„Die Kronjuwelen der Thomana“ sind jetzt online

Leipzig

Das Sinnersche Legatbuch beweist es: Die Einkommen der Lehrer und Angestellten des Thomaskantors waren sehr gering angesetzt. Zusätzlich gab es aber Zuwendungen von Stiftungen, die in diesem Quittungsbuch der Jahre 1741 bis 1834 eigenhändig bestätigt worden waren. Darunter auch durch Bach selbst. „Aus diesen Legatsbüchern können wir viel lernen über die Lebensverhältnisse und die Hierarchien an der Thomasschule. Da stecken viele Geschichten über den Alltag drin“, erklärt Peter Wollny, der Direktor des Bach-Archivs Leipzig. Im Catalogus Alumnorum (eine Matrikel der Jahre 1640 bis 1729) hat sich jeder Thomaner, der neu in Leipzig ankam, eigenhändig eingetragen. „Heute verlassen die Thomaner mit 18 Jahren den Chor. Damals sind viele erst mit 15 oder 16 gekommen, haben sich dann für fünf bis sieben Jahre verpflichtet. Das waren dann erwachsenere Stimmen, die auch anderes klangen“, ergänzt Stefan Altner, der ehemalige Geschäftsführer des Chors. Irgendjemand hat 1618 in einem Stimmbuch zwei Schweine in Soldatenuniform als Karikatur gezeichnet. „Ob es sich um Wachen am alten Stadttor oder preußische Soldaten handelt, wissen wir nicht. Das sind noch Forschungsaufgaben, die zu lösen sind“, sagt Professor Wollny.

Das Sinnersches Legat - Quittungsbuch 1741-1834. Quelle: André Kempner

Alle drei Bücher stammen aus dem historischen Archiv- und Notenbestand der Thomana, die vom Thomanerchor Leipzig zur Verwahrung ans Bach-Archiv übergeben worden sind. Die Sammlung enthält einzigartige handschriftliche Dokumente und frühe Drucke. Erst im April 2019 erhielt das Archiv etwa 700 Partien in konservatorische Obhut. Seitdem werden sie wissenschaftlich ausgewertet und digitalisiert.

„Archive hocken längst nicht mehr eifersüchtig wie Gollum über ihren Schätzen“, bemüht Manuel Bärwald, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bach-Archiv, einen Vergleich zu einer fiktiven Figur aus „ Herr der Ringe“. Ziel sei es, interessierten Forschern aus aller Welt den Zugang zu ermöglichen. Die ersten Objekte sind nun in der digitalen Präsenz des Bach-Archivs Leipzig bei Google Arts & Culture verfügbar. Jene Web-Anwendung ermöglicht Nutzern einen virtuellen Blick in eine Vielzahl bedeutender Museen, Ausstellungen und Sammlungen weltweit. Auch Institutionen wie die Elbphilharmonie Hamburg oder das Label Deutsche Grammophon sind dort präsent. Das Bachmuseum ist als bislang einziges Musikermuseum in Deutschland umfänglich vertreten, hieß es.

Wertvolle Archivalien für spätere Generationen erhalten

Prof. Peter Wollny mit dem „Pandect Büchlin“ von 1529. Quelle: André Kempner

Die Thomana-Sammlung reicht bis ins Jahr 1471 zurück. Zu ihr gehören Lehrmaterialien, Matrikel, autographe Musikhandschriften und Erstdrucke aus der Chorbibliothek sowie historische Aufführungsmaterialien ehemaliger Thomaskantoren. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Kronjuwelen der Thomana über die Zeiten bringen“, so Altner. Da sei er dankbar, dass dies im Bach-Archiv möglich ist. Der Chor bewahrt allerdings selbst noch viele seiner Archivalien auf. Im Zweiten Weltkrieg sind etliche Dokumente verbrannt, auch durch die Lagerung in den Kellern und Schränken sei über die Jahrzehnte vieles unbrauchbar geworden. Mit Stiftungsmitteln konnten in den Vorjahren aber viele Dokumente entpilzt, entsäuert und somit gesichert werden. Da sei er dankbar, sagt Altner, dass eine sachgerechte Lagerung im Bach-Archiv möglich sei und die Archivalien vor allem zugänglich bleiben.

Digitalisierung hat erst begonnen

Bis alles digitalisiert ist, werden aber noch Jahre vergehen. Die Kooperation mit der Google-Plattform läuft seit März 2019. Dort sind neben reichlich Infos rund um Bach zahlreiche multimediale Geschichten rund um die Bachpflege in Leipzig zu finden. „Der Online-Zugang zur Sammlung Thomana erschließt nun einen weiteren Teil der Leipziger Musikgeschichte“, so Wollny. Neben der seit zehn Jahren bestehenden Online-Plattform „Bach digital“, die sich eines großen Zuspruchs erfreut.

Von Mathias Orbeck