Die LVZ fastet: Was bringen die ersten Tage auf Zuckerentzug?

Leipzig

Sieben Wochen ohne Zucker. Die Idee habe ich schon seit Jahren – und hab sie immer wieder aufgegeben. Zu gern nasche ich, Schokolade kann ich essen wie andere Brot, und nach einer herzhaften Mahlzeit packt mich verlässlich der Heißhunger auf Süßes. Dass das nicht gesund sein kann, ist klar. Aber deshalb komplett auf Zucker verzichten? In diesem Jahr wage ich es.

Zuckerfrei trendet auf allen Kanälen. Wer sich von der zugesetzten Süße verabschiedet hat, berichtet freimütig, wie wohltuend der Verzicht ist. Ich habe von magischen Folgen gehört und bin gespannt: Ich würde mich nicht länger müde durch die Tage schleppen, sondern nach einem tiefen, ungestörten Schlaf energiegeladen starten. Außerdem soll jeglicher Heißhunger auf Ungesundes verschwinden, Pickel haben keine Chance mehr und am Ende wird man mit einer Pfirsichhaut belohnt. Finde ich alles gut, also her damit!

Doch an den ersten Tagen schleiche ich mit tropfendem Zahn um den Schrank mit den Süßigkeiten und am dritten Tag wache ich mit Kopfschmerzen aus der Hölle auf, die mich stundenlang quälen. Sind das Entzugserscheinungen? Wenn ich diesen Tag überstanden habe, wäre dunkle Nussschokolade immerhin eine Belohnung. Ich verkneife es mir.

Jetzt will ich es wissen: Bin ich tatsächlich so sehr dem Zucker verfallen, dass ich gar nicht mehr anders kann? Ich bleibe hart und sorge vor: In der Küche entstehen Kekse, Erdbeermarmelade und Haselnussaufstrich, für den Fall, dass ich darauf Lust bekomme. Alles vegan und zuckerfrei. Zum Glück ist das Internet voll mit Rezepten. Mein Wochenendeinkauf dauert länger als sonst, weil ich viel Zeit vor den Regalen damit verbringe, Zutaten zu studieren. Warum ist in Frischkäse Zucker? Warum in Knäckebrot und sauren Gurken? Nicht immer finde ich eine Alternative, doch mein Einkaufskorb füllt sich und ich bin beruhigt.

Nach den ersten Tagen ist der Heißhunger wirklich weg – zum Glück. Der Schlaf ist weiter verbesserungswürdig und die Pfirsichhaut lässt auf sich warten. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, die sieben Wochen zu schaffen. Darauf einen Haferkeks! Zuckerfrei, natürlich.

Von Jana Brechlin