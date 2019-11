Die Feuerwehr warnt: In Leipzigs Wohnhäusern brennt es immer häufiger

Leipzig

Leipzigs Feuerwehr hat in den Wohnhäusern der Stadt immer mehr zu tun. Zwar stagniert die Zahl der Wohnungsbrände – also der versehentlich von Bewohnern verursachten Feuer – mit rund 150 Fällen im Jahr, doch in Leipzigs Treppenhäusern und Kellern wird immer mehr gezündelt. Dort ist die Anzahl der Brände inzwischen auf mehr als das Doppelte der Wohnungsbrände angestiegen (siehe Grafik). „Diese Brandstiftungen haben sich zu unserem größten Problem entwickelt“, schildert Leipzigs Feuerwehr-Sprecher Torsten Kolbe die Situation. Unbekannte würden inzwischen fast alle brennbaren Gegenstände nutzen, um Feuer zu legen – von abgestelltem Sperrmüll bis hin zu Abtretern oder Haustafeln.

Brände in Leipzig Quelle: Patrick Moye

Rauchschwaden extrem gefährlich

Die Feuerwehr appelliert deshalb an alle Bewohner von Mehrgeschossern, in Treppenhäuser nichts abzustellen. Völlig verhindern ­ließen sich solche Brände zwar ­dadurch nicht, heißt es. Aber ihr Ausmaß und die damit verbunden Folgen könnten deutlich reduziert werden.

Anders als bei Wohnungsbränden empfiehlt Experte Kolbe Hausbewohnern, bei Treppen- oder Kellerbränden in ihren Wohnungen zu bleiben. Denn in der Vergangenheit habe es immer wieder Verletzte gegeben, weil Hausbewohner versuchten, durch Rauchschwaden ins Freie zu gelangen. „Die meisten Brandtoten sterben nicht an Verbrennungen, sondern an Rauchgasvergiftungen“, warnt er. „Wenn es im Treppenhaus oder im Keller brennt, sind die Hausbewohner in ihren Wohnungen erstmal am sichersten.“

LEDs statt Kerzen

Er empfiehlt in solchen Fällen die Wohnungseingangstür mit feuchten Tüchern abzudichten und sich am Fenster oder auf dem Balkon bemerkbar zu machen, damit die Feuerwehr sie retten kann. „Innerhalb von 9,5 Minuten nach Notrufeingang sind wir bei ihnen“, versichert Kolbe.

Gefährlich sind auch Brände, die aus Versehen in Wohnungen ausbrechen – zum Beispiel durch unbeaufsichtigte Kerzen, Unachtsamkeit bei der Essenszubereitung oder beim Rauchen. „Wenn es nach uns Feuerwehrleuten gehen würde, gäbe es in Wohnungen keine Kerzen mehr, sondern nur LEDs“, sagt ­ Kolbe. Dies gelte auch für Weihnachtsbäume. „Die meisten Weihnachtsbrände haben wir im Februar weil die Bäume nach sechs Wochen Wohnzimmertrockenheit schlagartig brennen, sobald Feuer in der Nähe ist.“

Intelligente Herde und ­Kaffeemaschinen

Auch das Rauchen im Bett oder das Entsorgen von Zigarettenasche in Papierkörben seien „Klassiker“ bei der Brandverursachung, ebenso wie angebranntes Essen oder auf der Herdplatte vergessene Gegenstände. „Besonders in kleinen Küchen kommt es nicht selten vor, dass man Gegenstände auf dem Herd abstellt und das Gerät dann aus Versehen im Vorbeigehen anschaltet.“

Minimiert werden können solche Risiken mit modernen Induktionsherden, die nur magnetische Kochtöpfe erwärmen – also keine Papier- oder Plastebehälter. Auch Kaffeemaschinen, die sich selbst meist nach ­­45 Minuten ausschalten, können die Gefahr minimieren.

Immer mehr brennende Akkus

Besonders gefährlich wird es, wenn sich in der Küche Öle oder Fette entzünden. Denn solche „Fettbrände“ werden beim Löschen mit Wasser erst richtig entfacht. Menschen können in Sekundenschnelle zu Fackeln werden. „Bei Fettbränden hilft nur der Einsatz eines Fettbrandlöschers oder einer Löschdecke“, sagt Kolbe. „Auf keinen Fall sollte man Wasser nehmen.“

Ganz oben in der Brandstatistik stehen auch überlastete Mehrfachsteckdosen, veraltete und defekte Geräte sowie Akkus, die beim Laden in Brand geraten. Auch Küchengeräte wie Geschirrspüler oder Waschmaschinen brennen nicht selten – Auslöser sind dann meist stromführende Teile. Der Experten-Tipp: Regelmäßig Steckdosen überprüfen und bei sichtbaren Schäden diese austauschen, beim Akku-Kauf sollte nicht jedem Billig­-Anbieter vertraut werden.

Was bringen Rauchmelder? Auch wenn die größten Brandgefahren in der Küche lauern: Einen klassischen Rauchmelder sollte man dort nicht anbringen – wegen der Gefahr von Fehlmel­dungen. Dafür aber im Flur und in allen Schlafräumen. „Denn im Schlaf kann man nicht riechen und wird deshalb nicht durch Brand- oder Rauchgase geweckt“, betont Leipzigs Feuerwehrsprecher Torsten Kolbe. Wichtig beim Kauf von Rauchmeldern ist auch das Qualitätszeichen „Q“, denn solche Melder sind besonders robust. In diesen Geräten ist auch eine Batterie verbaut, die zehn Jahre hält. Gute Rauchmelder kosten um die 20 Euro und können an die Zimmerdecke geklebt werden. Senioren profitieren besonders Für die Küche gibt es spezielle Wärmemelder und sogenannte Herdwächter, die beide an der Dunstabzugshaube angebracht werden. Der um die 90 Euro teure Wärmemelder schlägt bei sehr schnellen Erwärmungen und bei sehr hohen Temperaturen Alarm. Der um die 300 Euro teure Herdwächter schaltet in solchen Fällen sogar selbstständig den Herd aus. „Dazu muss aber der Herd entsprechend vorgerüstet sein“, betont Kolbe. Die teure Technik lohne sich aber für ­Senioren. Denn bei ihnen nimmt die Sinneswahrnehmung ab – auch die Reaktionszeit ist verlangsamt und das Gedächtnis täuscht öfter. Schaumlöscher besser als Pulverlöscher In Sachsen sind für Bestandsgebäude weder Rauchmelder noch Feuerlöscher vorgeschrieben. Trotzdem empfiehlt die Feuerwehr beides dringend. Bei Feuerlöschern ist ein rund 60 Euro teurer Schaumlöscher sinnvoll, der im Flur installiert werden sollte. Gute ­Löscher müssen nur alle zehn Jahre geprüft werden – der Prüftermin ist auf dem Gerät vermerkt.

Heizungswartung contra ­Kohlenmonoxid

Auch Öl-, Kohle- oder Gasheizungen können giftige Gase freisetzen, wenn sie nicht richtig eingestellt sind. Dann strömt Kohlenmonoxid (CO) aus, das weder zu riechen noch zu schmecken ist und sich zunächst „nur“ durch Kopfschmerzen bemerkbar macht, die tödlich enden können. Gegen diese schleichende Vergiftung helfen nur eine regelmäßige (jährliche) Heizungswartung und ein in der Heizzentrale möglichst hoch angebrachter CO-Warnmelder.

Sollte trotz aller Vorkehrungen in der Wohnung ein gefährlicher Brand ausbrechen, muss schnell gehandelt werden. „Man kann natürlich durchaus versuchen, einen Entstehungsbrand zu löschen – aber eben nur diesen“, betont Kolbe. „Doch schon 120 Sekunden nach dem Brandausbruch hat sich so viel Rauchgas gebildet, dass es gefährlich wird“, schildert Feuerwehrmann Kolbe. „Dann reichen drei Atemzüge aus und man wird bewusstlos.“

„Keinen Fluchtkoffer packen“

Deshalb gilt: Das brennende Zimmer verlassen und dabei die Tür schließen, damit das Feuer nicht auf das Treppenhaus übergreift. Anschließend die Mitbewohner warnen und das Haus verlassen. „Auf keinen Fall sollte man einen Fluchtkoffer packen“, warnt Experte Kolbe. Die Zeit dafür sei nicht vorhanden. Stattdessen: Sofort nach dem Verlassen der Wohnung die Feuerwehr-Notrufnummer 112 wählen und dann vor dem Haus auf die Feuerwehr warten.

Von Andreas Tappert