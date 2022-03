Leipzig

Enttäuschung, ja fast schon Wut machte sich in mir breit, als ich am vergangenen Donnerstag aufwachte. Keine zwei Wochen ohne – und ich bin schwach geworden, habe geraucht. Genervt raffte ich mich auf und schlich mich verstohlen ins Badezimmer und unter die Dusche. Ich hielt meinen Kopf unter den Wasserstrahl und der kalte Rauch der Vornacht rann mir über mein Gesicht – und zu Enttäuschung und Wut gesellte sich Ekel.

Im Nachhinein hat mir das Rauchen die Erinnerung an einen schönen Abend kaputt gemacht. Alles hatte so gut begonnen. Ich hatte frei, war nach Berlin gefahren – einfach mal raus und andere Gesichter sehen. Mit dem Verzicht hatte ich weiterhin kein Problem. Am Mittwochabend schlenderte ich durch die Straßen der Hauptstadt, der Tag war viel zu warm gewesen, zumindest für März, doch nun wurde es kalt. Und so zog es mich in eine Bar, die auf meinem Weg lag. Eine Bar, in der übrigens nicht geraucht werden darf. Aber das fiel mir in diesem Moment gar nicht auf. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Rauchen noch ganz wunderbar aus meinem Denken verbannt.

Das Unterbewusstsein sendet ein Signal aus

Aber zum erfrischenden Kaltgetränk raucht es sich besonders gut. Und so gab mir mein Unterbewusstsein nach dem zweiten Bier dann das Signal: „Jetzt eine Zigarette zum Bierchen, das wär’s doch.“ Aber mir fiel es leicht, dem Drang nach Nikotin zu widerstehen. Denn draußen war es kalt, die Gespräche mit meinen neuen Bekanntschaften verliefen angeregt und der Barkeeper war nett.

So vergingen die Stunden und irgendwann saßen wir nur noch zu viert in kleiner Runde da. Die Tresenkraft verriegelte die Tür und zog die Vorhänge zu. Aus der Nichtraucher-Bar wurde eine Raucher-Bar, um mich herum flackerten die Feuerzeuge auf – und bevor ich überhaupt noch einmal an meine Abstinenz denken konnte, hielt mir jemand eine Zigarette hin und ich zündete sie an. Es sollte nicht die letzte an diesem Abend bleiben.

Der Dickkopf soll siegen

Den Mief in meinen Klamotten bin ich Gott sei Dank mit einem ausgiebigen Waschgang und etwas mehr Waschmittel als gewöhnlich schnell wieder los geworden. Das schlechte Gefühl vom „Morgen danach“ trug ich noch ein paar Tage mit mir herum. Dennoch werde ich den Gang in eine Kneipe in den kommenden Wochen nicht meiden. Weil ich mir beweisen möchte, dass mein Dickkopf stärker ist als alte Gewohnheiten. Und weil ich mir mein Leben nicht von den lästigen Glimmstängeln diktieren lassen will.

Von lvz