Die Gerüste sind weg – größter Hotelneubau in Leipzig ist fast fertig

Kostenlos bis 17:29 Uhr Die Gerüste sind weg – größter Hotelneubau in Leipzig ist fast fertig Die Gerüste sind gefallen: Auf die Zielgerade geht das Hotel-Großprojekt auf der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofes. Bis zum Jahresende soll das Objekt mit zwei Hotels und 530 Zimmern fertiggestellt sein.

Fast fertig: Die Gerüste an den neuen Hotels am Hauptbahnhof in Leipzig sind gefallen. Quelle: Andre Kempner