, wenn die Seife lange nass herum liegt. Womit wir zurück zur schmierigen Schale kommen: Die Alternative stammt ebenfalls aus dem früheren Leben und heißt Magnetseifenhalter. Ist in der Billigversion aus Plastik, geht bei rund 5 Euro los und muss an die Fliesen geklebt werden. Das hat nicht nur kultigen Retro-Charme – die Seife tropft nicht und trocknet ruckzuck, und an der Waschbecken-Ablage ist mehr Platz. Fällt wegen der Wasserdampf-Entwicklung der Halter ab, hilft Sekundenkleber, danach ist garantiert Ruhe.

Haarseife erstaunlich ergiebig

Der Ausweg aus dem Shampoo-Dilemma ist für Nichtkenner wie mich absolut verblüffend: Haarseife (in dünner Pappe) gibt es in vielen Läden, unter anderem in der Drogerie. In einer Kette finde ich ein Produkt der Hausmarke „Alverde“. Das Ding hat Form und Größe eines Eishockey-Pucks. Die Behauptung in der Beschreibung, Haarseife hielte länger als flüssiges Shampoo, lässt mich kichern. Schön wär’s ja, denn die Spezialseife kostet immerhin 4,95 Euro.

Der Praxistest sorgt für eine Überraschung. Beim Massieren ins Haar entsteht genauso viel Schaum wie bei der bisherigen Kopfwäsche. Und tatsächlich ist dafür sehr wenig Seife nötig. Zwischenfazit nach zwei Wochen: Das Stück ist nur dezent geschrumpft, meine Haare fetten spürbar später als sonst.

Die Friseurin ist verblüfft

Dafür ist meine Lebenspartnerin weniger glücklich: Weil sich ihre Mähne trocken anfühlt, erwägt sie eines Abends die Rückkehr zur Plastikflasche. Als am Morgen darauf noch ihre Friseurin Steffi beim Griff an den Kopf perplex fragt: „Was hast du denn mit deinen Haaren gemacht?“, scheint alles vorbei. „Das ist ja der Hammer!“, ruft Steffi. „So gesund hat sich das ja noch nie angefühlt!“ Nun bleibt sie bei der Seife.

Nicht reinbeißen

Einem Paradies für unverpackte feste Seife, Schaumbäder und mehr gleichen die Läden der bundesweiten Kosmetik-Kette Lush. Hier ist es bunt wie im Bonbonladen, und man muss sich sehr beherrschen, nicht irgendwo reinzubeißen. Feste und verführerisch duftende Seife gibt’s hier für 9,95 Euro. Die Inhaltsstoffe zu jedem Produkt stehen auf der Website des Unternehmens.

Wem der bunte Spaß zu teuer ist und wer synthetische Zusätze vermeiden will, der dürfte mit einem schlichten Hausmittel als Shampoo-Alternative glücklich werden: Natronpulver – kombiniert mit einer Spülung aus Apfelessig, reduziert die Fettproduktion der Haare. Tenside, Parabene, Mikroplastik? Nix davon, außerdem sehr preiswert – 250 Gramm kosten 1,45 Euro.

Spätestens jetzt brennt unser sportlicher Ehrgeiz. Was geht noch so? In Sachen Zahnpflege öffnet sich tatsächlich auch ein Türchen: Statt der Kunststofftube gibt’s Zahnputztabletten. In einer Drogeriekette plastikfrei verpackt in vollkompostierbaren Tütchen, ohne Mikroplastik und Konservierungsstoffe. Kostenpunkt 4,95 Euro, aber mit den 125 Stück kann eine Person zwei Monate lang zweimal täglich die Beißer schrubben. Ungewohnt ist, dass man erstmal kauen muss. Dadurch vermischt sich die zerkleinerte Tablette mit Speichel und wird so zur Paste. Bei den ersten Malen buchstäblich putzig, bald jedoch normal.

Iltis No. 5

Und sonst? Statt Rasierschaum geht auch Seife. Problematisch ist es beim Deodorant. Nach einem Hausmittel-Rezept stellt meine Freundin aus Natron, Soda und etwas Öl ein cremiges Deo her, das in gebrauchte Dosen gefüllt werden kann. Dazu in der nächsten Folge mehr, nur erstmal soviel: Bis heute wirkt das bei meiner Holden prächtig. Bei mir hingegen entwickelt sich am Test-Tag nach sechs Stunden eine neue Geruchsnote, nämlich Iltis No. 5. Zum Erhalt der Gesellschaftsfähigkeit kehre ich schnurstracks zum klassischen Deo-Roller zurück. Nützt ja nischt.

