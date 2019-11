Die Forderung vom Ring: „Wir wollen unsere Hand zurück“

Leipzig

Der Deutschlandfunk verbreitete im August/September 1989 die Nachricht, dass sich in Schwante bei Berlin die Sozialdemokratische Partei in der DDR (SDP) gründet. „Was die können, das können wir Leipziger doch schon lange“, dachte sich damals Reinhard Jeromin. Er lief zur Nathanaelgemeinde in Lindenau, in der er viele Freunde und Bekannte hatte. Im Büro des ihm wenig vertrauten Christian Schulze, damals Verwaltungsleiter, schilderte er sein Anliegen. Und traf einen Gleichgesinnten. Ebenso wie in Andreas Schurig, der Minuten vor ihm das Gemeindehaus verlassen hatte. Jeromin, Sänger an der Oper Leipzig, eilte hinterher. Ein Dutzend Leute schloss sich zunächst zusammen, um die Sozialdemokratie in ihrer Stadt wiederzubeleben. Sie versammelten sich unter anderem in Jeromins Wohnung, in der bereits die Kartons bis zur Decke gestapelt für einen geplanten Umzug standen. „Es kamen immer mehr bärtige Typen zur Tür hinein“, erinnert sich der heute 66-Jährige. „Meine sonst nervenstarke liebe Frau wurde nervös, beschwerte sich übers Telefon der Nachbarin bei ihrer Mutter. Diese beruhigte: Jetzt musst Du ihn lassen.“

Gründung der SDP Leipzig am 7. November 1989. Quelle: Archiv SPD

In politischen Gesprächskreisen wurde diskutiert, wie es mit der DDR weiter oder auch nicht weitergehen kann. Daraus entstand zunächst eine Unterstützung des Neuen Forums. Vieles verlief damals parallel. „Ein Demonstrant hat auf der Montagsdemo ein Plakat mit dem SED-Emblem getragen. Darauf stand: Wir wollen unsere Hand zurück“, so Jeromin. Das Emblem mit den beiden Händen symbolisiert die Zwangsvereinigung von KPD und SPD im April 1946. Jeromin war es wichtig, den Alleinvertretungsanspruch der SED zu brechen, eine sozialdemokratische Partei zu gründen.

Bis zu 200 Menschen bei der Gründung dabei

Auf dem Markt stimmte ein Männerchor, dem er angehörte, am 7. Oktober 1989 „Die Gedanken sind frei“ an. An diesem Tag griff die Staatsmacht auf der Demo hart durch, was wohl den Widerstand beflügelte. In der Wohnung von Andreas Schurig, heute als sächsischer Datenschutzbeauftragter aktiv, wurde am 22. Oktober 1989 die Gründungsveranstaltung für die SDP konkret geplant. Dank eines Glücksumstandes verfügte Schulze, der in Berlin geborene Pfarrerssohn, über einen Computer mit Nadeldrucker.

Der Kreisverband Leipzig der SDP wurde am 7. November 1989 gegründet. Quelle: Archiv Andreas Schuricht

Auf der Montagsdemo am 6. November konnten daher Handzettel verteilt werden, mit denen zur Gründung der Partei einen Tag später in die Reformierte Kirche am Tröndlinring eingeladen wurde. „Auf dem Weg dorthin kamen Ängste in mir hoch. Hat die Stasi vielleicht doch noch die Kraft, alles abzusperren und zu verhindern?“, so Schulze. Doch die Kirche war auch aufgrund der Flüsterpropaganda gut gefüllt. Ungefähr 150 bis 200 Bürger hatten sich im Gotteshaus versammelt – darunter auch junge Männer von der Stasi. Etwa 80 von ihnen trugen sich auf kleinen, leeren Blättern in die ausliegenden Listen der SDP ein – Jeromin zufällig als Erster. „Wenn diese Blätter in falsche Hände kommen“, dachte der Opernsänger, der seit Sommer 2019 im Ruhestand ist, damals: „Dann bist du Weihnachten in Bautzen.“ Doch es ging alles gut. Die Umbenennung in SPD erfolgte im Januar 1990.

Festakt erinnert an die Gründung vor 30 Jahren

Bei einer öffentlichen Festveranstaltung in der Evangelisch-Reformierten Kirche, Tröndlinring 7, wird die Leipziger SPD am 7. November um 18 Uhr an ihre Wiedergründung vor 30 Jahren erinnern. Die Festrede hält Markus Meckel, Mitbegründer der SDP in Schwante. Dabei sind als Zeitzeugen Jeromin und Schulze, SPD-Stadtrat seit 1990. Schulze ist es wichtig, an den in diesem Frühjahr verstorbenen Pfarrer Hans Jürgen Sievers zu erinnern. „Er hatte damals den Mut, uns Parteigründern ,seine’ Kirche zur Verfügung zu stellen und ist damit einer der stillen Helden von 1989, denen wir außerordentlich dankbar sein müssen.“ Bei der Veranstaltung wird auch über die Zukunft der SPD geredet, die bei Wahlen und Umfragen reichlich Federn lassen musste. Jeromin: „Die Idee der Sozialdemokratie ist so universell. Wenn wir uns auf unseren Kern besinnen, werden wir immer gebraucht.“ Dann gehe es wieder aufwärts.

Von Mathias Orbeck