Die LVZ fastet: Was sechs LVZ-Autoren in der Fastenzeit gelernt haben

Sieben Wochen sind eine wirklich lange Zeit. Das haben sechs LVZ-Autorinnen und Autoren in den vergangenen anderthalb Monaten deutlich zu spüren bekommen. In einem Selbstexperiment zur Fastenzeit haben sie 40 Tage lang auf Dinge verzichtet, die für sie eigentlich selbstverständlich gewesen sind. Nun ist die Fastenzeit vorbei. Doch was ist davon geblieben? Wer wird auch weiterhin verzichten?

Nur noch stilles Wasser

Kein Kaffee, keine Limonade, kein Bier: Florian Reinke (22, LVZ-Reporter) trank für sieben Wochen nur noch Wasser. Mehr als einmal konnte er der Versuchung nicht widerstehen und hat seinen Vorsatz gebrochen. „In den letzten Wochen habe ich Leitungswasser umso mehr schätzen gelernt. Ursprünglich aus Bequemlichkeit – ich hatte keine Lust, mit Flaschen zu hantieren, wenn mein Wasserkonsum explodiert.“

Dennnoch sei sein Appetit nach anderen Getränken groß – „einfach, weil sie gut schmecken. Daher werde ich nach Ostern aufhören, nur noch Wasser zu trinken.“

Florian Reinke trank vierzig Tage nur stilles Wasser. Quelle: Wolfgang Sens

Sieben Wochen offline

Fabienne Küchler (24, LVZ-Volontärin) verbrachte mehrere Stunden täglich am Handy – ganz besonders auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok. Dem setzte sie ein Ende: Während der Fastenzeit ging sie offline. Das fiel ihr nicht immer leicht. „Am Anfang wurde ich einige Male schwach. Doch mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.“

Die positiven Effekte, die sie sich erhoffte, seien jedoch ausgeblieben. „Ich war zwar weniger am Handy, hatte aber trotzdem nicht mehr Zeit für andere Dinge.“ Weiterhin auf Social Media verzichten wird sie deswegen nicht. „Aber ich werde versuchen, meinen Konsum in Grenzen zu halten.“

Fabienne Küchler verzichtete auf TikTok, Twitter, Facebook und Instagram. Quelle: Wolfgang Sens

Fleisch war ihm Wurst

Zeimal täglich kam bei Simon Ecker (27, LVZ-Volontär) Fleisch auf den Tisch. Trotzdem entschied er sich, für 40 Tage als Vegetarier zu leben. Auch wenn die Versuchung an vielen Ecken lauerte, gab er dieser kein einziges Mal nach. „Ehrlicherweise war das Verlangen am Ende aber auch gar nicht so groß, wie ich vermutet hatte“, berichtet er. Geholfen haben da vor allem die vielen fleischlosen Alternativen, die es zu kaufen gibt.

Trotzdem freut er sich darauf, nicht mehr länger auf seine Leiblingsgerichte verzichten zu müssen. „Denn dafür schmeckt mir Fleisch einfach zu gut. Worauf ich aber auf jeden Fall weiterhin achte: Die Wurst und das Steak, das ich esse, sollten am besten Bio-Qualität haben.“

Simon Ecker lebte sieben Wochen als Vegetarier. Quelle: Andre Kempner

Ohne Zucker und Süßkram

Was für viele unmöglich scheint, hat sie geschafft: Jana Brechlin (45, LVZ-Redakteurin) hat sieben Wochen lang auf Zucker verzichtet. Nicht einmal ist sie schwach geworden. „Dabei habe ich festgestellt, dass ich wirklich besser schlafe und mich auch sonst fitter fühle“, berichtet sie stolz.

Trotz des Erfolgs werde sie nicht weiter komplett auf Zucker verzichten. „Ich freue mich schon auf ein süßes Teilchen zum Kaffee. Vorgenommen habe ich mir aber, auch künftig regelmäßig zuckerfreie Tage einzulegen, weil mir das einfach so gut tut.“

Jana Brechlin verzichtete sieben Wochen auf zugesetzten Zucker und Süßkram. Quelle: Hagen Rösner

Dem Rauchen abgeschworen

Das Rauchen war für Tim Herholz (29, LVZ-Volontär) noch vor zwei Monaten ein fester Bestandteil des Alltags. Zur Fastenzeit zeigte er: es geht auch ohne. „Lief immer alles rund? Nein, da bin ich ganz ehrlich. Aber dennoch habe ich viel mehr erreicht, als ich mir vorher erahnt hätte.“

Jetzt, nach sieben Wochen des Verzichts, schwört er Zigaretten endgültig ab. „Ich will die Zigaretten aus meinem Alltag verbannen - langfristig. Es war ein harter Prozess, um zu diesem Punkt zu gelangen. Umso glücklicher bin ich nun, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben so richtig gefastet habe.“

Tim Herholz möchte nun endgültig mit dem Rauchen aufhören. Quelle: Wolfgang Sens

Es geht auch ohne Plastik

Einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz - das wollte Friederike Pick (25, LVZ-Volontärin) zur Fastenzeit leisten. Deswegen verzichtete sie auf Plastik- und Aluminiumverpackung bei Lebensmitteln. Gar nicht so leicht, wie sich herausstellte. „Nie zuvor habe ich mir so viele Gedanken um das Einkaufen gemacht. Bereits im Voraus musste ich planen, welche Lebensmittel ich wo ohne Plastik und Aluminiummantel bekomme. Im Laden tastete ich die Verpackungen ab, ob sie auch wirklich nur aus Papier bestanden.“

Doch der bewusste Einkauf führte auch zu einem bewussteren Konsum. „Den erhoffe ich, auch weiterhin zu bewahren. Null Verpackungen ist dauerhaft sehr zeitaufwändig und teuer. Trotzdem möchte ich nach Ostern auch weiterhin meinen Müll so gering wie möglich halten.“

Friederike Pick verzichtete auf Plastik- und Aluminiumverpackungen bei Lebensmitteln. Quelle: privat

Und was bleibt davon?

Jeder der sechs Autorinnen und Autoren ist in den vergangenen sieben Wochen an seine Grenzen gestoßen und über sich hinaus gewachsen. Auch, wenn viele nun wieder zu alten Gewohnheiten zurückkehren, bleibt bei den meisten doch die Wertschätzung für die Dinge des Lebens, die sie zuvor als selbstverständlich hingenommen haben.

