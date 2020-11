Die Leipziger Chaos-Demo – das sagen Leser

Leipzig.

Zur Massendemonstration der Bewegung „ Querdenken“ am 7. November in Leipzig und der vorangegangenen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen ( OVG), dass die Kundgebung doch auf dem Augustusplatz stattfinden darf, erreichten die Lokalredaktion in den zurückliegenden Tagen zahlreiche weitere Zuschriften. Hier Auszüge:

So ähnlich war es nach 1930 auch

Man kann ein Gericht nicht belangen. Aber OVG-Präsident Erich Künzler und Vizepräsident Dr. Matthias Grünberg müssen sich als Verantwortliche des OVG die Frage gefallen lassen: Stehen Sie zum Rechtsstaat? Die OVG-Entscheidung legt den Schluss nahe, die Richter in Bautzen leisten absehbaren Straftaten Vorschub, in dem sie populistsche, rechtswidrige Aufzüge an Regeln klammerten, welche die Demonstrationsteilnehmer gar nicht erst einzuhalten gedachten. Rechter Willkür wurde Bahn gebrochen – von einem Gericht. So ähnlich war es nach 1930 auch.

Ulrich Werner Schulze, 04105 Leipzig

Warum gab es keine Absperrungen?

Warum wurden, als bekannt war, dass der Augustusplatz der Ort der Demonstration sein wird, von der Polizei keine Absperrungen und feste Zugänge zum Platz eingerichtet? An den Schleusen hätte sowohl die Anzahl der Personen als auch das Tragen einer Maske kontrolliert werden können. Sicherlich hätte es dabei das eine oder andere Theater gegeben. Jedoch hätte die Demo dann eventuell nicht aufgelöst werden müssen und das Chaos am Nachmittag/Abend wäre vermutlich nicht ausgeartet. Durch das Auflösen der Demonstration und aufgrund der Vielzahl an Personen, die sich an keine Vorgaben hielten, war der Kontrollverlust der Polizei vorherzusehen. Insofern liegt hier ein Versagen der Polizeistrategie und -planung vor.

Andreas Staak, per E-Mail

Wer was anderes meint, wird diffamiert

Was wollten denn die Demonstranten vor 31 Jahren? Eine der wichtigsten Forderungen war doch, dass man sich nicht mehr vom Staat vorschreiben lassen wollte, was man richtigerweise zu denken hat. Das Gleiche fordern die Demonstranten von heute. Alle deutschen Medien sind sich doch darin einig, dass nur die vom Staat bezahlten Wissenschaftler die Wahrheit verkünden – an die die Bevölkerung gefälligst zu glauben hat. Wer eine davon abweichende Meinung vertritt, wird als rechter Spinner diffamiert. Vor 31 Jahren hielt sich die Polizei bei den Demonstrationen zurück, wofür sie bis heute gelobt wird. Heute wird sie für ihre Zurückhaltung gegenüber Andersdenkenden übelst beschimpft.

Jochen Weber, 04318 Leipzig

Melden Sie sich auf einer Intensivstation!

Vorschlag an das OVG in Bautzen. Sie können ganz einfach allen Leipzigern beweisen, dass Sie gründlich vor Ihrer Entscheidung nachgedacht haben: Melden Sie sich für 14 Tage zum Dienst als Pfleger für Corona-Kranke ohne Mundschutz auf einer Intensivstation!

Familie Schubert, per E-Mail

Für jeden war was dabei

Die sächsische Justiz hat den Akteuren einen unvergesslichen Festtag beschert. Für jeden war was dabei – egal ob doof, blöd, dumm oder saudumm. Eine riesige Superspreader-Corona-Party, ideal für das Virus. Sie bot den Neonazis viel Raum für ihre demagogische Strategie und diversen Chaoten eine tolle Gelegenheit für Krawall aller Art. Die frohe Botschaft des hippen Leipzig: Alles geht! Die Polizei agierte nach dem Motto: Alle sollen sich hier wohlfühlen! Die Querdenker konnten beweisen, dass wir in einer Diktatur leben, in der man von abhängigen Gerichten dazu gezwungen wird, mitten in der engen Innenstadt zu demonstrieren. Eine Sternstunde für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Denn: War das Infektionsgeschehen bei uns bislang eher unterentwickelt, werden die Fallzahlen nach dem Event vom Samstag wohl deutlich wachsen. Mehr konnte man nicht erwarten. Super. Danke.

Günter Schwarzenberg, 04177 Leipzig

Das ist Willkür ohne Verstand und Augenmaß

Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass diese Veranstaltung zugelassen wurde. Alle Veranstaltungen in Kultur und Gastronomie beziehungsweise Hotellerie werden verboten, aber eine solche Demonstration, bei der man die Personenzahl überhaupt nicht kontrollieren kann, wird erlaubt. Dass die Leute dort ohne Masken auflaufen würden, war doch vorher klar. Jetzt schiebt ein Politiker nach dem anderen den schwarzen Peter dem jeweils anderen zu. Ist das noch demokratisch? Ich würde eher sagen: Das ist Willkür ohne Verstand und Augenmaß.

Petra Weygandt, 04435 Schkeuditz-Dölzig

Christoph Wonneberger hat recht: Demokratie lebt vom Dialog

Als Teilnehmer/Beobachter der „ Querdenken“-Demo möchten wir der Leipziger Volkszeitung und dem MDR für ihre überwiegend objektive Berichterstattung danken. Unser Dank gilt auch der Polizei, die infolge der zahlreichen Gegenveranstaltungen vor einer schwierigen Aufgabe stand und durch ihr besonnenes Auftreten größere Eskalationen verhindert hat. Vielleicht sollte man sich im Vorfeld künftiger Demos, egal welcher Art, ein Konzept überlegen, mit dem man gewaltbereite Hooligans sowie Rechts- und Linksradikale besser von den Hauptdemonstranten trennt. Wir finden es unverantwortlich und vermessen, die überwiegend friedliche „Querdenker“-Bewegung wegen der Anwesenheit eines randalierenden Mobs zu kriminalisieren oder als Nazis zu bezeichnen. Die Worte von Bürgerrechtler Pfarrer Christoph Wonneberger, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, man Andersdenkenden zuhören und mit ihnen in Dialog treten sollte, finden unsere volle Zustimmung. Das sollten sowohl unsere schnell urteilenden Politiker und Medien als auch die Linksaktivisten und die selbst ernannten Gutmenschen beherzigen. Demokratie lebt vom Dialog.

Familie Schaarschmidt, per E-Mail

Covid-19-Patienten sollten in der LVZ mehr zu Wort kommen

Ich verstehe die Welt nicht mehr! Täglich gibt es Höchstmeldungen zu den Corona-Infektionen. Wir leben mit vielen Einschränkungen, die manchmal nicht zu verstehen sind, die wir aber einhalten, weil es noch kein anderes Mittel gegen das Virus gibt. Wie kann es dann sein, dass 16 000 Leute mitten in Leipzig auf einem Platz, auf dem kein Abstand einzuhalten ist (abgesehen davon, das diese Egoisten den auch nicht einhalten wollen), demonstrieren dürfen? Selbst die noch nachzuvollziehende Maßnahme der Stadt, diese unmögliche Demo auf die Neue Messe zu verlegen, wurde abgeschmettert. Haben die Richter ein einziges Mal nachgedacht, wie viele Menschen sich anstecken, wie viele Polizisten ihre Haut zu Markte tragen, wie viel Geld sinnlos verpulvert wird und was die Ansteckungen für die Krankenhäuser bedeuten? Es wäre zielführend, wenn einmal Menschen, die die Krankheit Covid 19 in allen Facetten erleben mussten, zu Wort kommen. Ich freue mich auch nicht über die vielen Beschränkungen, sehe die Notwendigkeit aber ein. Mit meinen 80 Jahren gehöre ich zur Risikogruppe, vielleicht sollten die Richter mal mit uns sprechen, um danach ihre Entscheidungen zu treffen.

Gisela Rößler, per E-Mail

