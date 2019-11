Die Herrin der Stasi-Akten in Leipzig geht in den Ruhestand

Leipzig

Die Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Deutschen Demokratischen Republik: Joachim Gauck (1990 –2000), Marianne Birthler (2000–2011), Roland Jahn (2011–2021) – Regina Schild hat mit ihnen allen zusammengearbeitet. Ende Februar 2020 heißt es für sie, Abschied zu nehmen. Die Leiterin der Leipziger Außenstelle für die Stasi-Unterlagen und Chefin von zurzeit 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Runden Ecke die DDR-Diktaturgeschichte aufarbeiten, geht in den Ruhestand.

Schild hütete das Böse, wie manch einer das Erbe der Stasi nennt. In der Behörde am Dittrichring, im Sprachgebrauch nur Runde Ecke genannt, sind 8,6 laufende Kilometer Akten archiviert, 99 Prozent sind erschlossen. Was von den 2300 Säcken voller zerrissener Unterlagen nicht gesagt werden kann. Noch immer werden Anträge auf private Akteneinsicht gestellt. Im erinnerungsträchtigen Jubiläumsjahr der Friedlichen Revolution waren es pro Monat 300. Die Bearbeitungsdauer ohne Dringlichkeit beträgt mindestens anderthalb Jahre.

Sie schrieb das Stasi-Unterlagengesetz mit

Die 1957 in Leipzig geborene Regina Schild erarbeitete 1990 mit weiteren Vertretern der landesweit tätigen Bürgerkomitees den Entwurf des Stasi-Unterlagengesetzes und stellte ihn, damals noch in Bonn, den im Bundestag vertretenen Fraktionen vor. Im September 1990 hatte der neu ernannte Bundesbeauftragte Joachim Gauck auch beim Leipziger Bürgerkomitee angefragt, wer künftig in fester Anstellung die MfS-Hinterlassenschaft mit aufarbeiten will. Schild wollte.

Die dreifache Mutter gab ihren Halbtags-Sachbearbeiterinnen-Job im Leipziger Fernmeldewerk auf und war mit dem Wiedervereinigungstag am 3. Oktober für die Gauck-Behörde, die noch heute oft nach ihrem ersten Chef benannt wird, tätig. Im November 1990 wurde sie zur Außenstellenleiterin berufen. Dass daraus Jahrzehnte werden, hätte sie sich nicht träumen lassen. Eine Aufgabe, die mit halbtags nichts mehr gemein hatte. Motto der mitunter Tag-und Nacht-Arbeit: „Wir müssen es alleine schaffen …“ Heißt: Regina Schild und ihr Team lehnten es ab, mit ehemaligen hauptamtlichen Stasileuten und Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) zusammenzuarbeiten. Was bekanntermaßen in der Berliner Zentrale unter ihrem Chef Gauck ganz anders gehandhabt wurde.

„Die DDR war ein Unrechtsstaat“

„Ich stehe zum Stasi-Unterlagengesetz, das im Dezember 1991 vom Bundestag beschlossen und im Lauf der Jahre novelliert wurde. Die Akten zu öffnen, das war die richtige Entscheidung, und einen Bundesbeauftragten, der unabhängig und nur diesem Gesetz unterstellt ist, einzusetzen, ebenso“, sagt Schild. Das Leben mit den Akten hat die Behördenleiterin in bald 30 Jahren geprägt, nicht selten ohne Rücksicht aufs private Leben. So ist ihr neben Genugtuung, die Stasi erst mit abgewickelt und später mehr und mehr enttarnt zu haben, auch Erleichterung anzumerken: „Die Akten sind zum historischen Dokument geworden, sie sprechen ihre eigene Sprache und sagen uns, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Bei Gesprächen mit der jungen Generation merke ich immer wieder, wie wichtig die Bildungsarbeit ist. Dabei muss es bleiben.“

Runde Ecke wird Ort der Aufarbeitung der DDR-Diktatur bleiben

Regina Schild geht in wenigen Wochen in den Ruhestand. Den wird es für sie nicht wirklich geben bei einer großen Familie mit sieben Enkeln und vielfältigem ehrenamtlichen Engagement, unter anderem in der Stiftung Friedliche Revolution. „Was wir mit unserer Friedlichen Revolution geschafft haben, ist doch großartig“, lautet ihre einfache, doch eindrucksvolle Bilanz. Demnächst nicht mehr die Leiterin der Leipziger Außenstelle des Bundesbeuaftragten zu sein, kommt für sie „zum richtigen Zeitpunkt“. Nach Roland Jahn wird es nach jetzigem Entscheidungsstand einen neuen Bundesbeauftragten nicht geben. Neue Strukturen, dann in Verantwortung des Bundesarchivs, sind zu schaffen. Eines steht dabei fest: In der Runden Ecke werden auch nach dem Jahr 2021 Stasi-Akten aufbewahrt – und sie wird ein Ort der Aufarbeitung bleiben.

