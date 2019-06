Leipzig

100 Jahre nach der Novemberrevolution und der Gründung der Weimarer Republik finden die Jahre zwischen 1918 bis 1933 gegenwärtig eine verstärkte Aufmerksamkeit. Als Gründungsvater des ersten parlamentarisch-demokratischen Staates auf deutschem Boden und größter Staatsmann der Weimarer Republik wird von einigen Historikern und Juristen der sozialdemokratische Politiker Friedrich Ebert angesehen. Jedenfalls war Ebert ein Wegbereiter der parlamentarischen Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft.

Friedrich Ebert auf einem Parteitagsfoto im Jahr 1909. Es stammt aus dem Buch "Friedrich Ebert - Sein Leben in Bildern" von Walter Mühlhausen. Quelle: Archiv der sozialen Demokratie

Als am 9. November 1918 der zweite Vorsitzende der SPD-Reichstagsfraktion Philipp Scheidemann in Berlin die Republik ausrief, hatte Ebert als der führende SPD-Politiker auf Drängen monarchischer politischer Kräfte für einen Tag das Amt des Reichskanzlers übernommen. Bereits am nächsten Tag bildete ein sechsköpfiger Rat der Volksbeauftragten eine sozialdemokratische Übergangsregierung. Ebert agierte darin als einflussreichster Politiker. Am 11. Februar 1919 wählten die in Weimar tagenden Abgeordneten der Nationalversammlung Ebert in das neu geschaffene Amt des Reichspräsidenten der Weimarer Republik.

Ebert suchte Kompromiss

Der beste Kenner der Ebertschen Biografie, Walter Mühlhausen, legte jetzt ein Buch über seinen Protagonisten vor: „ Friedrich Ebert. Sein Leben in Bildern“. Es beschreibt das Leben und Wirken Eberts durch prägnante Textkapitel sowie bildliche Quellen.

Friedrich Ebert wurde am 4. Februar 1871 als Sohn eines Schneidermeisters in Heidelberg geboren. Seiner Geburtsstadt blieb er eng verbunden. Dort wurde er 1925 beerdigt. Ebert lernte den Beruf des Sattlers. Mit 18 Jahren trat er in die SPD ein, und 1891 ließ er sich in Bremen nieder; drei Jahre später heiratete er die Fabrikarbeiterin Louise Rump. Das Ehepaar hatte fünf Kinder. Zwei Söhne fielen als Soldaten im Ersten Weltkrieg. In Bremen begann Eberts politische Karriere. 1905 wurde er in den SPD-Parteivorstand gewählt, und die Familie zog nach Berlin. Nach dem Tod August Bebels gelangte Ebert 1913 neben Hugo Haase an die Parteispitze. In den innerparteilichen Zerwürfnissen während des Ersten Weltkrieges gewann Ebert maßgeblichen Einfluss in der SPD. Ebert besaß organisatorisches Talent und taktisches Geschick, und er suchte in seinem politischen Handeln den Kompromiss.

Bei der Eröffnung des Flughafens Leipzig-Mockau am 7. März 1923 ist Friedrich Ebert zu Gast. Quelle: Sächsisches Staatsachiv

Die im Buch gezeigten Fotos vermitteln auch neue Einsichten zu den Reisen des Reichspräsidenten nach Leipzig. Während des Kaiserreichs hielt sich der sozialdemokratische Parteisekretär Ebert sogar mehrere Tage in Leipzig auf: Vom 12. bis 18. September 1909 nahm er am SPD-Parteitag teil. Der sozialdemokratische Leipziger Fotograf Karl Pinkau hielt Ebert im Kreise des Parteivorstands auf einem Foto fest.

1919 als Staatsoberhaupt zur Messe

Als Staatsoberhaupt kam Ebert erstmals zur Herbstmesse 1919. Als bedeutendste deutsche Messestadt avancierte Leipzig zu der am häufigsten von ihm besuchten Stadt. Wie der Autor Mühlhausen herausstellt, sind in der Gesamtschau von diesen offiziellen Besuchen die meisten Fotos überliefert.

Am 2. September 1919 traf Ebert mit einem Sonderzug auf dem Hauptbahnhof ein. Er wurde vom Leipziger Oberbürgermeister Karl Rothe empfangen. Mit dem Auto ging es zum Meßamt am Markt. Daran schloss sich ein Besuch einiger Messehäuser in der Innenstadt an. Bildlich festgehalten ist eine Begegnung am Ausstellungsstand der Porzellanfabrik Rosenthal mit dem Firmeninhaber Philipp Rosenthal. Der Unternehmer setzte sich als Vorsitzender der „Zentralstelle für Interessenten der Leipziger Musterlagermessen“ und Vorstandsmitglied des „Zentralverbandes deutscher Industrieller“ für die Belange der Messe ein.

Friedrich Ebert traf im September 1919 auf dem Hauptbahnhof ein und wurde von Oberbürgermeister Karl Rothe empfangen. Quelle: Sächsisches Staatsachiv

Während der Frühjahrsmesse 1923 hielt sich Ebert zwei Tage in Leipzig auf. Neben dem Besuch der Technischen Messe galt sein Aufenthalt vor allem der zweiten Eröffnung des Flughafens in Mockau am 7. März. Ebert war mit dem Flugzeug angereist, einer Junkers F 13. Seltenheitswert besitzt die Fotostrecke unterschiedlicher Fotografen, die seine Ankunft und die Eröffnungsveranstaltung festhielt. Am 8. März besuchte der Reichspräsident das Reichsgericht.

Im Alter von 54 Jahren verstorben

Mehrheitlich stammen die Abbildungen von den Messebesuchen sowie einige von der Flughafeneröffnung aus den Beständen des Sächsischen Staatsarchivs Leipzig.

1921 und 1924 hatte der höchste Repräsentant der Weimarer Republik Leipzig nicht besucht. Für die Frühjahrsmesse 1925 ließ Ebert sein Kommen ankündigen. Als eine verschleppte Blinddarmreizung lebensbedrohlich wurde, unterzog er sich am 24. Februar 1925 einem chirurgischen Eingriff. Die Operation kam zu spät. Friedrich Ebert starb am 28. Februar 1925 im Alter von 54 Jahren.

Walter Mühlhausen: Friedrich Ebert. Sein Leben in Bildern, hrsg. von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Jan Thorbecke Verlag 2019; ISBN 987-3-7995-1371-5; 38 Euro.

Von Steffen Held