Leipzig

Bettina Schöbel erinnert sich gut an diesen Gedanken: „Jetzt ziehst du die Handschuhe einfach mal aus und streichelst seine Hand ohne.“ Im Frühjahr 2020 war das, auf der Intensivstation des Uniklinikums, am Bett von Felice Perani. Der 57-Jährige hatte sich in seinem Dorf in der Nähe von Bergamo mit dem Coronavirus infiziert und lag nun in Leipzig im künstlichen Koma. Schwere Covid-19-Verläufe kannte man in Deutschland bis dahin nur aus dem Fernsehen.

Die Krankenschwester ließ ihre Handschuhe an, ebenso ihr Visier, ihren Mundschutz, Haube und Kittel. „Natürlich“, sagt sie. „Denn ich hatte große Angst, selbst zu erkranken und andere anzustecken.“ Aber sie versuchte, wie sie sagt, die Seele des Patienten zu streicheln: mit ihrer ruhigen, einfühlsamen Stimme, mit Worten der Zuversicht.

Sie sprach mit ihm – ob er es nun hörte oder nicht

Eigentlich gehört Bettina Schöbel nicht zum Personal der Intensivstation. Als Teil des OP-Managements ist sie verantwortlich für die OP-Schwestern der Kopfkliniken. Doch sie spricht Italienisch. Mitte der 90er-Jahre, gleich nach der Pflege-Ausbildung, studierte sie drei Jahre lang Ethik, Moral, Soziologie und Kirchengeschichte in Florenz. „Seither schlägt mein Herz anders für die Italiener.“ Sie bot ihre Hilfe an, „auch aus christlicher Motivation heraus“, sagt sie.

Sie sprach mit Felice Perani. Ob er es nun hörte oder nicht: Sie erklärte ihm, wo er war, warum es um ihn herum piepste, dass draußen der Frühling begann. Sie erzählte ihm, was sie selbst bewegte: Eine ihrer zwei Töchter stand kurz vor dem Abitur, aber in der Schule war kein Unterricht mehr. „Das trieb mich um.“

Was sie ihm nicht sagte: Die anderen drei Patienten aus Bergamo waren in Leipzig gestorben, zwei im Herzzentrum, einer am Uniklinikum. Ihn hatte sie in den letzten Stunden begleitet, ein Gebet gesprochen. „Ich dachte, wenn er es hört, geht er vielleicht wenigstens mit guten Gedanken hinüber in die andere Welt. Er sollte nicht alleine sterben.“ Seine Familie hatte in Italien bleiben müssen.

Beieinander bleiben – trotz Abstand

Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, dass ihm in Leipzig in den kommenden Monaten mehr als 400 Menschen in den Tod folgen und die Intensivkapazitäten im Dezember an ihre Grenzen stoßen würden. Wie viele Patienten fühlen sich wohl einsam und verloren, ohne jemanden wie Bettina Schöbel an ihrer Seite? Das fragt sie sich manchmal und sagt: „Das ist sehr traurig“. Sie berichtet von einer Kollegin: Diese habe in so kurzer Zeit so viele Menschen sterben sehen, dass sie an ihrem Beruf litt wie niemals zuvor.

In Bettina Schöbels Kopfkliniken landen keine schweren Covid-19-Fälle. Aber viele Pflegerinnen und Pfleger helfen auf anderen Stationen aus, solange der eigene Betrieb gedrosselt ist. „Das Verständnis füreinander wächst, wir sind zusammengerückt.“ Beieinander zu bleiben, trotz Abstand, das sei ihr auch außerhalb des Klinikums wichtig. Ihr Mann und sie rufen jede Woche aufs Neue jemanden an, den sie momentan nicht treffen können. „Damit wir nicht verlieren, was uns wertvoll ist: den Kontakt zu den Menschen um uns herum.“

Ab und zu brummt ihr Mobiltelefon mit Nachrichten von Felice Perani

Als es Felice Perani besser ging, erzählte er ihr, dass ihm die vermummten Gestalten Angst gemacht hatten, als er sie schemenhaft wahrnahm. „Heute Nacht haue ich ab“, dachte er. Doch wenn Bettina Schöbel ruhig mit ihm sprach, auf Italienisch, hörte er auf, sich hin und her zu werfen. Als er das Klinikum nach mehr als zwei Monaten zu Fuß verlassen konnte, war er sehr stolz. Im Mai kehrte er in sein Dorf zurück. Ab und zu brummt ihr Mobiltelefon mit einer Nachricht von ihm. Sie tippt auf das Gerät, ohne Handschuhe, und liest, dass in Italien der Frühling beginnt. Es geht ihm gut heute.

Von Mathias Wöbking