Die Gewinner des LVZ-Jahresquiz stehen fest – das sind die richtigen Antworten

1. Welche Besonderheit wies ein Corona-Testzentrum am Wilhelm-Leuschner-Platz auf?

2. Was war nach dem Jahreswechsel 2020/2021 sachsenweit ein großer Aufreger?

3. Wobei unterbrachen sächsische „Querdenker“ Ministerpräsident Kretschmer, als sie im Januar vor seinem Haus auftauchten?

4. Was erhielt die Bad Dübener Bürgermeisterin Astrid Münster einen Monat nachdem sie sich im Februar für ihre Corona-Impfung vorgedrängelt hatte?

5. Welche Challenge vollendete der Leipziger Extremsportler Jan Thielbeer im April innerhalb von fast 23 Stunden?

6. Warum galt im Frühling auch am Markkleeberger See ein zeitweiliges Bade- und Segelverbot wegen Lebensgefahr?

7. Wohin machte sich im April der 36-jährige Michael Rott aus Chemnitz mit einem Häuschen auf einem Bollerwagen auf?

8. Wo hingen eher versehentlich noch im November 300 Werbeplakate für den bereits abgesagten Leipziger Weihnachtsmarkt?

9. Welcher Ronny eroberte Ende April für mehrere Stunden einen Baumwipfel auf der Karl-Liebknecht-Straße und die Herzen vieler besorgter Passanten?

10. Was befindet sich seit diesem Sommer auf dem Vorplatz des LVZ-Verlagshauses?

Europaletten als Sitzgelegenheiten

11. Welcher Ort war im Sommer in Leipzig 2021 so stark frequentiert, dass die Polizei dort zwischenzeitlich mit einer Hundertschaft aufmarschierte?

12. Weshalb besetzte ein Connewitzer Anwohner im Mai auf einer Baustelle neben seiner Haustür einen Bagger und sorgte so für eine tagelange Unterbrechung der Bauarbeiten?

13. Welches Stück Natur soll in Leipzig per Stadtratsbeschluss verschwinden?

14. Was fiel in einem Wahllokal in der Nähe des Lindenauer Hafens nach Auszählung der Bundestagswahl auf?

Die FDP war dort stärkste Kraft

15. Wie viele grüne Pfeile wurden in Leipzig seit 2020 neu an Ampeln montiert?

Keiner, es wurden 8 abmontiert

16. Im November gab die Stadt Leipzig bekannt, 50 Baugrundstücke für Eigenheime zu vergeben. Welche Personengruppe soll dabei bevorzugt den Zuschlag erhalten?

17. Mit welchem innovativen Konzept wollte die Stadt Leipzig den Weihnachtsmarkt retten?

18. Was antwortete der damalige RB-Trainer Julian Nagelsmann nach einem Sieg gegen den VfB Stuttgart (und zwei Tage vor Bekanntwerdung seines Wechsels zum FC Bayern) auf die Frage, warum die RB-Geschäftsführung heute keine Interviews gebe?

19. Wo dürfen E-Roller in Leipzig neuerdings abgestellt werden?

20. Warum verkaufte der sächsische Gänsezüchter Lorenz Eskildsen dieses Weihnachten weniger Gänse als erhofft?

21. Wie viele Personen dürfen dieses Jahr laut Schutzverordnung maximal auf eine sächsische Silvesterparty kommen?