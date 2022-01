Leipzig

Die 12. Staffel der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ ist am Mittwochabend im Fernsehen gestartet: Ab sofort sucht Unternehmer Dominik unter Mexikos Sonne seine Traumfrau. Die Leipzigerin Irina (29) im rückenfreien Paillettenkleid flirtete mit dem 30-Jährigen auf dem roten Teppich.

Bachelor chauffiert das erste Auto

Erster Kreischalarm im Auto: Als die ersten der insgesamt 22 Kandidatinnen vorgefahren kamen und vergeblich nach dem Junggesellen Ausschau hielten, geschah etwas, was es so noch nie gab: Der Chauffeur nahm Maske und Mütze ab, und entpuppte sich als der begehrte Junggeselle, der in der TV-Show die große Liebe sucht.

Rosenkavalier sorgt für magische Momente

Von dem Neuen schwärmten alle Frauen in den höchsten Tönen. Für die einen war er der „Jackpot“, für die anderen „der beste Bachelor“. Aber auch Dominik kam beim ersten Kennenlernen ins Schwitzen. „Jesus Christ“ entfuhr es dem Bachelor beim Anblick einer Kandidatin, die ihn umhaute.

Es knistert auf dem roten Teppich

„Ganz schön langer Weg bis zu dir“, sagte Irina aufgeregt, als sie Dominik das erste Mal gegenüberstand. Der war fasziniert von ihrem Rosen-Tattoo und entgegnete: „Das muss ein Zeichen sein!“ Auch „das gewisse Knistern“ habe er gespürt, sodass es bei der obligatorischen Rosenvergabe ein Blümchen für die Leipzigerin gab.

Die ersten Tränen sind am Mittwochabend bereits geflossen, denn drei Frauen mussten die Heimreise wieder antreten. Irina darf weiter mitspielen und auf die große Liebe hoffen.

Von Regina Katzer